Babiš si prosadil dalšího zmocněnce. Landovský má dohlédnout na obranné výdaje

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. května 2026 11:24

Mark Rutte a Andrej Babiš
Mark Rutte a Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Babišova vláda zřizuje post dalšího zmocněnce. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu ve vysílání televize Nova oznámil, že někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci.

Oznámení přichází poté, co Babiš v týdnu přiznal, že Česko podle hodnocení ze strany NATO v letošním roce nesplní závazek dát na obranu alespoň dvě procenta HDP. Podle aliance dosáhnou obranné výdaje jen 1,78 procenta. 

Premiér v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct prozradil, že se s Landovský domluvil na spolupráci v pátek. "Je to člověk, který tomu rozumí, byl na obraně. Tím chci deklarovat, jak je to pro nás důležité. Slibuji si od toho, že my minimálně ta dvě procenta naplníme, cílem je naplnit víc," řekl předseda vlády. 

Prezident Petr Pavel v pondělí upozornil, že Česko dlouhodobě nedává dvě procenta HDP na obranu. "Upozorňoval jsem na to i předchozí vládu a upozorňuji na to i tu současnou. Na obranu nedáváme dost a posouvá nás to na poslední místa," konstatoval.

"V NATO funguje termín odstrašení, ale v češtině ho mnohdy nahrazujeme pojmem zastrašování. My nechceme nikoho zastrašovat, chceme dát najevo, že jakákoliv agrese vůči nám se nevyplatí," vysvětlil Pavel, který se domnívá, že je třeba být připraven vojensky, ekonomicky i společensky. 

Landovský je synem legendárního herce Pavla Landovského, ale v jeho stopách se nevydal. Mezi lety 2015 až 2019 byl náměstkem na ministerstvu obrany, následně byl v letech 2019 až 2024 českým velvyslancem při NATO. 

včera

Pavel má nového spolupracovníka, působil v Černínském paláci

Související

Andrej Babiš

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 
Andrej Babiš a Karel Havlíček přicházejí na zasedání nové vlády

Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám

V Uzbekistánu zakončili premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) pracovní cestu po střední Asii. Delegaci doprovázela podnikatelská mise čítající přibližně 50 zástupců českých firem. Na programu byla i účast na česko-uzbeckém podnikatelském fóru, jednání s nejvyššími představiteli země i návštěva průmyslových podniků. Škoda Group podepsala miliardový kontrakt o dodávce a servisu elektrických vlaků.

Více souvisejících

Andrej Babiš Jakub Landovský Vláda ČR NATO

Aktuálně se děje

před 24 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

Kometa Brno

Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

včera

Aktualizováno včera

včera

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

včera

Donald Trump

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

včera

Americká armáda, ilustrační fotografie.

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

včera

Češi v úvodním utkání nakonec porazily Švýcary 5:4

Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

včera

včera

Hurvínek se zrodil před sto lety. Zpočátku se mu říkalo jinak

Snad každá země má svou typickou loutkovou postavičku. V Anglii to je Mr. Punch, v Německu Kašpárek a v Itálii třeba Pinocchio. Pro Česko je charakteristická postava Hurvínka. Ten se zrodil přesně před 100 lety.

Zdroj: Lucie Žáková

Další zprávy