Předehra sněmovních voleb. Politici znají čísla, pod kterými budou kandidovat

V úterý se uskutečnil další důležitý akt před říjnovými sněmovními volbami. Státní volební komise vylosovala čísla pro kandidující subjekty, které se na podzim pokusí získat mandáty v dolní komoře parlamentu.
Ze stran, které podle průzkumů veřejného mínění mají šanci na úspěch ve volbách, má nejnižší číslo opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), které komisaři vylosovali šestku. S osmičkou bude kandidovat hnutí Přísaha. Pod číslem 11 najdou lidé koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL).
Piráti dostali šestnáctku, dvacítka připadla Motoristům, kteří se pohybují kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny. ANO má jako hlavní favorit říjnového hlasování číslo 22. Třiadvacítku obdrželi vládní Starostové a nezávislí. Pod číslem 25 se nachází hnutí Stačilo.
Podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by teď volby vyhrálo hnutí ANO, jehož podpora aktuálně činí 32,5 procenta. Na druhém místě se umístila koalice Spolu tvořená občanskými demokraty, lidovci a TOP 09. Trojice stran má společně 20,1 procenta.
Dvouciferného výsledku dosahují ještě další dva kandidující subjekty. Třetí se umístila SPD (s podporou PRO, Svobodných či Trikolory) s 12,1 procenta. Čtvrté místo obsadilo vládní hnutí Starostové a nezávislí, jemuž vyjádřilo podporu 10,8 procenta oslovených.
Posilují Piráti, jimž by dalo svůj hlas 9,2 procenta respondentů. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí Stačilo, na jehož kandidátkách jsou zástupci komunistů či sociálních demokratů, se ziskem 7,1 procenta. Těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů jsou Motoristé (4,7 %).
Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
