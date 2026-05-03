Je to politická akce, nikoliv vojenské cvičení, odmítl Macinka účast Pavla na summitu NATO

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v nedělním vydání pořadu Partie zopakoval, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO. Neodpustil si zároveň nálepkování hlavy státu v souvislosti s Pavlovou armádní minulostí.
Macinka ve vysílání CNN Prima News komentoval své neshody s prezidentem. "Zaráží mě ta umanutost. Chová se emocionálně," řekl na Pavlovu adresu. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) vyjádřil názor, že ve věci účasti hlavy státu na letošním summitu Severoatlantické aliance jde ze strany ministra o pomstu.
"Summit NATO je vrcholný politický summit. To není žádné vojenské cvičení lampasáků v záloze," prohlásil šéf diplomacie. Vondra se Pavla zastal. "Není to vojenské cvičení," opáčil předseda vládních Motoristů.
Macinka zároveň v Partii kritizoval zahraniční politiku předchozí vlády premiéra Petra Fialy (ODS). Podotkl, že "vyvážela pravdu a lásku". Současný kabinet chce podle ministra v portfoliu i zboží a služby.
"Byznys je důležitý. Je potřeba říct, co naše hodnoty vlastně jsou. Minulá vláda v rámci takzvané hodnotové politiky rozeštvávala vztahy s mnoha zeměmi," nechal se slyšet. "Neuměli jsme se bavit se Slovenskem a Maďarskem. Vláda poškodila vztahy s Čínou, Spojenými státy a taky s Ruskem, i když to si ty vztahy se zbytkem světa poškodilo dost samo, takže to se do toho asi nepočítá," vyjmenoval.
Europoslanec to označil za hloupé řeči. "Fialově vládě se vyčítalo leccos, ale rozhodně se jí nevyčítala zahraniční politika. Ta byla naopak hodnocena i veřejností velice dobře," připomněl místopředseda opoziční ODS.
"Nikdy jsem se neúčastnil výjezdů, že bychom někde kázali o hodnotách. A nevšiml jsem si, že by to dělal Petr Fiala. Naopak problémem současné vlády je arogance, bohorovnost a jajínkovství," konstatoval Vondra.
Související
Macinkovy esemesky na Hrad u policie prošly. Případ se odkládá
Macinku navštívili policisté na ministerstvu. Kvůli esemeskám prezidentu Pavlovi
Petr Macinka , Petr Pavel , Alexandr Vondra , Summit NATO , ministerstvo zahraničí
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa
před 1 hodinou
Je to politická akce, nikoliv vojenské cvičení, odmítl Macinka účast Pavla na summitu NATO
před 1 hodinou
Německo poprvé zareagovalo na ohlášené stažení tisíců amerických vojáků
před 2 hodinami
Nové varování před požáry. Meteorologové rozšířili výstrahu
před 3 hodinami
Trump prozkoumá nový íránský mírový návrh. Dopředu ale naznačil, jak se zachová
před 4 hodinami
Babiš si prosadil dalšího zmocněnce. Landovský má dohlédnout na obranné výdaje
před 4 hodinami
Devět zraněných po nehodě horské dráhy v Hradci Králové. Případ řeší policie
před 5 hodinami
Rakouská policie zadržela muže v kauze otrávených dětských výživ
před 6 hodinami
Maraton omezí pražskou dopravu. Využijte metro, radí dopravce
před 7 hodinami
Sedm vrtulníků, posily z okolních krajů. Boj s požárem v Českém Švýcarsku pokračuje
před 8 hodinami
Dnešní počasí bude ještě teplejší, očekávají meteorologové
včera
Je třetí v pořadí na britský trůn. Princezna Charlotte oslavila narozeniny
včera
Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily
včera
Topolánek potěšil příznivce. Naznačil, že vážnou nemoc nejspíš překoná
Aktualizováno včera
Varování se naplnilo. Hoří v Českém Švýcarsku, platí zvláštní stupeň poplachu
včera
Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení
včera
Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela
včera
Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa
včera
Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance
včera
Pavel má nového spolupracovníka, působil v Černínském paláci
Prezident Petr Pavel bude mít na Pražském hradě nového spolupracovníka, který v minulosti pracoval na jiném z důležitých úřadů. Jde o bývalého mluvčího ministerstva zahraničí, jenž se stane novou posilou komunikačního odboru.
Zdroj: Jan Hrabě