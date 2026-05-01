Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám

V Uzbekistánu zakončili premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) pracovní cestu po střední Asii. Delegaci doprovázela podnikatelská mise čítající přibližně 50 zástupců českých firem. Na programu byla i účast na česko-uzbeckém podnikatelském fóru, jednání s nejvyššími představiteli země i návštěva průmyslových podniků. Škoda Group podepsala miliardový kontrakt o dodávce a servisu elektrických vlaků.
Po příletu do Taškentu předseda vlády Andrej Babiš spolu s 1. vicepremiérem Karlem Havlíčkem uctili památku položením věnce u Památníku nezávislosti. Následně oba vystoupili na česko-uzbeckém podnikatelském fóru, kterého se účastnilo přibližně 150 podnikatelů z obou zemí, premiér zde hovořil o spolupráci v dopravě, strojírenství nebo cestovním ruchu.
Premiér se v Taškentu setkal s prezidentem Šavkatem Mirzijojevem a setkal se rovněž s předsedou vlády Uzbekistánu Abdullou Aripovem. Hlavním tématem jednání byla podpora obchodu a investic a další rozvoj vzájemné spolupráce. "Otevřeli jsme zde dveře pro naše firmy, pro náš byznys, v každé zemi jsme navázali osobní vztahy s prezidenty a já jsem velice spokojen. Dostali jsme zde od pana prezidenta knížku, kde je celý přehled možností spolupráce. Tyhle země jsou fantastické, přesvědčili jsme se o tom během každé návštěvy této cesty," uvedl premiér Babiš.
Uzbekistán je důležitým partnerem České republiky v regionu a nabízí značný potenciál pro české exportéry a investory v celé řadě odvětví – od energetiky a těžby až po moderní průmysl a další perspektivní obory.
Konkrétním výsledkem jednání v oblasti dopravy je významný posun v realizaci strategického kontraktu na dodávku elektrických vlakových jednotek od společnosti Škoda Transportation pro uzbecké železnice. Během návštěvy byla podepsána rámcová dohoda o spolupráci a dodávkách deseti vlaků za více než tři miliardy korun. Součástí projektu bude i následný servis vozidel, který otevírá prostor pro další rozvoj železničního průmyslu mezi oběma zeměmi, a to i v kontextu iniciativy Global Gateway.
"Konkurence Asie je neuvěřitelně silná, všude je přítomná Čína, která tady investuje miliardy dolarů a samozřejmě zde chce mít obrovský vliv, a proto je velký úspěch, že se podařilo uzavřít tyto kontrakty. My jsme sem přijeli proto, že jsme chtěli navázat osobní vztahy a myslím, že se nám to podařilo. Pro naše firmy se otevírají neuvěřitelné příležitosti realizace exportu," doplnil předseda vlády.
Uzbekistán v posledních letech posiluje svou pozici jako jeden z klíčových hráčů v centrální Asii. Dynamický ekonomický růst země představuje významnou příležitost pro české firmy, a to nejen v tradičních odvětvích, ale zejména v dodávkách technologicky vyspělých řešení s vysokou přidanou hodnotou.
Významným výsledkem návštěvy je podpis Společného prohlášení předsedy vlády České republiky a prezidenta Uzbekistánu o rozvoji posílené spolupráce, které má připravit půdu pro povýšení bilaterálních vztahů na úroveň strategického partnerství. Dokument pokrývá široké spektrum oblastí od politického dialogu a institucionální spolupráce přes obchod, investice až po další sektory.
Součástí programu byla také návštěva mezinárodní vzdělávací instituce zaměřené na přípravu studentů pro uplatnění v zahraničí. Premiér zde ocenil vysokou úroveň jazykové i odborné přípravy a poukázal na potenciál spolupráce v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. "Je zřejmé, že o kvalifikovaný zdravotnický personál je v Evropě dlouhodobě velký zájem. Ani v České republice nemáme dostatek zdravotních sester, a proto se chceme zaměřit na to, jakým způsobem můžeme do budoucna využít i tento potenciál. Po návratu o tom budu jednat s ministrem Vojtěchem, musíme si ujasnit, jaké počty sester ze zahraničí budeme potřebovat, protože takhle to dělá vlastně celá Evropa," zmínil premiér.
Návštěva Uzbekistánu završila pracovní cestu předsedy vlády do regionu Kavkazu a centrální Asie, která byla spojena s rozsáhlou podnikatelskou misí, jejímž hlavním cílem bylo posílení ekonomické diplomacie a podpora českých exportérů na perspektivních trzích mimo Evropskou unii.
Cesta se navíc uskutečnila v době zvýšené pozornosti věnované otázkám energetické bezpečnosti, diverzifikace zdrojů a stability dodavatelských řetězců v souvislosti s aktuálním vývojem na Blízkém východě. Jednání v regionu tak přispěla k hledání nových příležitostí pro spolupráci v oblasti energetiky, včetně zajištění stabilních a dlouhodobých dodávek strategických surovin.
Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu
Na obranu nedáváme dost. Nemocnice nikoho neodstraší, míní prezident Pavel
Německo se v roce 2025 stalo největším světovým exportérem plastového odpadu. Podle analýzy obchodních dat, kterou pro deník Guardian vypracovaly organizace Watershed Investigations a Basel Action Network, vyvezlo Německo do zahraničí přes 810 000 tun plastů. V těsném závěsu skončila Velká Británie se 675 000 tunami, což je pro ostrovní stát nejvyšší úroveň za posledních osm let.
