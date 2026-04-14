Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Jan Hrabě

14. dubna 2026 17:49

Oto Klempíř (ministr kultury) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu. 

Klempíř představil mediální novelu v Poslanecké sněmovně. "Poplatky se ruší, Česká televize a Český rozhlas se neslučují, rady ČT a ČRo necháváme beze změny," uvedl s tím, že nový zákon by měl platit od začátku příštího roku. Do té dobu musí projít připomínkovým řízením a projednáním v obou parlamentních komorách. 

Podle ministra návrh zaručuje nezávislost veřejnoprávních médií, které nebudou přímo podřízeny ministerstvu či jinému státnímu úřadu. "Do programové činnosti nesmí zasahovat žádný státní orgán ani politický subjekt. Nezávislost je dále podpořena tím, že rozhlas i televize hospodaří s vlastním majetkem odděleným od státu," poznamenal. 

Česká televize by podle novely dostala na provoz v příštím roce přes 5,7 miliardy korun, Český rozhlas by hospodařil s částkou 2,07 miliardy korun. Obě instituce letos vyberou na poplatcích více, konkrétně 6,73 miliardy korun v případě ČT a 2,48 miliardy korun v případě ČRo. "Pevná částka je každoročně valorizována, obě instituce budou procházet kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu," zmínil ministr kultury. 

Opozice už avizuje, že schválení novely nebude mít Babišova vláda jednoduché. Například šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS) se domnívá, že Klempíř představil maďarskou cestu pro obě veřejnoprávní média. 

"Nezávislé financování, jako jeden ze základů svobodné společnosti, zrušil. Vláda inženýra Babiše tak pomalu, ale jistě likviduje veřejnoprávní média. My to tak nenecháme. Budeme obstruovat, aby tento návrh nenabyl účinnost ani letos, ani za rok, ani za dva - prostě nikdy," napsal Kupka na síti X. 

"Zrušení poplatků za veřejnoprávní média je odbrzdění vlaku, který jede do pekla. Jakmile bude jednou jejich financování součástí státního rozpočtu, neexistuje nic, co by aktuální vládě zabránilo ho z roku na rok jednostranně změnit. Neexistuje žádná pojistka. Jde o faktické zestátnění médií podle Orbánova a Ficova vzoru," uvedl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

"Takhle Motorky 'plní' svoje vlastní sliby z programu. Rozkaz zněl asi holt jasně. A tak ministr Klempíř ochotně dává médiím veřejné služby dvě dávky a chystá jejich vyhladovění o miliardu pro ČT a o půl miliardy pro ČRo. S Piráty využijeme všechny prostředky, co máme, abychom likvidaci veřejnoprávních médií zabránili," dodal šéf Pirátů Zdeněk Hřib. 

před 4 hodinami

Havlíček už nebude ministrem průmyslu. Chystá se zajímavá změna

Související

Oto Klempíř (ministr kultury)

Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá

Budoucnost financování českých veřejnoprávních médií je v těchto dnech hlavním tématem jednání v Nostickém paláci. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v pátek sešel s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a následně i s šéfem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Předmětem diskusí byl vládní záměr zrušit koncesionářské poplatky a převést financování obou institucí přímo pod státní rozpočet.

Více souvisejících

Aktuálně se děje

před 21 minutami

Oto Klempíř (ministr kultury)

Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu. 

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Péter Magyar

Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš napsal dopis do Bruselu. Vláda schválila novely zákonů o dokladech

Premiér Andrej Babiš (ANO) po zasedání vlády informoval o dalších krocích jeho kabinetu k zachování konkurenceschopnosti českého a evropského průmyslu. Babiš se rozhodl napsat dopis do Bruselu. Vláda zároveň schválila návrh novel zákonů o cestovních dokladech a o občanských průkazech nebo novelu nařízení vlády o stanovení částek životního minima a existenčního minima.

včera

včera

Václav Hybš

Zemřel legendární kapelník Václav Hybš

Českou hudební scénou otřásla velmi smutná zpráva v úvodu nového kalendářního týdne. Ve věku úctyhodných 90 let zemřel známý kapelník a hudebník Václav Hybš, jenž svého času spolupracoval s největšími hvězdami populární hudby u nás. 

včera

Nad Česko doputoval prach ze Sahary. Může i ovlivnit počasí

Nad Českem se momentálně nachází velké množství saharského prachu, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí na sociální síti X. V posledních letech jde o poměrně pravidelnou záležitost, která přitom může mít vliv na počasí. 

Zdroj: Jan Hrabě

