Motoristé nás zklamali, přiznávají Češi. Do Sněmovny by je znovu neposlali, ukázal průzkum

Aktuální volební model agentury NMS pro portál Novinky ukazuje, že politické scéně i nadále dominuje hnutí ANO. Pokud by se volby do Sněmovny konaly nyní, zvítězilo by se ziskem 32,5 procenta hlasů. Přestože jde o mírný pokles oproti výsledkům z loňského října, hnutí si udržuje výrazný náskok před svými konkurenty.
Na druhém místě se s velkým odstupem drží ODS, které by dalo hlas 14,8 procenta voličů. V těsném závěsu za ní skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5 procenta. Podle politologa Michala Malého z Univerzity Karlovy je u Starostů patrný nárůst podpory, kterou čerpají především od Pirátů a dalších opozičních subjektů.
Piráti zaznamenali citelný propad, když jejich preference klesly z dubnových osmi procent na současných 6,7 procenta. Podobně nelichotivá je situace pro zbývající členy bývalé koalice Spolu. Lidovci i TOP 09 se aktuálně pohybují pouze kolem hranice 2,5 procenta. Politická analytička Tereza Friedrichová upozorňuje, že po rozpadu společného projektu se obě menší strany snaží složitě definovat vlastní témata.
Mírné posílení naopak hlásí SPD, které si polepšilo na 8,7 procenta. Podle odborníků hnutí prospívá role, kdy předseda Tomio Okamura zastává post šéfa Sněmovny, ale strana nenese přímou vládní odpovědnost, neboť do kabinetu nominovala pouze odborníky. Okamura tak může volněji nastolovat témata, která rezonují u jeho voličské základny.
Velkým tématem průzkumu jsou Motoristé sobě, kteří se ziskem 4,8 procenta zůstávají těsně před branami Sněmovny. Právě tato strana a její hlavní tváře se staly nejčastějším symbolem politického rozčarování. V otevřených otázkách na to, co respondenty v posledním měsíci v politice zklamalo, zmiňovala Motoristy zhruba pětina dotázaných.
Kritika směřuje nejen na stranu jako celek, ale i na konkrétní postavy, jako jsou předseda Petr Macinka nebo poslanec Filip Turek. Negativní emoce spojené s touto stranou jsou dokonce dvojnásobné ve srovnání s výhradami, které část veřejnosti pociťuje vůči prezidentu Petru Pavlovi. Friedrichová podotýká, že lidé nyní vnímají zklamání spíše přes konkrétní osobnosti než přes samotný program stran.
Zatímco se v preferencích neobjevují dramatické zvraty, do hry vstupují i nové projekty. Hnutí Naše Česko, které vede Martin Kuba, však zatím výraznější dynamiku nepředvedlo. Po dubnovém startu na 4,1 procentech jeho podpora v květnu klesla na 2,8 procenta. Podle politologů bude skutečným testem až říjnové měření sil v komunálních a senátních volbách.
Související
Už ani korunu. Turek naznačil, že Hnutí Duha přijde o peníze od ministerstva
Motoristé navrhnou nového ministra životního prostředí. Má dělat vše co mu Turek řekne
Motoristé , Petr Macinka , Volební preference
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Patří mezi nejsmrtelnější viry vůbec. Jak se hantavirus dokáže šířit mezi lidmi?
před 54 minutami
Motoristé nás zklamali, přiznávají Češi. Do Sněmovny by je znovu neposlali, ukázal průzkum
před 1 hodinou
MV Hondius míří k Tenerife. Z lodi zmizelo 23 lidí, WHO po nich vyhlásila pátrání
před 2 hodinami
V Praze opět explodoval bankomat. Pachatele hledal i vrtulník
před 3 hodinami
Trump tvrdí, že válka s Íránem brzy skončí. Americký návrh má 14 bodů
před 3 hodinami
Dobré zprávy z Českého Švýcarska. Stupeň požárního poplachu se snížil
před 5 hodinami
Počasí o víkendu přinese další letní den. Může dojít i na bouřky
včera
Opilý strojvedoucí zapomínal otevírat dveře. Nadýchal přes dvě promile
včera
Pastrňák s největší pravděpodobností na MS hrát nebude. Rulík povolal sedm hráčů
včera
Princezna Eugenie bude trojnásobnou maminkou. Gratuloval jí i král
včera
Máme indicie, uvedla policie k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku
včera
Juchelka si vybral nečekanou ombudsmanku. Jde o známou zpěvačku
včera
Babišova vláda schválila novou EET. Slibuje, že bude modernější
včera
Zemřel televizní revolucionář Ted Turner, zakladatel americké CNN
včera
Bouřky si opět vyžádaly varování. Hrozí až do půlnoci, upozornil ČHMÚ
včera
Macinka upřesnil, koho považuje za méněcenného
včera
Čína může USA pomoci znovuotevřít Hormuzský průliv. Nebude to ale zadarmo
včera
Vědci řeší novou záhadu. Objevili atmosféru na planetě, kde to teoreticky nemělo být možné
včera
Čtou knihy, na palubu chodí po jednom. Jak se žije cestujícím lodi MV Hondius pod hrozbou hantaviru?
včera