Magyar nesmí zklamat, konstatoval Babiš v gratulaci vítězi voleb

Jan Hrabě

13. dubna 2026 8:19

Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Čeští politici v posledních hodinách reagovali na výsledky parlamentních voleb v Maďarsku, kde končí éra Viktora Orbána v premiérském úřadu. Premiér Andrej Babiš (ANO) poblahopřál Peteru Magyarovi k vítězství a vyzval ho ke konstruktivní spolupráci obou zemí. 

Babiš v pondělí ráno pogratulovalo Magyarovi k volebnímu vítězství. "Utkat se s tak silným soupeřem, jakým je Viktor Obrán, nikdy nebylo jednoduché, přesto si získal důvěru většiny Maďarů a nese s sebou velké naděje a očekávání," napsal vítěz loňských parlamentních voleb v Česku. 

"Nesmí zklamat," poznamenal český premiér na adresu Magyara. Zmínil, že respektuje volební výsledek a vyhlíží spolupráci s vítězem s maďarských voleb. "Vztah mezi Maďarskem a Českem je blízký, budu konstruktivně pracovat s kýmkoliv, koho voliči vyberou," dodal Babiš. 

K nejnovějšímu vývoji v Maďarsku se vyjadřují i další čeští politici. "Výsledky voleb v Maďarsku pro Andreje Babiše znamenají jediné - ztrácí dalšího partnera, se kterým na evropské úrovni prosazoval populistickou politiku vedenou kompasem vychýleným na východ," uvedl předseda občanských demokratů Martin Kupka (ODS) a označil to za dobrou zprávu pro Česko. 

"Maďarsko odstavilo od moci Orbána, který se dlouho zdál neporazitelný. Jsem si jistý, že i my se dokážeme v dalších volbách zbavit Babiše a nacionalistů a uhájit plnohodnotnou demokracii. Za Starosty můžu slíbit, že na tom budeme pracovat den co den," vzkázal exministr vnitra Vít Rakušan (STAN). 

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib věří, že si Maďarsko zvolilo návrat k demokracii, právnímu státu, podpoře rodin a státu s budoucností pro mladé lidi. "Po letech sbližování s Ruskem snad konečně přichází možnost změny. To může znamenat konec blokování sankcí i větší podporu společné obrany. Pro Česko i pro Evropu je to dobrá zpráva," konstatoval

Jasným vítězem nedělních parlamentních voleb v Maďarsku se stala Magyarova Tisza, které při sečtení 98 procent hlasů náleželo 138 mandátů. Fidesz má obsadit pouhých 55 křesel. Končící premiér Orbán již přiznal porážku a oznámil odchod do opozice. 

Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou

Složení české delegace na nadcházející summit NATO v Ankaře nadále vyvolává neshody mezi vládou a Pražským hradem. Podle aktuálních informací České televize budou Českou republiku na tomto významném jednání reprezentovat premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka. S účastí prezidenta Petra Pavla vládní kabinet v tuto chvíli nepočítá.

Volby v Maďarsku rezonují světem. Podle Kremlu urychlí rozpad EU, v USA se mluví o prohře Trumpa

Poradce ruského prezidenta pro investiční a ekonomickou spolupráci se zahraničím a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF) Kirill Dmitrijev předpovídá blízký konec Evropské unie. Podle jeho vyjádření výsledky nedávných parlamentních voleb v Maďarsku tento proces rozpadu výrazně urychlí. Dmitrijev vyzval veřejnost, aby si pravdivost jeho slov ověřila za čtyři měsíce.

Co má za lubem? Experti vysvětlili, proč Trump nařídil blokaci Hormuzského průlivu

Napětí na Blízkém východě dosáhlo kritického bodu poté, co americká armáda oznámila zahájení námořní blokády íránských přístavů. Opatření má vstoupit v platnost v pondělí v 16:00. Podle prohlášení amerického centrálního velitelství bude blokáda vymáhána nestranně vůči plavidlům všech národů, která by směřovala do íránských přístavů nebo z nich vyplouvala.

