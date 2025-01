Trump napravuje domnělé křivdy. Útočníci na Kapitol míří zpátky na svobodu

Podle Trumpa rozsáhlé udělení milosti zahrnuje „úplné, kompletní a bezpodmínečné omilostnění“ i těch nejznámějších útočníků. Mezi nimi jsou stovky odsouzených za napadení policie, nošení střelných zbraní, ničení majetku a jiné násilnosti. Informoval o tom server Politico.

Mezi omilostněnými figuruje například Enrique Tarrio, bývalý vůdce krajně pravicové skupiny Proud Boys, který dostal 22 let za pobuřující spiknutí související s útokem na Kapitol. Na svobodu se dostanou i Guy Reffit, odsouzený za ozbrojený střet s policií, a Ryan Samsel, první, kdo prolomil policejní linie.

Podle deníku The New York Times byli ještě během pondělí propuštěni dva lidé. Jedním z nich je Brandon Fellows, odsouzený za maření potvrzení volebního vítězství Joea Bidena. „Pamatujte, prosím, že lidé, kteří se dostávají ven, to budou mít složité – bude to náročné,“ uvedl Fellows.

Tento muž se proslavil tím, že se během nepokojů v Kapitolu nechal vyfotografovat, jak kouří marihuanu v kanceláři oregonského demokratického senátora Jeffa Merkleyho.

Dne 6. ledna 2021 došlo k útoku na Kapitol ve Washingtonu, když tisíce příznivců tehdejšího prezidenta Trumpa násilně vnikly do budovy Kongresu. Cílem bylo narušit proces potvrzení vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách. Útok si vyžádal pět obětí na životech, desítky zraněných a rozsáhlé škody.

Událost šokovala svět a vedla k obviněním Trumpa z podněcování násilí. Po incidentu následovalo tisíce zatčení a tvrdá reakce úřadů. Útok na Kapitol je považován za bezprecedentní ohrožení americké demokracie.