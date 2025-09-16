Podpora komunistů sílí. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé, ukazuje průzkum

Podle srpnového průzkumu agentury Median by hnutí ANO vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny s 30,5 %. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU s 19,5 %, zatímco na třetí příčce by skončila SPD se 14 %. Do sněmovny by se celkem dostalo sedm politických stran a uskupení.
Volební model agentury ukazuje, že po těchto třech stranách by následovaly STAN s 11 %, koalice Stačilo! s podporou SOCDEM s 9 % a Piráti s podporou Zelených s 6,5 %. Na posledním místě by se s 5 % umístili Motoristé. Přísaha by se do sněmovny nedostala, získala by pouze 1,5 % hlasů.
Podle agentury Median zaznamenaly preference hnutí ANO pokles o 2,5 procentního bodu. Naopak koalice Stačilo! s podporou SOCDEM posílila o 4 procentní body. Preference koalic SPOLU a SPD a hnutí STAN zůstaly beze změny.
Pokud by se tyto výsledky přepočítaly na mandáty, získalo by ANO 64 křesel, SPOLU 41 a SPD 29. Hnutí STAN by mělo 23 poslanců, Stačilo! 19, Piráti 13 a Motoristé 11.
Rozdělení mandátů naznačuje, že i kdyby ANO volby vyhrálo, pro většinu ve Sněmovně by potřebovalo podporu více než jedné opoziční strany. S SPD by hnutí získalo 93 křesel. To by pro většinu nestačilo, takže by muselo jednat s dalšími stranami, jako je například Stačilo! nebo Motoristé.
Svoji preferovanou stranu a rozhodnutí jít k volbám deklarovalo 47,5 % dotázaných. To znamená, že 52,5 % voličů není rozhodnuto. Agentura upozornila, že kvůli tak vysokému počtu nerozhodnutých voličů je obtížné předpovídat, které strany s podporou kolem pěti procent se do Poslanecké sněmovny dostanou.
Průzkum také zjišťoval volební potenciál, který zahrnuje všechny voliče, kteří zvažují volbu dané strany a nevylučují účast ve volbách. Potenciál hnutí ANO je 35 %, SPOLU 24 %, STAN 18 %, SPD 17,5 % a Stačilo! 12,5 %. Piráti mají potenciál 12 % a Motoristé 5,5 %. Na pětiprocentní hranici by teoreticky mohla dosáhnout i Přísaha.
Průzkum proběhl od 1. do 31. srpna. Zúčastnilo se ho 1020 respondentů starších 18 let. Volební účast by podle průzkumu byla nízká. Svoji účast by potvrdilo 45,5 % dotázaných, zatímco dalších 12 % svou účast zvažuje. Naproti tomu v říjnu 2021 přišlo k volbám 65,43 % voličů.
Související
Podpora ANO soustavně klesá. SPOLU a STAN a Piráti by dnes podle průzkumu koalici nesestavili
Volby by ovládlo hnutí ANO, Spolu ztrácí kvůli bitcoinové aféře. Piráti a Stačilo! mají rekordní úspěch
Volební preference , Volby , Poslanecká sněmovna
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Podpora komunistů sílí. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé, ukazuje průzkum
před 1 hodinou
Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku
před 1 hodinou
OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze
před 2 hodinami
Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala
před 3 hodinami
Medveděv opět vyhrožuje Evropě. Nelíbí se mu plán financovat ruskými penězi Ukrajinu
před 4 hodinami
Počasí o víkendu: Vrátí se letní teploty, ale bez tropů
včera
V Polsku zneškodnili dron, který létal nad vládními budovami. Zatkli dva Bělorusy
včera
Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu
včera
Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války
včera
Šéf protiteroristické jednotky: Policie by měla mít možnost číst šifrovanou komunikaci
včera
Ostrá hádka Švédska s Maďarskem: Hroutíte se, vzkázal Orbán Stockholmu. Lžete, opáčil Kristersson
včera
Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci
včera
Robinson se k atentátu na Kirka nepřiznal. Vyšetřovatelé jsou odkázáni pouze na jeho okolí
včera
Rusko nemá vojáky? Cvičení u polských hranic je výrazně menší, než před čtyřmi lety
včera
Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup
včera
Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur
včera
Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN
včera
Hackeři mění pole působnosti. Stále častěji cílí na obrovské zaoceánské lodě
včera
Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií
včera
Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval
O víkendu guvernér Utahu Spencer Cox v několika televizních rozhovorech potvrdil, že podezřelý ze zabití Charlieho Kirka žil ve společné domácnosti s partnerem, který podstupuje tranzici. Policisté, kteří nyní vyšetřují motiv činu, zároveň uvedli, že Tyler Robinson, který s nimi nekomunikuje, byl radikalizován. Přestože pachatel pochází z konzervativní rodiny, jeho ideologie byla odlišná.
Zdroj: Libor Novák