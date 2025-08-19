KOMENTÁŘ | Evropa pod tlakem. Jestli nechce ztratit relevanci, musí okamžitě zasáhnout jako velmoc

Jakub Jurek

19. srpna 2025 11:50

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025)
Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025) Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Evropa se probouzí do nového světového pořádku, v němž Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa přehodnocují svou roli a ruská agrese vůči Ukrajině dál pokračuje. Evropská unie tak čelí výzvě, jak jako správná velmoc ochránit své bezpečnostní a hodnotové zájmy, aniž by zůstala jen pasivním pozorovatelem. Pokud se jí to nepodaří, hrozí, že se z velmocenského aktéra stane pouhý objekt cizí moci.

Evropský kontinent vstupuje do mimořádně nejisté a potenciálně přelomové fáze své novodobé historie, do období, jehož závažnost a naléhavost podtrhuje nejen pokračující ruská agrese vůči Ukrajině, ale také hluboký a v mnoha ohledech nevyzpytatelný posun v zahraničněpolitickém kurzu Spojených států, jež se pod vedením prezidenta Donalda Trumpa začínají odklánět od dříve pevně zakotvených aliančních vazeb a přehodnocují svou roli globálního lídra.

Období následující po rozpadu Sovětského svazu, které přineslo zásadní geopolitické přeskupení sil, bylo v evropském prostoru dlouho vnímáno jako etapa bezprecedentní stability, demokratického rozmachu a ekonomické integrace. Střední a východní Evropa, po desetiletích totalitní izolace, úspěšně vstoupila do struktur Evropské unie i Severoatlantické aliance, čímž se výrazně posílila bezpečnostní a hodnotová soudržnost celého kontinentu. Tento vývoj posílil pocit, že liberálně-demokratický řád je nejen dominantní, ale také historicky nevratný.

Tento optimismus, často provázený určitou samozřejmostí a pocitem definitivního vítězství západního modelu, však postupem času přerostl v nebezpečnou samolibost. V mnoha evropských metropolích zakořenila představa, že hrozby typické pro 20. století, jako jsou ozbrojené konflikty mezi státy či imperiální ambice, již do moderní éry nepatří. 

Namísto budování strategické odolnosti a schopnosti čelit krizím byly upřednostňovány politické kompromisy, ekonomická provázanost a víra v „konec dějin“, jak ho vykreslil známá teoretik mezinárodních vztahů Francis Fukuyama. Výsledkem byl stav, kdy mnohé evropské státy – a především jejich politické elity – nedokázaly adekvátně reagovat na sílící autoritářské režimy, hybridní hrozby či energetickou závislost na strategicky rizikových partnerech.

Události posledních let, od ruské anexe Krymu, přes plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, až po zásadní přelom ve vztazích s transatlantickým partnerem, nyní tvrdě narážejí na tuto nedostatečně prověřenou odolnost evropského systému. Scénáře, které byly ještě nedávno považovány za krajně nepravděpodobné, se stávají realitou: návrat mocenské politiky, zpochybňování mezinárodního práva, rozpad konsenzu uvnitř NATO i možnost, že Spojené státy pod vedením prezidenta Trumpa opustí roli garanta západní bezpečnostní architektury. Evropská unie se tak probouzí do světa, který přestal fungovat podle pravidel, jež si sama pomáhala budovat – a v němž už samotná schopnost předvídat vývoj znamená výhodu.

Nástup Trumpa do druhého prezidentského období znovu rozvířil debatu o spolehlivosti amerických bezpečnostních závazků vůči Evropě. Evropská unie je v jeho rétorice často vykreslována jako slabý a neefektivní aktér, zatímco evropští spojenci v rámci NATO jsou líčeni jako závislí partneři, kteří pouze těží z americké vojenské síly. Tato optika ignoruje skutečnost, že právě Evropa dlouhodobě nese tíhu strategické rovnováhy v regionu a že její stabilita je pro USA klíčová.

O to zásadnější význam bude mít cesta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu, na kterou jej doprovází i významní evropští státníci – konkrétně francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Jejich přítomnost má být jasným signálem, že Evropa bere partnerství s Kyjevem vážně a že nebude mlčky přihlížet případnému obratu v americké zahraniční politice. Tento krok je motivován snahou předejít opakování situace z počátku Trumpova druhého funkčního období, kdy prezident USA Zelenského veřejně dehonestoval, obvinil jej z vyprovokování ruské invaze a líčil jej jako nevděčného spojence, který si neváží americké pomoci.

K dramatickému obratu došlo ale až minulý pátek, kdy Trump pozval ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašku a přijal jej nikoli jako mezinárodně izolovaného agresora, nýbrž jako váženého přítele. Z dostupných informací nevyplývá, že by americká strana vznášela jakékoli podmínky nebo ultimáta. Naopak, vše nasvědčuje tomu, že prezident Spojených států rezignuje na dosavadní rétoriku vůči Moskvě a chystá se přenést tlak na Kyjev – a tím potenciálně narušit dosavadní západní jednotu v přístupu k válce na Ukrajině.

V tomto kontextu získává evropská iniciativa na zásadním významu. Unie, jakožto geopolitický a ekonomický blok, disponuje nástroji, kterými může Bílý dům přimět k větší opatrnosti. Spojené státy se totiž Trumpovým postupem dostaly do střetu s Čínou i Indií, což výrazně oslabuje jejich globální pozici. Ztráta podpory Evropy by v této chvíli mohla znamenat další izolaci – nejen diplomatickou, ale i hospodářskou.

Evropská unie dnes čelí zcela zásadní zkoušce své geopolitické relevance. Ve světě, kde dochází k posunu těžiště globální moci, k rozpadu dosavadních jistot a k oslabování tradičních aliancí, už nadále nemůže spoléhat na vnější garance bezpečnosti a stabilitu zajišťovanou jinými. 

Evropa se tak ocitá v pozici, kdy musí být schopna nejen artikulovat, ale především samostatně hájit své strategické, bezpečnostní a hodnotové zájmy. Nejde přitom pouze o obranu vlastního území – jde o zachování samotného principu, že mezinárodní vztahy mají být založeny na pravidlech, nikoli na síle a improvizaci.

Dosavadní postavení Evropy jako mostu mezi Spojenými státy a Ruskem – tedy jakési nárazníkové zóny, která slouží jako bariéra proti šíření konfliktu – nabývá v aktuální situaci nového významu. Pokud by totiž Evropa ztratila vlastní stabilitu, její případná destabilizace by měla dalekosáhlé důsledky, jež by bezpochyby zasáhly i samotné Spojené státy. 

Kontinent, který by nebyl schopen čelit vnějším tlakům a vnitřním rozporům, by se rychle mohl stát nejen slabým článkem transatlantického prostoru, ale zároveň i dějištěm mocenského soupeření, v němž Evropa přestává být aktérem a stává se pouhým objektem cizí vůle.

Právě proto je dnes nezbytné, aby Evropská unie vystupovala sebevědomě, koordinovaně a s jasným vědomím svých možností i odpovědnosti. Měla by přestat spoléhat na to, že rozhodující podněty přijdou z Washingtonu, a místo toho začít formulovat vlastní strategické priority – jak v oblasti obrany, tak v oblasti zahraniční politiky.

V době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Trumpa přehodnocují své alianční závazky a navazují kontakty s Moskvou, je třeba, aby Evropa zůstala pevnou oporou demokratického světa. Pokud to nedokáže, nebude to znamenat jen konec evropské autonomie, ale i zásadní proměnu samotného charakteru Západu.

Medveděv se vysmívá podlézání Evropanů v Bílém domě. Zelenského označil za klauna

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025) Komentář

Den, kdy Spojené státy natáhly Putinovi červený koberec a jako „morální autorita“ definitivně skončily

Americké bombardéry nad hlavami účastníků summitu měly působit jako symbol moci, ale vše skončilo fiaskem. Administrativa Donalda Trumpa místo demonstrace síly předvedla geopolitický ústup. Šéf Kremlu Vladimir Putin přijel do Anchorage jako vítěz, před jehož letadlem poklekli američtí vojáci, aby pateticky natáhli červený koberec. Spojené státy přijaly roli tlumočníka ruských zájmů, zatímco Ukrajina zůstává osamocena. Svět sleduje novodobý Mnichov v přímém přenosu.š
Prezident Trump Komentář

Trump za žádnou cenu nesmí zapomenout na Ukrajinu. Putin si ho jen přijede oťukat, mír nechce

Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce může na první pohled působit jako pokus o diplomatické sblížení, ve skutečnosti se však vše točí kolem Ukrajiny. Právě tam se rozhoduje o tom, zda Západ ještě věří vlastním principům. Pokud se téma ruské agrese odsune na okraj, bude to signál, že mezinárodní právo je opět zpochybnitelné a že moc silnějšího opět vítězí nad spravedlností.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trump slíbil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Dokud ale nebude dohoda, nedá se mu věřit

Americký prezident Donald Trump během setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími sedmi evropskými lídry naznačil, že Spojené státy jsou ochotné podpořit bezpečnostní garance, které chce Kyjevu poskytnout Evropa. Vyjádřil se ale tak vágně, že není vůbec jisté, zda mu Ukrajinci mohou věřit. To patrně bude možné až ve chvíli, kdy nepůjde o pouhé Trumpovy přísliby, nýbrž podpisem stvrzenou dohodu. 

Zdeněk Hřib

Hřib nesouhlasí se zdražením jízdného v Praze nad náklady

V Praze od ledna zdraží jednorázové jízdenky pro cestování MHD. Muž, který má dopravu v hlavním městě na starosti, přitom se zvýšením cen nesouhlasí. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) není vhodná chvíle na zdražování už tak drahého života lidí. 

Válka v Izraeli

Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž

Palestinské hnutí Hamás souhlasí s posledním návrhem příměří v Pásmu Gazy a propuštěním části rukojmích, uvedl zdroj z Hamásu pro britskou stanici BBC. Návrh egyptských a katarských mediátorů má vycházet z červnového rámce předloženého americkým speciálním vyslancem Stevem Witkoffem. 

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je ochoten jednat s Putinem bez podmínek. Jednání evropských lídrů a Trumpa skončilo

Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, možnost summitu Zelenskyj–Putin a diplomatická přítomnost Evropy u klíčových jednání – to byly hlavní body večerní schůzky v Bílém domě, které se účastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři. Podle Keira Starmera panovala jednota, Emmanuel Macron vyzdvihl ochotu USA spolupracovat. Trump si během večera vyhradil čas na telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem.

Fotbal, ilustrační fotografie

Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila

Fotbalistům Plzně bylo už před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů jasné, že je nečeká vzhledem k výsledku z prvního zápasu, kdy v Glasgow s Rangers prohráli jasně 0:3, nic jednoduchého. Přesto plzeňští v čele s koučem Miroslavem Koubkem slibovali, že na hřišti v odvetě nechají všechno a dají do odvety sto procent. Dá se říct, že to se nakonec vyplnilo a nad Rangers se nakonec Zápaodočechům podařilo i vyhrát, ovšem výsledek 2:1 pro Viktoriány znamená, že je na podzim místo vysněné Ligy mistrů čeká účast v Evropské lize.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj těsně po 19. hodině středoevropského času dorazil do Bílého domu, s nečekaně vřelým přivítáním na něj čekal americký prezident Donald Trump. Úvodní tisková konference byla poklidná, oba lídři zodpověděli otázky novinářů a asi po pětačtyřiceti minutách se odebrali na jednání bez pozornosti médií. 

Dmytro Zolotukhin

Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ

Ukrajinský expert na národní bezpečnost a bývalý náměstek ministra informační politiky Dmytro Zolotukhin exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak vnímá jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, které proběhlo v pátek na Aljašce s nečekaně vřelým přivítáním pro Putina. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout,“ řekl. 

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

Den, kdy Spojené státy natáhly Putinovi červený koberec a jako „morální autorita“ definitivně skončily

Americké bombardéry nad hlavami účastníků summitu měly působit jako symbol moci, ale vše skončilo fiaskem. Administrativa Donalda Trumpa místo demonstrace síly předvedla geopolitický ústup. Šéf Kremlu Vladimir Putin přijel do Anchorage jako vítěz, před jehož letadlem poklekli američtí vojáci, aby pateticky natáhli červený koberec. Spojené státy přijaly roli tlumočníka ruských zájmů, zatímco Ukrajina zůstává osamocena. Svět sleduje novodobý Mnichov v přímém přenosu.š

Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025)

Fiala chce jasné bezpečnostní garance pro Ukrajinu

Ukrajina musí dostat jasné bezpečnostní garance od USA a Evropy, konstatoval premiér Petr Fiala (ODS) po nedělní videokonferenci evropských lídrů, která předcházela dnešní schůzce v Bílém domě, kde americký prezident Donald Trump přivítá ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského a několik vybraných evropských státníků. 

Cestování MHD v Praze zdraží. Jednorázové jízdenky budou od ledna stát víc peněz

Cestování městskou hromadnou dopravou v Praze od příštího roku podraží. V pondělí padlo rozhodnutí o zvýšení cen jednorázových jízdenek, cesty budou od ledna dražší i v okolním Středočeském kraji. Informoval o tom web iDnes.cz. 

Zdroj: Jan Hrabě

