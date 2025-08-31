Nastává dílčí změna ohledně důchodů. Jednu agendu přebírá ministerstvo vnitra

Září je okamžikem další dílčí změny v důchodech, která se týká důchodového pojištění současných i bývalých příslušníků Vězeňské služby. Agendu od ní přebírá ministerstvo vnitra, upozornila služba na webových stránkách.
Důchodové pojištění současných i bývalých příslušníků Vězeňské služby od 1. září provádí ministerstvo vnitra, které bude od nadcházejícího měsíce také poukazovat důchody a výsluhové příspěvky, ať už na účet nebo v hotovosti. Vězeňská služba je naposledy vyplatila v srpnu.
Ministerstvo bude důchody vyplácet vždy jedenáctý den v měsíci. Od pondělí bude také příslušné k dalšímu případnému rozhodování ve věcech důchodu nebo výsluhového příspěvku. Za tímto účelem vězeňská služba postoupila úřadu spisovou dokumentaci.
„Pokud byla u vězeňské služby podána žádost o důchod, žádost o výsluhový příspěvek nebo žádost o změnu výše dávky a vězeňská služba o žádosti do 31. 8. 2025 pravomocně nerozhodne, dokončí toto řízení Ministerstvo vnitra. Popisovaná změna nastává v důsledku zákona č. 417/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,“ uvedla Vězeňská služba.
Důchody opět čeká změna. Část lidí čeká méně papírování, ruší se jeden způsob výplaty
Do důchodu v 70 letech? Lidé se bouří, vláda se pohybuje na hraně
