Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC.
Američané mají na základnách v Německu přes 36 tisíc vojáků, alespoň tomu tak bylo v prosinci. Mluvčí Pentagonu Sean Parnell uvedl, že stažení pěti tisícovek příslušníků nařídil ministr obrany Pete Hegseth.
"Rozhodnutí přichází po zevrubné revizi nasazení jednotek v Evropě a je v souladu s požadavky a podmínkami na místě. Očekáváme, že stažení bude dokončeno během následujících šesti až dvanácti měsíců," prohlásil Parnell.
Hegseth rozhodl o stažení amerických vojáků poté, co Merz v týdnu řekl, že Američané v jednáních s Íránem nemají žádnou strategii. "Íránci jsou evidentně velmi schopní ve vyjednávání, respektive neschopní, když nechají Američany cestovat do Islámábádu a vrátit se bez jakéhokoliv výsledku," poznamenal.
Trump reagoval slovy, že by německý kancléř měl trávit více času snahou o ukončení války na Ukrajině a nápravou věcí ve své zemi. "Méně času by měl věnovat těm, kteří se zbavují íránské jaderné hrozby a činí tak svět - včetně Německa - bezpečnějším místem," napsal na síti Truth Social.
Merzovi věnoval jeden příspěvek už předtím. "Německý kancléř si myslí, že je v pořádku, aby Írán měl jadernou zbraň. Neví, o čem mluví. Kdyby měl Írán jadernou zbraň, vezme si celý svět jako rukojmí. Já teď dělám to, co ostatní země a prezidenti měli udělat už dávno," konstatoval šéf Bílého domu.
Ve Venezuele ve čtvrtek přistálo první letadlo amerických aerolinek po sedmi letech. Snaha o obnovení leteckého provozu mezi oběma zeměmi navazuje na lednovou operaci, při které američtí vojáci z jihoamerické země odvezli jejího prezidenta Nicolase Madura.
