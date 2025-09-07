Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM si hnutí ANO sice stále drží první místo s 30,7 % hlasů, ale jeho podpora klesá již třetí týden v řadě. Před týdnem mělo 31,2 % a před dvěma týdny dokonce 32,7 %. Pokles zaznamenala i koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), která má nyní 20,3 % hlasů, zatímco před týdnem to bylo 20,9 %.
Do Poslanecké sněmovny by se dále dostaly strany jako SPD (12,9 %), STAN (10,5 %) a Piráti (9,2 %). Svou podporu navýšilo i hnutí Stačilo!, které se s 7,4 % stalo významným hráčem. Do Sněmovny by se nově dostali také Motoristé s 5,5 %, zatímco hnutí Přísaha by s 2,9 % skončilo před branami.
Pokud by volby dopadly podle aktuálního průzkumu, současné vládní strany SPOLU a STAN by měly dohromady pouze 64 hlasů, což by jim neumožnilo sestavit vládu. Ani s Piráty by se nedostaly na potřebnou většinu 101 hlasů, měly by jen 83 křesel.
Hnutí ANO by sice volby vyhrálo, ale potřebovalo by koaličního partnera, protože by mělo jen 68 mandátů. Lídr hnutí Andrej Babiš však již dříve vyloučil spolupráci s dosavadními vládními stranami a Piráty. Otazník visí i nad spoluprací se „Stačilo!“, o kterém Babiš řekl, že mají odlišný program.
Většinu 103 hlasů by podle průzkumu získala koalice ANO, SPD a Motoristé. Předseda SPD Tomio Okamura však v sobotu uvedl, že Motoristé vidí spolupráci spíše s ODS než s SPD, což by mohlo zkomplikovat vytvoření vlády.
Další možností by byl menšinový kabinet ANO podporovaný dalšími stranami, ale i v tomto případě by hnutí ANO potřebovalo podporu SPD, která však usiluje o přímou účast ve vládě.
Související
Volby by ovládlo hnutí ANO, Spolu ztrácí kvůli bitcoinové aféře. Piráti a Stačilo! mají rekordní úspěch
Volby by vyhrálo ANO, koalice Spolu navzdory bitcoinové kauze posiluje
Volební preference , Hnutí ANO , Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) , Volby
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Podpora ANO soustavně klesá. SPOLU a STAN a Piráti by dnes podle průzkumu koalici nesestavili
před 2 hodinami
Jak se ubránit Putinovi? Evropa se inspirovala na Ukrajině, proti Rusku povolá přírodu
před 3 hodinami
Největší útok od začátku války: Rusové během 11hodinových náletů zasáhli i vládní budovu v Kyjevě
před 4 hodinami
Trumpova cesta k Nobelově ceně: Opravdu ukončil už šest válek?
před 6 hodinami
Neschopný a pomýlený. Ministr zdravotnictví Kennedy Jr. je hrozbou pro zdraví, varuje jeho rodina
před 7 hodinami
Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze
před 8 hodinami
Počasí bude i příští týden letní, tropy se ale neukáží
včera
Trump přišel s dalším kontroverzním návrhem. Chce si přivlastnit památník 11. září, New York se bouří
včera
Transplantace jako cesta k nesmrtelnosti: Je sen Ťin-pchinga a Putina reálný?
včera
Slavia se spojila s Plzní a Ostravou v boji proti českému deníku. Novinářům odebraly akreditaci
včera
Čeští fotbalisté zvládli kvalifikační souboj v Podgorici a zřejmě tím podrželi kouče Haška
včera
Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady
včera
Jak si Trump podmanil svět? Jeden den se neobjevil na veřejnosti, lidé uvěřili tomu, že zemřel
včera
Bývalý velitel spojeneckých sil: Až válka skončí, ukrajinská armáda bude nejsilnější v Evropě. Chceme ji na své straně
včera
Trump poslal ke břehům Venezuely armádu. Madurovi hrozí útokem
včera
Velké útočné skupiny s obrněnými vozidly jsou minulostí. Ukrajinský velitel popsal, jak se válka změnila
včera
Příští ročník summitu G20 bude na mém golfovém hřišti, oznámil Trump
včera
Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?
včera
Putin opět mění strategii. K válce na Ukrajině zaujal nekompromisní postoj, Zelenského chce v Moskvě
včera
Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany
Americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který mění označení Pentagonu. Nově bude oficiálně znám jako „Ministerstvo války“, ačkoli dříve fungoval pod názvem „Ministerstvo obrany“. Podle Trumpa je tato změna vhodnější vzhledem k aktuální situaci ve světě, kde je potřeba silná a připravená armáda, píše CNN.
Zdroj: Libor Novák