V Česku hrozí požáry, platí výstraha. Po víkendu by mělo zapršet

Jan Hrabě

2. května 2026 13:06

Ilustrační fotografie. Foto: HZS Ústeckého kraje

Víkend přináší kromě prvních letních dnů letošního roku i meteorologickou výstrahu. Kvůli suchu a poměrně vysokým teplotám totiž v části země panuje riziko vzniku a šíření požárů. Platí proto varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).  

Výstraha je pro tuto chvíli platná do odvolání, ústav o ní informoval na sociální síti. "Vzhledem k dlouhodobému suchu a letním teplotám je zejména v oblasti sahající od Ústeckého kraje po jižní Moravu zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové na facebooku. 

Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Je také třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.

"Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky, v úterý a ve středu se déšť vyskytne na většině území ČR. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit," dodali odborníci s tím, že předpověď budou upřesňovat. 

