Počasí: Vysoké teploty se v Česku objeví i příští víkend

Libor Novák

22. června 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

I příští víkend přinese do České republiky velmi teplé a slunečné letní počasí.

Obloha bude podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu zpočátku převážně jasná až polojasná.

Od neděle se však při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přeháňky nebo bouřky, které meteorologové očekávají zejména na území Čech.

Noční teploty budou zůstávat vysoko a klesnou na jednadvacet až šestnáct stupňů Celsia, což znamená, že na mnoha místech se vyskytnou tropické noci.

Přes den pak budou teploty stoupat k mimořádným hodnotám, kdy se nejvyšší denní maxima udrží v rozmezí 31 až 36 stupňů Celsia.

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Zdroj: Libor Novák

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