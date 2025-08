Úspěch pro český motorsport: Roman Staněk obsadil v hlavním závodě F2 na Hungaroringu druhé místo

Závod začal na mokré trati za safety car a netrvalo dlouho, než se Staněk dostal do vedení. Společně s Fornarolim pak rychle vytvořili náskok před ostatními jezdci. V 15. kole zajel Staněk do boxů na povinný pit stop, kde přezul na střední směs pneumatik. Fornaroli následně zamířil do boxů o kolo později, ale vrátil se zpět na trať před Staňkem.

Italský jezdec dostal pětisekundovou penalizaci, což český pilot využil, aby se pokusil snížit ztrátu. Během tohoto manévru však čelil neustálému tlaku od Crawforda, což ho stálo cenný čas a umožnilo Fornarolimu dál zvětšovat náskok.

V posledních kolech Staněk bez problémů držel druhé místo, ale ztrátu na Fornaroliho už nedokázal dohnat. Fornaroli tak slavil svou první výhru v hlavním závodě formule 2 a navýšil své vedení v celkovém pořadí šampionátu o 17 bodů před Crawfordem. Staněk se aktuálně nachází na osmém místě v průběžném hodnocení.

„Před kvalifikací jsem měl horečky a necítil jsem se dobře, ale z tréninku jsem věděl, že auto je rychlé a že prostě musím závodit. Včera jsem šel kvůli nervům i nemoci spát až ve tři ráno. Druhé místo je skvělé. Leo byl dnes lepší, ale já jsem se zase přiblížil nejlepší trojce v pořadí šampionátu. Teď si pořádně odpočinu a příště zase udělám všechno pro to, aby při ceremoniálu konečně hrála česká hymna,“ komentoval svůj výkon Staněk pro Nova Sport.

Pro českého pilota byl klíčovým momentem závodu výkon na střední směsi pneumatik, která mu nepřinesla očekávaný výsledek. „Něco mi chybělo na středních gumách. Štve mě to a musím to zanalyzovat, ale i druhé místo je dobré. Při obraně před Crawfordem jsem podle mě odvedl dobrou práci, štve mě jen Fornaroli. Byl dnes strašně rychlý a nemohl jsem ho dohnat,“ dodal Staněk.

Pilot Invicty také zmínil, že se postupně sžil s novým týmem a vozem. Na začátku sezony to pro něj nebylo jednoduché, ale nyní jsou podle jeho slov velice konkurenceschopní. Pokud to tak půjde i dál, bude podle svého tvrzení spokojený.