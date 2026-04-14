Nebezpečný precedent. OSN reaguje na americkou námořní blokádu

Lucie Podzimková

14. dubna 2026 12:05

Hormuzský průliv Foto: NASA

Mezinárodní námořní organizace, která spadá pod OSN, poprvé reagovala na americkou blokádu Hormuzského průlivu. Podle zástupců organizace nemá žádná země na světě právo blokovat lodě v průlivech, které slouží k mezinárodní dopravě. 

Generální tajemník Mezinárodní námořní organizace Arsenio Dominguez řekl BBC, že dochází k nebezpečnému precedentu. "Rozumím tomu, že se tam odehrává konflikt, ale v mezinárodním právu pořád neexistuje právo podniknout jakékoliv kroky k zablokování průlivů sloužících k mezinárodní navigaci," konstatoval. 

"Čím více odvetných opatření bude, tím větší budou obavy o 20 tisíc námořníků uvězněných v Perském zálivu a samozřejmě i o každého, kdo pociťuje ekonomické dopady. Čím déle to bude trvat, tím delší budou dopady," dodal Dominguez. 

Americká blokáda průlivu začala v pondělí odpoledne našeho času, prezident Donald Trump ji nařídil v reakci na to, jak Íránci momentálně spravují průliv. Viceprezident Vance v rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News konstatoval, že Íránci se v průlivu dopouštějí ekonomického terorismu. Pokud v tom budou pokračovat, Američané podle jeho slov nepustí dál jedinou íránskou loď. 

Íránský velvyslanec při OSN Amir Saeid Iravani odsoudil americkou blokádu íránských přístavů a označil ji za hrubé porušení suverenity Íránu. Podle Iravaniho dochází k porušení základních principů mezinárodního práva, poslal proto dopis generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

