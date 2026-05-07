Motoristé nás zklamali, přiznávají Češi. Do Sněmovny by je znovu neposlali, ukázal průzkum

Libor Novák

7. května 2026 11:32

Petr Macinka dorazil na jednání s prezidentem na Pražský hrad. (20.11.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Aktuální volební model agentury NMS pro portál Novinky ukazuje, že politické scéně i nadále dominuje hnutí ANO. Pokud by se volby do Sněmovny konaly nyní, zvítězilo by se ziskem 32,5 procenta hlasů. Přestože jde o mírný pokles oproti výsledkům z loňského října, hnutí si udržuje výrazný náskok před svými konkurenty.

Na druhém místě se s velkým odstupem drží ODS, které by dalo hlas 14,8 procenta voličů. V těsném závěsu za ní skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5 procenta. Podle politologa Michala Malého z Univerzity Karlovy je u Starostů patrný nárůst podpory, kterou čerpají především od Pirátů a dalších opozičních subjektů.

Piráti zaznamenali citelný propad, když jejich preference klesly z dubnových osmi procent na současných 6,7 procenta. Podobně nelichotivá je situace pro zbývající členy bývalé koalice Spolu. Lidovci i TOP 09 se aktuálně pohybují pouze kolem hranice 2,5 procenta. Politická analytička Tereza Friedrichová upozorňuje, že po rozpadu společného projektu se obě menší strany snaží složitě definovat vlastní témata.

Mírné posílení naopak hlásí SPD, které si polepšilo na 8,7 procenta. Podle odborníků hnutí prospívá role, kdy předseda Tomio Okamura zastává post šéfa Sněmovny, ale strana nenese přímou vládní odpovědnost, neboť do kabinetu nominovala pouze odborníky. Okamura tak může volněji nastolovat témata, která rezonují u jeho voličské základny.

Velkým tématem průzkumu jsou Motoristé sobě, kteří se ziskem 4,8 procenta zůstávají těsně před branami Sněmovny. Právě tato strana a její hlavní tváře se staly nejčastějším symbolem politického rozčarování. V otevřených otázkách na to, co respondenty v posledním měsíci v politice zklamalo, zmiňovala Motoristy zhruba pětina dotázaných.

Kritika směřuje nejen na stranu jako celek, ale i na konkrétní postavy, jako jsou předseda Petr Macinka nebo poslanec Filip Turek. Negativní emoce spojené s touto stranou jsou dokonce dvojnásobné ve srovnání s výhradami, které část veřejnosti pociťuje vůči prezidentu Petru Pavlovi. Friedrichová podotýká, že lidé nyní vnímají zklamání spíše přes konkrétní osobnosti než přes samotný program stran.

Zatímco se v preferencích neobjevují dramatické zvraty, do hry vstupují i nové projekty. Hnutí Naše Česko, které vede Martin Kuba, však zatím výraznější dynamiku nepředvedlo. Po dubnovém startu na 4,1 procentech jeho podpora v květnu klesla na 2,8 procenta. Podle politologů bude skutečným testem až říjnové měření sil v komunálních a senátních volbách.

Motoristé navrhnou nového ministra životního prostředí. Má dělat vše co mu Turek řekne

Vládní strana Motoristé sobě je připravena učinit zásadní ústupek v rámci vleklého sporu o obsazení postu ministra životního prostředí. Poslanec Filip Turek, který byl dosavadním a jediným kandidátem strany na tento úřad, v neděli vpodvečer oznámil, že hnutí nabídne premiéru Andreji Babišovi jiné jméno. Tímto krokem chtějí Motoristé vyřešit několik měsíců trvající patovou situaci.

Patří mezi nejsmrtelnější viry vůbec. Jak se hantavirus dokáže šířit mezi lidmi?

Lékaři a vědci v současnosti upírají veškerou pozornost k výletní lodi MV Hondius, na které se rozšířila nebezpečná nákaza hantavirem. Klíčem k pochopení toho, co se na palubě děje, je studie tragického ohniska v argentinské vesnici Epuyen z roku 2018. Tehdy jediná narozeninová oslava spustila řetězec událostí, který vedl k jedenácti úmrtím a poprvé detailně popsal, jak se specifický kmen viru zvaný Andes dokáže šířit přímo mezi lidmi.

MV Hondius míří k Tenerife. Z lodi zmizelo 23 lidí, WHO po nich vyhlásila pátrání

Výletní loď MV Hondius, která se stala dějištěm tragického propuknutí nákazy hantavirem, aktuálně míří k břehům kanárského přístavu Granadilla de Abona na ostrově Tenerife. Na palubě plavidla bylo doposud potvrzeno osm případů nákazy, přičemž tři lidé této nebezpečné nemoci podlehli. Očekává se, že loď dorazí do cíle v neděli ráno, kde na cestující budou čekat přísná bezpečnostní opatření a zdravotnické týmy připravené k okamžité evakuaci.

Pastrňák s největší pravděpodobností na MS hrát nebude. Rulík povolal sedm hráčů

Stejně jako každý rok i tentokrát realizační tým českého národního týmu vyhlíží příjezd možných reprezentantů z řad legionářů v kanadsko-americké NHL. Mezi těmi, kteří přicházeli v v úvahu, byla největší česká hvězda David Pastrňák, neboť i jemu již skončila v zámoří sezóna poté, co byl jeho Boston vyřazen z bojů o Stanleyův pohár. Tentokrát to ale vypadá, že se realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem bude muset obejít bez jeho služeb. Sám Pastrňák uvedl, že potřebuje po náročné sezóně pauzu. Také je jasné, že Rulík a spol. nebudou moct počítat s dalším hokejistou ze zámoří Radkem Flaksou. Mezitím realizační tým oznámil novou sedmičku hráčů, která dostane příležitost ukázat se na turnaji Euro Hockey Tour ve Švédsku.

Máme indicie, uvedla policie k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku

Policie pokročila s vyšetřováním požáru, který od uplynulého víkendu likvidují hasiči v národním parku České Švýcarsko. Strážci zákona mají blíže nespecifikované indicie k okolnostem vzniku požáru. Věc se vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Juchelka si vybral nečekanou ombudsmanku. Jde o známou zpěvačku

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) jmenoval do funkce ombudsmanky Michaelu Kolman, veřejnosti známou také jako zpěvačku Michaelu Noskovou. Ve své nové roli se bude věnovat ochraně práv dětí i dospělých, řešením stížností, které na ministerstvo přicházejí, a zlepšování komunikace mezi veřejností a úřady.

Babišova vláda schválila novou EET. Slibuje, že bude modernější

Babišova vláda splnila jeden ze zásadních bodů programového prohlášení. V pondělí schválila návrh nového zákona o evidenci tržeb. Zároveň navrhla i změny daňových předpisů, které mají část dodatečných příjmů ze zavedení elektronické evidence tržeb vrátit zpět podnikatelům i ostatním daňovým poplatníkům. 

Macinka upřesnil, koho považuje za méněcenného

Ministr zahraničí Petr Macinka, reprezentující hnutí Motoristé, vyhrotil spor se svými politickými odpůrci. Poté, co už v neděli v televizním vysílání označil část opozice za „méněcenné lidi“, nyní přešel s konkrétními jmény. Ve svém středečním vyjádření na dotaz novinářky Nory Fridrichové výslovně zmínil šéfa ODS Martina Kupku, poslankyni Evu Decroix a předsedu hnutí STAN Víta Rakušana.

Čína může USA pomoci znovuotevřít Hormuzský průliv. Nebude to ale zadarmo

Návštěva íránského ministra zahraničí Abbáse Araghčího v Pekingu, která se uskutečnila jen několik dní před plánovanou cestou amerického prezidenta Donalda Trumpa do čínské metropole, vyvolává otázky o roli Číny jako možného mírového zprostředkovatele. Vzhledem k tomu, že dosavadní diplomatické snahy nedokázaly zajistit trvalý konec války ohrožující globální ekonomiku, hledají Teherán i Washington cestu ven z konfliktu. Čína se díky svým úzkým vazbám na Írán i otevřené lince do Washingtonu jeví jako logický kandidát na tuto roli.

Čtou knihy, na palubu chodí po jednom. Jak se žije cestujícím lodi MV Hondius pod hrozbou hantaviru?

Před necelým měsícem vyplouvali s vidinou dobrodružství na cestu k nejvzdálenějším ostrovům světa. Těšili se na pozorování velryb, tučňáků a na úchvatné scenérie ledových plání či zelených kopců. Nyní je však realita pro téměř 150 cestujících na palubě lodi MV Hondius zcela jiná. Místo poznávání přírody tráví dny v izolaci svých kajut na lodi kotvící v Atlantiku a snaží se chránit před nákazou smrtelným virem.

Bouřky se mohou vyskytnout i dnes, přiznali meteorologové

V Česku ani dnes nejsou vyloučeny bouřky. Mnoho jich ale nebude a vyskytnou se na výrazně menší části území. Více bude spíše přeháněk bez bleskové aktivity, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. Výstrahu oproti včerejšku nevydal.

