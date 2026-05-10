Sjezd sudetských Němců v Brně tříští politiky. Zbytečné otevírání starých ran, varuje Havlíček

Chystaný sjezd sudetských Němců v Brně vyvolal na české politické scéně ostrou debatu, která se z televizních studií přenesla až na půdu Poslanecké sněmovny. Zatímco vládní tábor v čele s hnutím ANO a Motoristy považuje akci za provokaci, opozice varuje před diplomatickým přešlapem a zbytečným jitřením emocí.
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) označil v České televizi uspořádání sjezdu přímo v Brně za „otevírání starých ran“. Podle něj jde o zbytečný krok, který nerespektuje historickou citlivost tématu. Havlíček se pozastavil nad tím, proč si krajanské sdružení nevybralo pro své setkání raději některé z bavorských měst, jako je Mnichov nebo Pasov, a potvrdil, že poslanci jeho hnutí pravděpodobně podpoří sněmovní rezoluci namířenou proti konání akce. Podobný postoj zastává i předseda Motoristů Petr Macinka, který situaci v Brně popsal jako velmi napjatou.
Zcela opačný pohled nabízí opoziční politici. Martin Kupka (ODS) zdůraznil, že úkolem politiků je stavět mosty a podporovat smíření, nikoliv vyvolávat nové konflikty. Program Sudetoněmeckého krajanského sdružení podle něj k usmíření dlouhodobě směřuje, což dokazuje i fakt, že sdružení již před lety vypustilo ze svých stanov majetkové nároky. Postoj vládních stran označil Kupka za pokrytecký – politici podle něj téma nejprve sami vyostří a následně veřejnost nabádají ke klidu.
Kritikou nešetřil ani šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ten varoval, že pokud by Poslanecká sněmovna skutečně přijala usnesení proti sjezdu, vyslala by tím velmi negativní diplomatický signál směrem k Německu. Podle Havla koalice pouze přebírá rétoriku národoveckých válek, což brání definitivnímu překonání minulosti.
Sjezd, který se má uskutečnit od 22. do 25. května, pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení ve spolupráci s brněnským spolkem Meeting Brno. Navzdory politickému tlaku organizátoři trvají na tom, že se akce uskuteční. Účast na ní již přislíbily i významné osobnosti německé politiky, včetně bavorského premiéra Markuse Södera a spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrindta. Pokud se sjezd skutečně odehraje, půjde o další významný, byť v Česku stále kontroverzně vnímaný krok v česko-německých vztazích.
Sjezd sudetských Němců v Brně tříští politiky. Zbytečné otevírání starých ran, varuje Havlíček
Nervozita stoupá. Starmer čelí po drtivé volební porážce Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci
