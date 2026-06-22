I příští víkend přinese do České republiky velmi teplé a slunečné letní počasí.
Obloha bude podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu zpočátku převážně jasná až polojasná.
Od neděle se však při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přeháňky nebo bouřky, které meteorologové očekávají zejména na území Čech.
Noční teploty budou zůstávat vysoko a klesnou na jednadvacet až šestnáct stupňů Celsia, což znamená, že na mnoha místech se vyskytnou tropické noci.
Přes den pak budou teploty stoupat k mimořádným hodnotám, kdy se nejvyšší denní maxima udrží v rozmezí 31 až 36 stupňů Celsia.
Související
Jak zvládnout horké počasí, nastavit klimatizaci a co si obléci? Lékaři vydali návod na tropická vedra
Počasí příští týden: Tropické teploty zůstanou, každý den mohou překonat třicítku
Aktuálně se děje
před 35 minutami
První kolo dalších jednání mezi USA a Íránem je u konce. Mluví se o pokroku
před 1 hodinou
Stávka v ČT a ČRo. Projevuje se zpožděním pořadů, dotkne se i MS ve fotbale
před 2 hodinami
Počasí: Vysoké teploty se v Česku objeví i příští víkend
včera
Sulyok se postavil Magyarovi. Maďarský prezident ultimátum nesplní, odstoupit nehodlá
včera
Španělskem otřásá korupční skandál. Manželka premiéra Sáncheze nesmí opustit zemi
včera
Trump oznámil rezignaci britského premiéra. Den před tím, než by to Starmer udělal sám
včera
Křehké příměří dostalo další ránu. Trump pohrozil Íránu tvrdým úderem
včera
Starmer podlehl masivnímu tlaku a v pondělí rezignuje, domnívá se britský tisk
včera
Všichni chtějí, abych zemřel, prohlásil Babiš. Přiznal, že ve vládě nemá kompetentní ministry
včera
Jak zvládnout horké počasí, nastavit klimatizaci a co si obléci? Lékaři vydali návod na tropická vedra
včera
Jak dokázaly ukrajinské drony proniknout ruskou protivzdušnou obranou?
včera
Život se Britům po brexitu zhoršil, chtějí se vrátit do Unie. Co si o tom myslí obyvatelé EU?
včera
Zelenskyj potvrdil útok na ruskou ropnou rafinérii. Drony uletěly více než 2 000 kilometrů
včera
Ve Švýcarsku dnes mají začít přímá jednání mezi Spojenými státy a Íránem
včera
Počasí příští týden: Tropické teploty zůstanou, každý den mohou překonat třicítku
20. června 2026 21:40
Kreml rázně odmítl evropská ultimáta. Varoval před zahájením masivních úderů
20. června 2026 20:34
Domácí Mexiko si zajistilo postup ze skupiny. Kanada zase pro změnu rozdrtila Katar
20. června 2026 20:33
Trump stupňuje konflikt s Itálií. Meloniová mu vzkázala, ať se stará o sebe
20. června 2026 19:21
Zelenskyj dal Bělorusku ultimátum: Do týdne stáhne z hranic ruské armádní vybavení
20. června 2026 18:05
Írán uzavírá Hormuzský průliv. Obvinil USA a Izrael z porušení mírové dohody
Írán oznámil uzavření strategického Hormuzského průlivu a obvinil Spojené státy a Izrael z hrubého porušení nedávno podepsané mírové dohody. Teherán tímto radikálním krokem reaguje na pokračující vojenské operace izraelské armády na území jižního Libanonu. Podle íránského vojenského velení jde o přímou reakci na flagrantní nedodržení slibů ze strany Washingtonu, který měl zajistit klid zbraní ve všech oblastech zasažených širším konfliktem.
Zdroj: Libor Novák