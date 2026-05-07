V obchodech dnes může být více lidí, než bývá ve čtvrtek obvyklé. Důvod je prostý, zítřejší státní svátek totiž zásadně omezí jejich provoz. V supermarketech a větších prodejnách nakoupí lidé opět až o víkendu.
V Česku totiž od roku 2016 platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky.
Naposledy se zákon uplatnil během velikonočních svátků, kdy sice během Velkého pátku fungovaly obchody bez jakýchkoliv omezení, ale na Velikonoční pondělí už musely zůstat mimo provoz.
Znovu se budou provozovatelé muset řídit zmíněným zákonem v pátek. Na Den vítězství se větší prodejny uzavřou a k dispozici budou lidem pouze večerky či dovážkové služby. Situace tak bude jiná než před týdnem, protože Svátek práce se obešel bez omezení.
Po květnových svátcích budou následovat ty červencové, konkrétně Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana Husa. Obchody budou při této příležitosti fungovat bez omezení. Zákon se opět uplatní až 28. září na Den české státnosti.
Obchody se musí řídit zákonem. V pátek do center a supermarketů nechoďte
Málo vídaným případem se od pondělí zabývají policisté z Olomouckého kraje. Přivolali je totiž k osobnímu vlaku, protože panovalo podezření, že strojvedoucí je opilý. To se potvrdilo. Muž je nyní vyšetřován pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
Zdroj: Jan Hrabě