Nebezpečný precedent. OSN reaguje na americkou námořní blokádu

Mezinárodní námořní organizace, která spadá pod OSN, poprvé reagovala na americkou blokádu Hormuzského průlivu. Podle zástupců organizace nemá žádná země na světě právo blokovat lodě v průlivech, které slouží k mezinárodní dopravě.
Generální tajemník Mezinárodní námořní organizace Arsenio Dominguez řekl BBC, že dochází k nebezpečnému precedentu. "Rozumím tomu, že se tam odehrává konflikt, ale v mezinárodním právu pořád neexistuje právo podniknout jakékoliv kroky k zablokování průlivů sloužících k mezinárodní navigaci," konstatoval.
"Čím více odvetných opatření bude, tím větší budou obavy o 20 tisíc námořníků uvězněných v Perském zálivu a samozřejmě i o každého, kdo pociťuje ekonomické dopady. Čím déle to bude trvat, tím delší budou dopady," dodal Dominguez.
Americká blokáda průlivu začala v pondělí odpoledne našeho času, prezident Donald Trump ji nařídil v reakci na to, jak Íránci momentálně spravují průliv. Viceprezident Vance v rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News konstatoval, že Íránci se v průlivu dopouštějí ekonomického terorismu. Pokud v tom budou pokračovat, Američané podle jeho slov nepustí dál jedinou íránskou loď.
Íránský velvyslanec při OSN Amir Saeid Iravani odsoudil americkou blokádu íránských přístavů a označil ji za hrubé porušení suverenity Íránu. Podle Iravaniho dochází k porušení základních principů mezinárodního práva, poslal proto dopis generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
VIDEO: Novináři se zeptali Trumpa na hodnocení voleb v Maďarsku. Urazil se a odešel
