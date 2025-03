Volby se blíží a podpora ANO se nepatrně snižuje. Spolu si polepšilo

Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Šetření, které probíhalo ve dnech 7. až 25. března přisuzuje hnutí ANO podporu 31,1 procenta. V přepočtu na mandáty by to znamenalo obsazení 75 křesel v Poslanecké sněmovně.

Dalším dvěma kandidujícím uskupením by se podařilo dosáhnout dvouciferného výsledku. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, má rovných 20 procent. Starostům a nezávislým by dalo svůj hlas 11,8 procenta voličů.

Ve Sněmovně by pokračovaly i další subjekty aktuální opozice, tedy SPD (8,9 %) a Piráti (5,8 %). Návrat by se povedl komunistům pod hlavičkou hnutí Stačilo! (6,3 %). Poprvé v historii by zabodovali Motoristé, které by volilo 6,7 procenta voličů.

ANO by k sestavení vlády zřejmě potřebovalo nejméně dva koaliční partnery. Podle přepočtu by totiž SPD obsadila 19, Motoristé 13 a Stačilo! 12 poslaneckých křesel. Stranám Spolu by náleželo 46 mandátů, Starostům a nezávislým o 21 méně. Nejmenší zastoupení by měli Piráti s deseti členy zákonodárného sboru.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.