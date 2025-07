Nečekaný propad ANO. Babiš je v novém průzkumu pod 30 procenty

ANO oproti červnu pokleslo o 1,8 procentního bodu. Podle agentury je to způsobené tím, že voliči hnutí expremiéra Andreje Babiš vykazují v červenci menší ochotu účastnit se voleb. Snížil se tak náskok na druhou koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), jejíž aktuální podpora činí 21,5 procenta.

Dvouciferného výsledku by dosáhly ještě dva další kandidující subjekty. Třetí by skončila SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO. Hnutí by volilo 13,3 procenta voličů. Rovných 12 procent respondentů by podpořilo vládní Starosty a nezávislé (STAN).

Do Poslanecké sněmovny by se dostalo celkem šest uskupení. Sestavu by doplnili Piráti, jejichž červencové preference činí 7,9 procenta. Nad pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů se pohybuje hnutí Stačilo s podporou 5,8 procenta.

Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.