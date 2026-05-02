Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem

Americký prezident Donald Trump sdělil Kongresu, že boje s Íránem byly zastaveny kvůli probíhajícímu příměří, takže nemusí zákonodárce žádat o jejich souhlas s vojenskou operací. Trump napsal kongresmanům dopis, v němž vše zdůvodnil, uvedla BBC.
Trump a členové jeho vlády měli do pátku čas na ukončení války či předložení důvodů, proč by Kongres měl umožnit pokračování operace. Podle zákona o válečných pravomocech z roku 1973 musí Kongres do 60 dnů od začátku jakéhokoliv konfliktu schválit použití ozbrojených sil nebo vyhlásit válku, případně je možné jednorázově prodloužit operaci o dalších třicet dnů.
Trumpova administrativa nicméně tvrdí, že okamžikem uzavření příměří došlo k ukončení akcí. Tento pohled přednesl i prezident v dopise zákonodárcům. Washington a Teherán přitom dosud nedosáhly shody na trvalé mírové dohodě. Podle posledních informací vypracoval Írán nový návrh a v pátek ho odeslal druhé straně prostřednictvím Pákistánu.
"Nedošlo k žádné přestřelce mezi jednotkami Spojených států a Íránem od 7. dubna 2026. Boje, které začaly 28. února 2026, byly zastaveny," napsal šéf Bílého domu v dopise určeném Kongresu.
Americký ministr obrany Pete Hegseth už předtím ve čtvrtek v Senátu řekl, že podle jeho názoru se šedesátidenní lhůta během příměří pozastavila. Opoziční demokraté ale vyjádřili nesouhlas s takovým výkladem.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. Trump o operaci informoval Kongres o dva dny později. Právě tehdy začala plynout lhůta.
Podle americké ústavy může válku vyhlásit jen Kongres, nikoliv sám prezident. Neplatí to nicméně pro operace, které vláda považuje za krátkodobé či zaměřené na odvrácení bezprostřední hrozby.
Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU
Lhůta vypršela. Trump a spol. nevidí důvod žádat Kongres o povolení ohledně Íránu
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem
před 50 minutami
Hurvínek se zrodil před sto lety. Zpočátku se mu říkalo jinak
před 1 hodinou
Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let
před 2 hodinami
Obchody na Svátek práce normálně fungovaly. Příště bude situace jiná
před 3 hodinami
Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU
před 4 hodinami
Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo
včera
Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo
včera
Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem
včera
Droga sehrála klíčovou roli. Policie objasnila smrt cizince v klubu
včera
Květnové svátky zasahují do života i některým důchodcům. Mění se výplatní termíny
včera
ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík
včera
Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz
včera
Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech
včera
Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám
včera
Policie zasahovala u potyčky v ulicích Prahy. V poutech skončilo několik lidí
včera
Rusové píší o českém zákazu pro Fica. Ministerstvo uvedlo věci na pravou míru
včera
Lhůta vypršela. Trump a spol. nevidí důvod žádat Kongres o povolení ohledně Íránu
včera
Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup
včera
Historie letního času v Čechách. Poprvé se zavedl před 110 lety
včera
V Irsku vyšetřují vraždu Česky. Policie mluví o brutálním útoku
Kriminalisté v Irsku vyšetřují vraždu Češky. Těžce zraněnou čtyřiačtyřicetiletou ženu našli v pondělí večer v domě ve městě Waterford. Na případ upozornil web novinky.cz. Žena zemřela v nemocnici, zadržen byl čtyřicetiletý muž.
Zdroj: Lucie Podzimková