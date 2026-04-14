Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu.
Klempíř představil mediální novelu v Poslanecké sněmovně. "Poplatky se ruší, Česká televize a Český rozhlas se neslučují, rady ČT a ČRo necháváme beze změny," uvedl s tím, že nový zákon by měl platit od začátku příštího roku. Do té dobu musí projít připomínkovým řízením a projednáním v obou parlamentních komorách.
Podle ministra návrh zaručuje nezávislost veřejnoprávních médií, které nebudou přímo podřízeny ministerstvu či jinému státnímu úřadu. "Do programové činnosti nesmí zasahovat žádný státní orgán ani politický subjekt. Nezávislost je dále podpořena tím, že rozhlas i televize hospodaří s vlastním majetkem odděleným od státu," poznamenal.
Česká televize by podle novely dostala na provoz v příštím roce přes 5,7 miliardy korun, Český rozhlas by hospodařil s částkou 2,07 miliardy korun. Obě instituce letos vyberou na poplatcích více, konkrétně 6,73 miliardy korun v případě ČT a 2,48 miliardy korun v případě ČRo. "Pevná částka je každoročně valorizována, obě instituce budou procházet kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu," zmínil ministr kultury.
Opozice už avizuje, že schválení novely nebude mít Babišova vláda jednoduché. Například šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS) se domnívá, že Klempíř představil maďarskou cestu pro obě veřejnoprávní média.
"Nezávislé financování, jako jeden ze základů svobodné společnosti, zrušil. Vláda inženýra Babiše tak pomalu, ale jistě likviduje veřejnoprávní média. My to tak nenecháme. Budeme obstruovat, aby tento návrh nenabyl účinnost ani letos, ani za rok, ani za dva - prostě nikdy," napsal Kupka na síti X.
"Zrušení poplatků za veřejnoprávní média je odbrzdění vlaku, který jede do pekla. Jakmile bude jednou jejich financování součástí státního rozpočtu, neexistuje nic, co by aktuální vládě zabránilo ho z roku na rok jednostranně změnit. Neexistuje žádná pojistka. Jde o faktické zestátnění médií podle Orbánova a Ficova vzoru," uvedl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
"Takhle Motorky 'plní' svoje vlastní sliby z programu. Rozkaz zněl asi holt jasně. A tak ministr Klempíř ochotně dává médiím veřejné služby dvě dávky a chystá jejich vyhladovění o miliardu pro ČT a o půl miliardy pro ČRo. S Piráty využijeme všechny prostředky, co máme, abychom likvidaci veřejnoprávních médií zabránili," dodal šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
Související
Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá
Tak jsem ho vyřešil. Klempíř odvolal předchůdce Baxu ze správní rady Pražského jara
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj
před 1 hodinou
Výhled počasí na měsíc. Nejtepleji má být kolem květnových svátků
před 1 hodinou
Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem
před 2 hodinami
Statisícové škody, případů přibývá. Policie varovala před zločiny na internetu
před 3 hodinami
Ropa má znovu proudit Družbou od konce dubna, oznámil Zelenskyj
před 4 hodinami
Havlíček už nebude ministrem průmyslu. Chystá se zajímavá změna
před 5 hodinami
Trumpova Amerika je větší hrozbou než Čína, domnívají se Evropané
před 6 hodinami
Nebezpečný precedent. OSN reaguje na americkou námořní blokádu
před 6 hodinami
Babiš usměrnil Turka. Motorista chtěl mluvit do účasti prezidenta na summitu NATO
před 7 hodinami
Neshody mezi Íránem a USA. Problém je v obohacování uranu
před 8 hodinami
Pokus o vraždu v plzeňské věznici. Případ řeší kriminálka
před 8 hodinami
Vance mluví o pokroku v jednáních s Íránem, obvinil ho ale z ekonomického terorismu
před 9 hodinami
Babiš nechápe, proč by prezident měl být členem delegace na summitu NATO
včera
Dva ze čtyř už někdy vyhráli. StarDance představuje tanečníky pro letošní řadu
včera
Karel III. bude na návštěvě USA pod tlakem. Epsteinovy oběti chtějí konfrontaci
včera
Počasí se má v týdnu ještě vylepšovat, slibuje aktuální předpověď
včera
Babiš napsal dopis do Bruselu. Vláda schválila novely zákonů o dokladech
včera
Slovenské cíle se nemění. Fico reagoval na Orbánovu volební porážku
včera
Zemřel legendární kapelník Václav Hybš
včera