Babišova vláda zřizuje post dalšího zmocněnce. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu ve vysílání televize Nova oznámil, že někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci.
Oznámení přichází poté, co Babiš v týdnu přiznal, že Česko podle hodnocení ze strany NATO v letošním roce nesplní závazek dát na obranu alespoň dvě procenta HDP. Podle aliance dosáhnou obranné výdaje jen 1,78 procenta.
Premiér v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct prozradil, že se s Landovský domluvil na spolupráci v pátek. "Je to člověk, který tomu rozumí, byl na obraně. Tím chci deklarovat, jak je to pro nás důležité. Slibuji si od toho, že my minimálně ta dvě procenta naplníme, cílem je naplnit víc," řekl předseda vlády.
Prezident Petr Pavel v pondělí upozornil, že Česko dlouhodobě nedává dvě procenta HDP na obranu. "Upozorňoval jsem na to i předchozí vládu a upozorňuji na to i tu současnou. Na obranu nedáváme dost a posouvá nás to na poslední místa," konstatoval.
"V NATO funguje termín odstrašení, ale v češtině ho mnohdy nahrazujeme pojmem zastrašování. My nechceme nikoho zastrašovat, chceme dát najevo, že jakákoliv agrese vůči nám se nevyplatí," vysvětlil Pavel, který se domnívá, že je třeba být připraven vojensky, ekonomicky i společensky.
Landovský je synem legendárního herce Pavla Landovského, ale v jeho stopách se nevydal. Mezi lety 2015 až 2019 byl náměstkem na ministerstvu obrany, následně byl v letech 2019 až 2024 českým velvyslancem při NATO.
Související
Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem
Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám
Andrej Babiš , Jakub Landovský , Vláda ČR , NATO
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Babiš si prosadil dalšího zmocněnce. Landovský má dohlédnout na obranné výdaje
před 1 hodinou
Devět zraněných po nehodě horské dráhy v Hradci Králové. Případ řeší policie
před 1 hodinou
Rakouská policie zadržela muže v kauze otrávených dětských výživ
před 2 hodinami
Maraton omezí pražskou dopravu. Využijte metro, radí dopravce
před 3 hodinami
Sedm vrtulníků, posily z okolních krajů. Boj s požárem v Českém Švýcarsku pokračuje
před 4 hodinami
Dnešní počasí bude ještě teplejší, očekávají meteorologové
včera
Je třetí v pořadí na britský trůn. Princezna Charlotte oslavila narozeniny
včera
Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily
včera
Topolánek potěšil příznivce. Naznačil, že vážnou nemoc nejspíš překoná
Aktualizováno včera
Varování se naplnilo. Hoří v Českém Švýcarsku, platí zvláštní stupeň poplachu
včera
Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení
včera
Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela
včera
Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa
včera
Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance
včera
Pavel má nového spolupracovníka, působil v Černínském paláci
včera
Češi mají co vysvětlovat. Lotyši nechápou povolení pro Ficovu cestu do Moskvy
včera
V Česku hrozí požáry, platí výstraha. Po víkendu by mělo zapršet
včera
Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem
včera
Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem
včera
Hurvínek se zrodil před sto lety. Zpočátku se mu říkalo jinak
Snad každá země má svou typickou loutkovou postavičku. V Anglii to je Mr. Punch, v Německu Kašpárek a v Itálii třeba Pinocchio. Pro Česko je charakteristická postava Hurvínka. Ten se zrodil přesně před 100 lety.
Zdroj: Lucie Žáková