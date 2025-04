ANO je stále na cestě k volebnímu vítězství. Polepšila si SPD

ANO si oproti předchozímu šetření stejné agentury polepšilo o tři desetiny procenta na 31,4 procenta, počet mandátů (75) by však zůstal stejný. Dvouciferného výsledku by pak dosáhly i subjekty tvořící aktuální vládu. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by získala 19,9 procenta hlasů. Podpora hnutí Starostové a nezávislí činí aktuálně 11,3 procenta.

Lépe si stojí i další opoziční hnutí SPD, jehož podpora stoupla na 10,7 procenta. Stalo se tak poté, co Tomio Okamura oznámil, že SPD bude v podzimních volbách kandidovat s podporou PRO, Trikolory a Svobodných.

Do Sněmovny by se dostaly ještě tři další kandidující subjekty. Piráti se těší podpoře 6,8 procenta, Motoristé mají v aktuálním šetření o šest desetin méně. Nejmenší rezervu nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory parlamentu má hnutí Stačilo, jehož preference dosahují 5,7 procenta.

Termín letošních parlamentních voleb zatím není znám. Prezident Petr Pavel v podcastu PoliTalk webu novinky.cz ohledně termínu hlasování prezident řekl, že ho oznámí včas. "Budu se držet zvyklostí mých předchůdců. Dosavadní praxe byla v průměru čtyři až pět měsíců a já to dodržím," prozradil. "Samozřejmě beru v úvahu všechny rizikové faktory, ale ten skutečný termín opravdu oznámím až někdy v průběhu května," dodal.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.