Je to politická akce, nikoliv vojenské cvičení, odmítl Macinka účast Pavla na summitu NATO

Jan Hrabě

3. května 2026 14:30

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v nedělním vydání pořadu Partie zopakoval, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO. Neodpustil si zároveň nálepkování hlavy státu v souvislosti s Pavlovou armádní minulostí. 

Macinka ve vysílání CNN Prima News komentoval své neshody s prezidentem. "Zaráží mě ta umanutost. Chová se emocionálně," řekl na Pavlovu adresu. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) vyjádřil názor, že ve věci účasti hlavy státu na letošním summitu Severoatlantické aliance jde ze strany ministra o pomstu. 

"Summit NATO je vrcholný politický summit. To není žádné vojenské cvičení lampasáků v záloze," prohlásil šéf diplomacie. Vondra se Pavla zastal. "Není to vojenské cvičení," opáčil předseda vládních Motoristů. 

Macinka zároveň v Partii kritizoval zahraniční politiku předchozí vlády premiéra Petra Fialy (ODS). Podotkl, že "vyvážela pravdu a lásku". Současný kabinet chce podle ministra v portfoliu i zboží a služby.

"Byznys je důležitý. Je potřeba říct, co naše hodnoty vlastně jsou. Minulá vláda v rámci takzvané hodnotové politiky rozeštvávala vztahy s mnoha zeměmi," nechal se slyšet. "Neuměli jsme se bavit se Slovenskem a Maďarskem. Vláda poškodila vztahy s Čínou, Spojenými státy a taky s Ruskem, i když to si ty vztahy se zbytkem světa poškodilo dost samo, takže to se do toho asi nepočítá," vyjmenoval. 

Europoslanec to označil za hloupé řeči. "Fialově vládě se vyčítalo leccos, ale rozhodně se jí nevyčítala zahraniční politika. Ta byla naopak hodnocena i veřejností velice dobře," připomněl místopředseda opoziční ODS. 

"Nikdy jsem se neúčastnil výjezdů, že bychom někde kázali o hodnotách. A nevšiml jsem si, že by to dělal Petr Fiala. Naopak problémem současné vlády je arogance, bohorovnost a jajínkovství," konstatoval Vondra. 

Babiš si prosadil dalšího zmocněnce. Landovský má dohlédnout na obranné výdaje

Donald Trump

Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku. 

Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

Znechucený Trump znovu požaduje vyhazov moderátora Kimmela

Americký prezident Donald Trump po posledním pokusu o atentát zaútočil na moderátora jedné z populárních talk show Jimmyho Kimmela. Jeho zaměstnavatele vyzval, aby dotyčného vyhodil. Podle Trumpa se Kimmel dopustil výzvy k násilí vůči prezidentovi. 

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

Americké ministerstvo obrany hodlá stáhnout asi pět tisíc vojáků z Německa. Oznámilo to poté, co se americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz slovně střetli kvůli válce s Íránem. Rozhodnutí přišlo den po Trumpově kritice Merze, upozornila britská stanice BBC. 

Češi v úvodním utkání nakonec porazily Švýcary 5:4

Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance

Úvodní duel domácího turnaje Euro Hockey Tour proti Finsku sice české hokejové reprezentaci vyšel, ihned po něm ale začala sčítat ztráty. Navzdory výhře 3:2 má realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem více vrásek na čele, než tomu bylo doposud. Zápas totiž nedohráli hned dva reprezentanti – obránce Filip Hronek a útočník Michael Špaček. Zatímco v případě Špačka to vypadá, že pro něj po tvrdém zákroku na koleno sezóna již skončila, nad Hronkem zatím visí otazník. Čeká se, jak dopadne podrobnější vyšetření včetně magnetické rezonance.

Pavel má nového spolupracovníka, působil v Černínském paláci

Prezident Petr Pavel bude mít na Pražském hradě nového spolupracovníka, který v minulosti pracoval na jiném z důležitých úřadů. Jde o bývalého mluvčího ministerstva zahraničí, jenž se stane novou posilou komunikačního odboru. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy