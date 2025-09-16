Podpora komunistů sílí. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé, ukazuje průzkum

Libor Novák

16. září 2025 11:24

Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Podle srpnového průzkumu agentury Median by hnutí ANO vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny s 30,5 %. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU s 19,5 %, zatímco na třetí příčce by skončila SPD se 14 %. Do sněmovny by se celkem dostalo sedm politických stran a uskupení.

Volební model agentury ukazuje, že po těchto třech stranách by následovaly STAN s 11 %, koalice Stačilo! s podporou SOCDEM s 9 % a Piráti s podporou Zelených s 6,5 %. Na posledním místě by se s 5 % umístili Motoristé. Přísaha by se do sněmovny nedostala, získala by pouze 1,5 % hlasů.

Podle agentury Median zaznamenaly preference hnutí ANO pokles o 2,5 procentního bodu. Naopak koalice Stačilo! s podporou SOCDEM posílila o 4 procentní body. Preference koalic SPOLU a SPD a hnutí STAN zůstaly beze změny.

Pokud by se tyto výsledky přepočítaly na mandáty, získalo by ANO 64 křesel, SPOLU 41 a SPD 29. Hnutí STAN by mělo 23 poslanců, Stačilo! 19, Piráti 13 a Motoristé 11.

Rozdělení mandátů naznačuje, že i kdyby ANO volby vyhrálo, pro většinu ve Sněmovně by potřebovalo podporu více než jedné opoziční strany. S SPD by hnutí získalo 93 křesel. To by pro většinu nestačilo, takže by muselo jednat s dalšími stranami, jako je například Stačilo! nebo Motoristé.

Svoji preferovanou stranu a rozhodnutí jít k volbám deklarovalo 47,5 % dotázaných. To znamená, že 52,5 % voličů není rozhodnuto. Agentura upozornila, že kvůli tak vysokému počtu nerozhodnutých voličů je obtížné předpovídat, které strany s podporou kolem pěti procent se do Poslanecké sněmovny dostanou.

Průzkum také zjišťoval volební potenciál, který zahrnuje všechny voliče, kteří zvažují volbu dané strany a nevylučují účast ve volbách. Potenciál hnutí ANO je 35 %, SPOLU 24 %, STAN 18 %, SPD 17,5 % a Stačilo! 12,5 %. Piráti mají potenciál 12 % a Motoristé 5,5 %. Na pětiprocentní hranici by teoreticky mohla dosáhnout i Přísaha.

Průzkum proběhl od 1. do 31. srpna. Zúčastnilo se ho 1020 respondentů starších 18 let. Volební účast by podle průzkumu byla nízká. Svoji účast by potvrdilo 45,5 % dotázaných, zatímco dalších 12 % svou účast zvažuje. Naproti tomu v říjnu 2021 přišlo k volbám 65,43 % voličů.

14. září 2025 16:05

České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová

Související

Více souvisejících

Volební preference Volby Poslanecká sněmovna

Aktuálně se děje

před 18 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze

Nezávislá komise OSN ve své nové zprávě uvádí, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. Ve své sedmdesátidvoustránkové zprávě označila komise toto zjištění za „nejautoritativnější nález OSN k dnešnímu dni“. Zpráva byla vydána v době, kdy Izrael po týdnech bombardování Gazy zahájil pozemní útok do Gazy, a to i přes sílící mezinárodní odsouzení.

před 2 hodinami

Izraelská armáda se chystá k útoku

Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala

Po zprávách o intenzivním nočním bombardování Gazy se izraelský ministr obrany, Israel Katz, vyjádřil k nové fázi ofenzivy. Ta je zaměřená na Gazu, kde se ukrývají statisíce lidí. Katz uvedl, že "Gaza hoří" a že Izraelské obranné síly (IDF) "železnou pěstí útočí na teroristickou infrastrukturu".

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

Radoslaw Sikorski

Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu

Po incidentu s ruskými drony, které narušily vzdušný prostor Polska, tamní ministr zahraničí Radoslaw Sikorski navrhuje, aby Severoatlantická aliance zavedla nad Ukrajinou bezletovou zónu. Ta by pomohla chránit členské státy před potenciálními útoky dronů a také před jejich úlomky, které padají na území Polska a dalších států.

včera

České korunovační klenoty

Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války

Na Pražském hradě se opět po roce otevřela výstava korunovačních klenotů, které byly slavnostně vyzvednuty ze svatovítské katedrály. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, symboly českých králů, jsou teď k vidění ve Vladislavském sále. Letošní expozice s podtitulem „Poklad v temnotě“ přibližuje osudy klenotů za druhé světové války.

včera

včera

včera

Charlie Kirk

Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci

Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.

včera

včera

včera

Evropská unie

Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup

Evropská unie se chystá zpřísnit podmínky pro udělování víz ruským občanům. Toto rozhodnutí přichází po dlouholetém tlaku členských zemí hraničících s Ruskem. Nová doporučení, která má Evropská komise představit na konci roku, by měla zavést přísnější kritéria pro vstup Rusů a občanů dalších nepřátelských států do Unie.

včera

Ilustrační foto

Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur

Mimořádně teplé a suché počasí, které letos v létě zasáhlo Evropu, způsobilo ekonomické škody v hodnotě nejméně 43 miliard eur. Podle rychlé analýzy ekonomů z Univerzity v Mannheimu a Evropské centrální banky se jedná o škody, které představují přibližně 0,26 % hospodářského výkonu EU v roce 2024. Očekává se, že do roku 2029 se celkové náklady zvýší na 126 miliard eur.

včera

F-16 Israel Defense Forces

Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN

Útok Izraele na lídry Hamásu v katarském Dauha vyvolal silnou mezinárodní kritiku. Na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN to prohlásil katarský premiér šajch Muhammad bin Abdal Rahmán Sání. Uvedl, že Izrael tímto útokem „překročil veškeré hranice“ a ukázal, že mu na rukojmích v Gaze nezáleží.

včera

včera

Viktor Orbán

Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií

Strana Vlastenci pro Evropu, která zahrnuje politiky jako je Marine Le Pen a Viktor Orbán, zahájila právní kroky proti Evropské unii kvůli zadrženým finančním prostředkům. Strana tvrdí, že Evropský parlament zadržel miliony eur z veřejných fondů na základě údajného nesprávného vynakládání peněz. Vlastenci vnímají tyto kroky jako politicky motivovanou šikanu.

včera

Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval

O víkendu guvernér Utahu Spencer Cox v několika televizních rozhovorech potvrdil, že podezřelý ze zabití Charlieho Kirka žil ve společné domácnosti s partnerem, který podstupuje tranzici. Policisté, kteří nyní vyšetřují motiv činu, zároveň uvedli, že Tyler Robinson, který s nimi nekomunikuje, byl radikalizován. Přestože pachatel pochází z konzervativní rodiny, jeho ideologie byla odlišná.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy