Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem

Lucie Podzimková

2. května 2026 11:31

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump sdělil Kongresu, že boje s Íránem byly zastaveny kvůli probíhajícímu příměří, takže nemusí zákonodárce žádat o jejich souhlas s vojenskou operací. Trump napsal kongresmanům dopis, v němž vše zdůvodnil, uvedla BBC

Trump a členové jeho vlády měli do pátku čas na ukončení války či předložení důvodů, proč by Kongres měl umožnit pokračování operace. Podle zákona o válečných pravomocech z roku 1973 musí Kongres do 60 dnů od začátku jakéhokoliv konfliktu schválit použití ozbrojených sil nebo vyhlásit válku, případně je možné jednorázově prodloužit operaci o dalších třicet dnů. 

Trumpova administrativa nicméně tvrdí, že okamžikem uzavření příměří došlo k ukončení akcí. Tento pohled přednesl i prezident v dopise zákonodárcům. Washington a Teherán přitom dosud nedosáhly shody na trvalé mírové dohodě. Podle posledních informací vypracoval Írán nový návrh a v pátek ho odeslal druhé straně prostřednictvím Pákistánu. 

"Nedošlo k žádné přestřelce mezi jednotkami Spojených států a Íránem od 7. dubna 2026. Boje, které začaly 28. února 2026, byly zastaveny," napsal šéf Bílého domu v dopise určeném Kongresu. 

Americký ministr obrany Pete Hegseth už předtím ve čtvrtek v Senátu řekl, že podle jeho názoru se šedesátidenní lhůta během příměří pozastavila. Opoziční demokraté ale vyjádřili nesouhlas s takovým výkladem. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. Trump o operaci informoval Kongres o dva dny později. Právě tehdy začala plynout lhůta. 

Podle americké ústavy může válku vyhlásit jen Kongres, nikoliv sám prezident. Neplatí to nicméně pro operace, které vláda považuje za krátkodobé či zaměřené na odvrácení bezprostřední hrozby. 

včera

Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech

Donald Trump Kongres USA Írán USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 50 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy