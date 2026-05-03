Nové varování před požáry. Meteorologové rozšířili výstrahu

Meteorologové v neděli v novém znění zopakovali výstrahu před vznikem a šířením požárů. Konkrétně prodloužili její platnost a rozšířili oblast, které se nebezpečí týká, na celé Čechy s výjimkou západních a celou Moravu i Slezsko.
"Vzhledem k dlouhodobému suchu a letním teplotám je kromě západních Čech zvýšené riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové v neděli dopoledne na sociální síti. Varování aktuálně platí do půlnoci z úterý na středu.
Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Je také třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Meteorologové zmínili, že v příštím týdnu by se situace měla uklidnit. "Během pondělí se v Čechách objeví první přeháňky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území ČR. Také se zmírní odpolední teploty. Situace se suchem by se tak měla částečně zlepšit," dodali.
