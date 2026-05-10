Motoristé balancují na hraně vstupu do Sněmovny. Macinka je nadšený

Volební model agentury Kantar CZ pro duben 2026 ukazuje, že dominantní postavení na české politické scéně si udržuje hnutí ANO, ačkoliv zaznamenalo mírný pokles preferencí. Průzkum zpracovaný pro Českou televizi přisuzuje hnutí Andreje Babiše 32 procent hlasů, což představuje meziměsíční oslabení o dva procentní body. Ve srovnání s loňskými volbami je pak podpora nižší o 2,5 bodu.
Analytici pokles hnutí ANO vysvětlují několika faktory. Přibližně třetina voličů, kteří od hnutí odešli, nyní dává přednost koaličním partnerům, zatímco zbytek se dělí mezi menší subjekty nebo k volbám nehodlá dorazit vůbec. Jako hlavní důvody nespokojenosti uvádějí tito voliči zklamání z neplnění slibů, styl vládnutí či celkovou ekonomickou situaci v zemi.
Na druhé příčce se s odstupem drží hnutí STAN, kterému by odevzdalo hlas 16 procent voličů. Starostové si tak oproti březnu polepšili o půl procentního bodu a potvrzují dlouhodobý růst popularity. Velmi těsně za nimi skončila ODS s podporou 15,5 procenta hlasů, která rovněž zaznamenala drobný nárůst o půl bodu.
Stabilní podporu vykazují Piráti, kteří drží svých 9,5 procenta, a také hnutí SPD, které by volilo 6,5 procenta občanů. U SPD analytici upozorňují, že jejich současný výsledek je ovlivněn faktem, že model počítá s menšími subjekty, jako jsou PRO, Svobodní či Trikolora, jako se samostatně kandidujícími stranami, což tříští dřívější společnou voličskou základnu.
Velkou pozornost poutá hnutí Motoristé, které se se ziskem rovných pěti procent pohybuje přesně na hranici nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Tato strana si u hranice volitelnosti udržuje pozici již několik měsíců, i když ve srovnání s výsledkem v posledních volbách jde o dvoubodový pokles.
Předseda Motoristů Petr Macinka ale má radost a k volebnímu modelu uvedl, že je „rád, že společnost Kantar umí napsat číslo 5.“ Dodal, že u jiných výzkumných agentur mají Motoristé 4,9 procenta hlasů.
Co se týče celkové společenské atmosféry, model volební účasti odhaduje, že by k urnám dorazilo 63,5 procenta oprávněných voličů. Průzkum také sledoval spokojenost s politickou situací, se kterou je aktuálně spokojeno 30 procent respondentů. Zdá se, že se tím zastavil předchozí rostoucí trend a situace se stabilizovala na mírně vyšší úrovni, než jaká byla v Česku běžná v uplynulých dvou letech.
