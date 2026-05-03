Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému

Jan Hrabě

3. května 2026 19:14

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Opozice již kritizuje krok Babišovy vlády, která zřizuje další post zmocněnce. Někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Do Babiše se kvůli tomu opřel šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS). 

"Nejdřív si Babiš vytvoří problém, pak na jeho řešení zřídí novou funkci. Kolik ještě bude 'zmocněnců'?" rýpl si Kupka v příspěvku na sociální síti X. Babiše se ironicky zeptal, zda zavede i posty zmocněnce pro zisk dotací pro Agrofert či pro urovnání vztahů s prezidentem Petrem Pavlem. 

Premiér v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct prozradil, že se s Landovským domluvil na spolupráci v pátek. "Je to člověk, který tomu rozumí, byl na obraně. Tím chci deklarovat, jak je to pro nás důležité. Slibuji si od toho, že my minimálně ta dvě procenta naplníme, cílem je naplnit víc," řekl předseda vlády. 

Oznámení přišlo poté, co Babiš v týdnu přiznal, že Česko podle hodnocení ze strany NATO v letošním roce nesplní závazek dát na obranu alespoň dvě procenta HDP. Podle aliance dosáhnou obranné výdaje jen 1,78 procenta. 

Prezident Pavel již v pondělí upozornil, že Česko dlouhodobě nedává dvě procenta HDP na obranu. "Upozorňoval jsem na to i předchozí vládu a upozorňuji na to i tu současnou. Na obranu nedáváme dost a posouvá nás to na poslední místa," konstatoval.

Landovský je synem legendárního herce Pavla Landovského, ale v jeho stopách se nevydal. Mezi lety 2015 až 2019 byl náměstkem na ministerstvu obrany, následně byl v letech 2019 až 2024 českým velvyslancem při NATO. 

Je to politická akce, nikoliv vojenské cvičení, odmítl Macinka účast Pavla na summitu NATO

Oto Klempíř (ministr kultury)

Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu. 
Andrej Babiš

Magyar nesmí zklamat, konstatoval Babiš v gratulaci vítězi voleb

Čeští politici v posledních hodinách reagovali na výsledky parlamentních voleb v Maďarsku, kde končí éra Viktora Orbána v premiérském úřadu. Premiér Andrej Babiš (ANO) poblahopřál Peteru Magyarovi k vítězství a vyzval ho ke konstruktivní spolupráci obou zemí. 

Deštivé jarní počasí

Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky

Příští týden zprvu nabídne podobné počasí jako právě končící víkend. Meteorologové ale v jeho průběhu očekávají změnu v podobě ochlazení. Po čase se také vyskytnou srážky, které by měly zlepšit situaci se suchem. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Donald Trump

Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

Nebude to jen pět tisíc vojáků, naznačil americký prezident Donald Trump ohledně plánů na stažení armádních příslušníků z Německa. Spojené státy americké mají u našich sousedů svou nejpočetnější evropskou posádku. 

Kometa Brno

Brněnskou Kometu bude opět trénovat majitel Zábranský. Klub představil posily

Tuzemská hokejová sezóna sotva skončila, v klubech se ale nezahálí a už se začínají připravovat na další sezónu. Platí to i pro brněnskou Kometu, která se stala dalším extraligovým klubem, který v těchto dnech oznamuje novinky nejen ve svém kádru, ale i v realizačním týmu. I tady totiž dochází ke změně na trenérských postech. Na trenérskou lavičku se totiž vrací po pěti letech klubový majitel Libor Zábranský, jemuž budou asistenty trenéři, kteří v uplynulé sezóně 2025/26 vedli Brno jako hlavní stratégové – Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Coby další asistent se k nim ještě přidává Martin Erat.

Ministerstvo reaguje na obavy zaměstnavatelů kvůli jednotnému hlášení

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ČSSZ vnímá obavy zaměstnavatelů ze sankcí spojených s opožděným nebo chybným odesláním Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Cílem ministerstva není zaměstnavatele sankcionovat, ale zvládnout tuto zásadní změnu tak, aby v praxi skutečně fungovala.

