V Česku hrozí požáry, platí výstraha. Po víkendu by mělo zapršet

Víkend přináší kromě prvních letních dnů letošního roku i meteorologickou výstrahu. Kvůli suchu a poměrně vysokým teplotám totiž v části země panuje riziko vzniku a šíření požárů. Platí proto varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Výstraha je pro tuto chvíli platná do odvolání, ústav o ní informoval na sociální síti. "Vzhledem k dlouhodobému suchu a letním teplotám je zejména v oblasti sahající od Ústeckého kraje po jižní Moravu zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové na facebooku.
Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Je také třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.
"Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky, v úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území ČR. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit," dodali odborníci s tím, že předpověď budou upřesňovat.
Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup
Návrat tramvají na Václavské náměstí má vliv i na to, jak se bude vystupovat na povrch z metra ve stanici Muzeum. Od pátku funguje nový výstup, který nahradí dva původní. V neděli se zároveň jiná cesta ven z vestibulu uzavře.
