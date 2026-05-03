Opozice již kritizuje krok Babišovy vlády, která zřizuje další post zmocněnce. Někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Do Babiše se kvůli tomu opřel šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS).
"Nejdřív si Babiš vytvoří problém, pak na jeho řešení zřídí novou funkci. Kolik ještě bude 'zmocněnců'?" rýpl si Kupka v příspěvku na sociální síti X. Babiše se ironicky zeptal, zda zavede i posty zmocněnce pro zisk dotací pro Agrofert či pro urovnání vztahů s prezidentem Petrem Pavlem.
Premiér v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct prozradil, že se s Landovským domluvil na spolupráci v pátek. "Je to člověk, který tomu rozumí, byl na obraně. Tím chci deklarovat, jak je to pro nás důležité. Slibuji si od toho, že my minimálně ta dvě procenta naplníme, cílem je naplnit víc," řekl předseda vlády.
Oznámení přišlo poté, co Babiš v týdnu přiznal, že Česko podle hodnocení ze strany NATO v letošním roce nesplní závazek dát na obranu alespoň dvě procenta HDP. Podle aliance dosáhnou obranné výdaje jen 1,78 procenta.
Prezident Pavel již v pondělí upozornil, že Česko dlouhodobě nedává dvě procenta HDP na obranu. "Upozorňoval jsem na to i předchozí vládu a upozorňuji na to i tu současnou. Na obranu nedáváme dost a posouvá nás to na poslední místa," konstatoval.
Landovský je synem legendárního herce Pavla Landovského, ale v jeho stopách se nevydal. Mezi lety 2015 až 2019 byl náměstkem na ministerstvu obrany, následně byl v letech 2019 až 2024 českým velvyslancem při NATO.
Související
Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj
Magyar nesmí zklamat, konstatoval Babiš v gratulaci vítězi voleb
Martin Kupka (ODS) , Andrej Babiš , Jakub Landovský , Vláda ČR
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému
před 1 hodinou
Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky
před 2 hodinami
Hasiči hasí požár v Českém Švýcarsku na několika úsecích. Počasí vše komplikuje
před 3 hodinami
Spotify se snaží upozornit na hudbu od AI. Experti ale varují
před 4 hodinami
Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa
před 4 hodinami
Je to politická akce, nikoliv vojenské cvičení, odmítl Macinka účast Pavla na summitu NATO
před 5 hodinami
Německo poprvé zareagovalo na ohlášené stažení tisíců amerických vojáků
před 6 hodinami
Nové varování před požáry. Meteorologové rozšířili výstrahu
před 7 hodinami
Trump prozkoumá nový íránský mírový návrh. Dopředu ale naznačil, jak se zachová
před 8 hodinami
Babiš si prosadil dalšího zmocněnce. Landovský má dohlédnout na obranné výdaje
před 8 hodinami
Devět zraněných po nehodě horské dráhy v Hradci Králové. Případ řeší policie
před 9 hodinami
Rakouská policie zadržela muže v kauze otrávených dětských výživ
před 10 hodinami
Maraton omezí pražskou dopravu. Využijte metro, radí dopravce
před 11 hodinami
Sedm vrtulníků, posily z okolních krajů. Boj s požárem v Českém Švýcarsku pokračuje
před 12 hodinami
Dnešní počasí bude ještě teplejší, očekávají meteorologové
včera
Je třetí v pořadí na britský trůn. Princezna Charlotte oslavila narozeniny
včera
Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily
včera
Topolánek potěšil příznivce. Naznačil, že vážnou nemoc nejspíš překoná
Aktualizováno včera
Varování se naplnilo. Hoří v Českém Švýcarsku, platí zvláštní stupeň poplachu
včera
Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení
Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.
Zdroj: Jan Hrabě