Magyar nesmí zklamat, konstatoval Babiš v gratulaci vítězi voleb

Čeští politici v posledních hodinách reagovali na výsledky parlamentních voleb v Maďarsku, kde končí éra Viktora Orbána v premiérském úřadu. Premiér Andrej Babiš (ANO) poblahopřál Peteru Magyarovi k vítězství a vyzval ho ke konstruktivní spolupráci obou zemí.
Babiš v pondělí ráno pogratulovalo Magyarovi k volebnímu vítězství. "Utkat se s tak silným soupeřem, jakým je Viktor Obrán, nikdy nebylo jednoduché, přesto si získal důvěru většiny Maďarů a nese s sebou velké naděje a očekávání," napsal vítěz loňských parlamentních voleb v Česku.
"Nesmí zklamat," poznamenal český premiér na adresu Magyara. Zmínil, že respektuje volební výsledek a vyhlíží spolupráci s vítězem s maďarských voleb. "Vztah mezi Maďarskem a Českem je blízký, budu konstruktivně pracovat s kýmkoliv, koho voliči vyberou," dodal Babiš.
K nejnovějšímu vývoji v Maďarsku se vyjadřují i další čeští politici. "Výsledky voleb v Maďarsku pro Andreje Babiše znamenají jediné - ztrácí dalšího partnera, se kterým na evropské úrovni prosazoval populistickou politiku vedenou kompasem vychýleným na východ," uvedl předseda občanských demokratů Martin Kupka (ODS) a označil to za dobrou zprávu pro Česko.
"Maďarsko odstavilo od moci Orbána, který se dlouho zdál neporazitelný. Jsem si jistý, že i my se dokážeme v dalších volbách zbavit Babiše a nacionalistů a uhájit plnohodnotnou demokracii. Za Starosty můžu slíbit, že na tom budeme pracovat den co den," vzkázal exministr vnitra Vít Rakušan (STAN).
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib věří, že si Maďarsko zvolilo návrat k demokracii, právnímu státu, podpoře rodin a státu s budoucností pro mladé lidi. "Po letech sbližování s Ruskem snad konečně přichází možnost změny. To může znamenat konec blokování sankcí i větší podporu společné obrany. Pro Česko i pro Evropu je to dobrá zpráva," konstatoval.
Jasným vítězem nedělních parlamentních voleb v Maďarsku se stala Magyarova Tisza, které při sečtení 98 procent hlasů náleželo 138 mandátů. Fidesz má obsadit pouhých 55 křesel. Končící premiér Orbán již přiznal porážku a oznámil odchod do opozice.
Nedělní parlamentní volby v Maďarsku provázejí od časných ranních hodin četná obvinění z porušování volebního zákona a pokusů o ovlivňování voličů. Jedním z nejvýraznějších incidentů je oznámení hnutí Naše vlast (Mi Hazánk), které podává stížnost pro podezření z trestného činu proti volebnímu systému. Strana tvrdí, že disponuje informacemi o organizovaném svážení voličů k urnám.
Zdroj: Libor Novák