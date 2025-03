Zemřel slavný americký herec Richard Chamberlain. Bylo mu 90 let

O úmrtí informoval server Variety. Chamberlain zemřel v sobotu večer na Havajských ostrovech na komplikace po mrtvici.

"Náš milovaný Richard už je teď s anděly," uvedl hercův dlouholetý partner Martin Rabbett ve svém prohlášení. "Bylo nám ctí poznat tak krásnou a milující duši. Láska nikdy neumírá. A naše láska je pod jeho křídly a vznáší ho při novém dobrodružství," dodal.

Chamberlain studoval na kalifornské univerzitě Pomona a po studiích se začal zajímat o divadlo, kterému zůstal věrný i poté, co se od 50. let začal věnovat televizní práci. Zahrál si například v obnovené premiéře muzikálu My Fair Lady. Kvůli divadlu se dokonce přestěhoval do Anglie, kde byl prvním Američanem od 20. let, který si zahrál Hamleta.

Rodáka z Beverly Hills proslavila především titulní role v televizním seriálu Dr. Kildare. Mezi další jeho známé role patří ty v minisériích Šógun (Zajatec japonských ostrovů) a Ptáci v trní. Hlavní roli ztvárnil i v původním Muži se železnou maskou, který se v 90. letech dočkal slavné adaptace s Leonardem DiCapriem.