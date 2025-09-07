Podpora ANO soustavně klesá. SPOLU a STAN a Piráti by dnes podle průzkumu koalici nesestavili

Foto: Fero Deák / INCORP images

Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM si hnutí ANO sice stále drží první místo s 30,7 % hlasů, ale jeho podpora klesá již třetí týden v řadě. Před týdnem mělo 31,2 % a před dvěma týdny dokonce 32,7 %. Pokles zaznamenala i koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), která má nyní 20,3 % hlasů, zatímco před týdnem to bylo 20,9 %.

Do Poslanecké sněmovny by se dále dostaly strany jako SPD (12,9 %), STAN (10,5 %) a Piráti (9,2 %). Svou podporu navýšilo i hnutí Stačilo!, které se s 7,4 % stalo významným hráčem. Do Sněmovny by se nově dostali také Motoristé s 5,5 %, zatímco hnutí Přísaha by s 2,9 % skončilo před branami.

Pokud by volby dopadly podle aktuálního průzkumu, současné vládní strany SPOLU a STAN by měly dohromady pouze 64 hlasů, což by jim neumožnilo sestavit vládu. Ani s Piráty by se nedostaly na potřebnou většinu 101 hlasů, měly by jen 83 křesel.

Hnutí ANO by sice volby vyhrálo, ale potřebovalo by koaličního partnera, protože by mělo jen 68 mandátů. Lídr hnutí Andrej Babiš však již dříve vyloučil spolupráci s dosavadními vládními stranami a Piráty. Otazník visí i nad spoluprací se „Stačilo!“, o kterém Babiš řekl, že mají odlišný program.

Většinu 103 hlasů by podle průzkumu získala koalice ANO, SPD a Motoristé. Předseda SPD Tomio Okamura však v sobotu uvedl, že Motoristé vidí spolupráci spíše s ODS než s SPD, což by mohlo zkomplikovat vytvoření vlády.

Další možností by byl menšinový kabinet ANO podporovaný dalšími stranami, ale i v tomto případě by hnutí ANO potřebovalo podporu SPD, která však usiluje o přímou účast ve vládě. 

