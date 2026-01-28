Policie řeší týrání zvířat na Olomoucku. Některé ovce byly už mrtvé

Velmi závažný případ týrání zvířat zjistila Státní veterinární správa (SVS) při kontrole na základě obdrženého podnětu u chovatele v Křelově na Olomoucku. V chovu se ve zcela nevhodných podmínkách nacházelo téměř 90 podvyživených ovcí a na pozemku bylo kolem 40 uhynulých ovcí. Případem se zabývá policie.
Policie ve středu na síti X informovala, že se případu věnuje. "Na základě podnětu Státní veterinární správy se olomoučtí kriminalisté zabývají případem možného týrání zvířat v obci Křelov na Olomoucku. Ve věci zahájili úkony trestního řízení," uvedli strážci zákona. Podle veterinářů byly žijící ovce ihned přemístěny k novému chovateli.
Inspektoři popsali, že se v chovném prostoru nacházelo množství nejrůznějších překážek a odpadu. Většina ovcí byla podvyživených, některé měly přerostlé paznehty. "Chovatel jim nezajistil kvalitní krmení ani základní veterinární péči. Na pozemku se nacházela rozkládající se těla zhruba čtyřiceti ovcí, mezi nimiž převládala jehňata," sdělila správa na svém webu.
Již dřívější kontroly chovu v Křelově v předchozích letech odhalily porušení legislativy, chovatel byl opakovaně pokutován. Olomoucký magistrát loni v červnu zakázal chovateli chov zvířat na pět let.
"SVS nyní kromě protokolu o kontrole vypracuje také odborné vyjádření pro Policii ČR, která na místě zahájila úkony trestního řízení," dodala veterinární správa.
