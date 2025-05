Zelenskyj: Trumpa rozčiluje Putin víc než já. Říkám nepříjemné pravdy, on příjemné lži

„Možná říkám nepříjemné věci, ale mluvím pravdu. A říkám to, co si myslím. Zato on (Putin) může říkat velmi pěkné věci – ale jsou to lži. A myslím si, že pro inteligentní lidi jsou lháři daleko znepokojivější,“ uvedl Zelenskyj. „Ve vztahu můžete být nepříjemným partnerem, ale stále partnerem. Problém s Putinem je, že když si myslíte, že s ním vedete dialog, ve skutečnosti jste na to sami.“

Zelenskyj je přesvědčen, že Trump a jeho tým — ačkoliv hledají rychlé ukončení bojů — už pochopili, že Putin nemá zájem válku ukončit podle představ Washingtonu. Přestože Trump opakovaně Zelenského kritizuje, v úterý ruského prezidenta veřejně varoval: „Putin si zahrává s ohněm. Kdyby nebylo mě, stalo by se Rusku už hodně špatných věcí. A myslím opravdu ŠPATNÝCH!“

Zelenskyj, který měl s Trumpem vyhrocený konflikt během jejich únorové schůzky v Oválné pracovně, nadále žádá Spojené státy o zavedení dalších sankcí proti Rusku. Tvrdí, že pouze zesilující tlak může Moskvu přimět k úvahám o míru. Zatímco Evropská unie již schválila 17. balík sankcí poté, co Rusko odmítlo ukrajinský návrh na 30denní příměří, USA nové sankce zatím nepřijaly. Po dubnovém setkání s Trumpem ve Vatikánu je však Zelenskyj optimističtější a věří, že Washington přistoupí k sankcím, pokud bude Kreml nadále odmítat kompromis.

Prezident také zopakoval ochotu jednat s Ruskem „v jakémkoliv formátu“ – včetně přímých rozhovorů s Putinem nebo s Trumpem jako prostředníkem. Dodal, že by si přál přítomnost Američanů při jednáních o příměří a Evropanů u debat o poválečných bezpečnostních zárukách, protože to budou právě oni, kdo tyto záruky poskytne. Místo jednání by mělo být podle něj „kdekoliv ve vyspělém světě“ – možnost pořádat schůzku v Bělorusku Zelenskyj odmítl jako nereálnou kvůli podpoře této země ruské invazi. Reálnějšími místy jsou podle něj Turecko, Švýcarsko nebo Vatikán.

Zelenskyj věří, že ruská ekonomika začne výrazněji pociťovat dopady sankcí do léta 2026 a že do června téhož roku by mohl konflikt skončit. K tomu je však podle něj nezbytná politická vůle Moskvy. Připomněl, že Rusko začátkem května odmítlo nabídku na 30denní zastavení bojů a od té doby eskaluje útoky pomocí dronů a raket. Pokud svět přestane na Rusko tlačit, válka podle něj jednoduše pokračuje dál.

Zelenskyj zároveň varoval, že ruské síly se připravují na novou rozsáhlou ofenzivu. Na hranici s ukrajinskou Sumskou oblastí je soustředěno více než 50 000 ruských vojáků.

V úterý americký zvláštní vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg uvedl, že Kyjev poskytl Spojeným státům seznam podmínek pro mírovou dohodu s Ruskem. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov mezitím oznámil, že Moskva pracuje na vlastním mírovém memorandu a brzy zveřejní podrobnosti o další fázi jednání.