Vémolu na kauci propustili z vazby. Podíl na trestné činnosti nadále odmítá

Jan Hrabě

19. ledna 2026 19:12

Karlos Vémola Foto: Instagram Karlos Vémola

Karlos Vémola se po spekulacích, které se v posledních dnech objevily v médiích, opravdu dočkal propuštění z vazby po zaplacení kauce. Podle dostupných informací bylo nutné zaplatit částku přesahující 10 milionů korun. 

Na Vémolově instagramovém profilu se v pondělí vpodvečer objevila informace, že ho státní zástupkyně propustila z vazby. Podle zveřejněného prohlášení usoudila, že vazební stíhání už není nutné a je možné ho nahradit kaucí. Má jít o částku ve výši 15 milionů korun, informoval web novinky.cz. 

"Jedná se o významný posun v rámci obhajoby. Nadále pak platí, že usnesení, na základě kterého bylo zahájeno trestní stíhání Karla Vémoly, je nepřezkoumatelné a není z něj zřejmé, jaké důkazy mají svědčit o jeho trestné činnosti," uvedl obhájce Vlastimil Rampula.

Spolupracovníci sportovce podotkli, že Vémola nadále důrazně odmítá jakýkoliv podíl na trestné činnosti. Advokát také trvá na tom, že zadržení klienta bylo svým načasováním a způsobem zcela neadekvátní. Podle Rampuly se ani při domovní prohlídce nenašly důkazy zapojení Terminátora do trestné činnosti. 

Vémolu zadrželi policisté těsně před Vánocemi v jeho domě ve středočeských Měchenicích, když se chystal odjet na zákrok do nemocnice. Obvodní soud ho pak poslal do vazby, kterou navrhl státní zástupce. Předcházelo tomu policejní obvinění ze zvlášť závažné organizované drogové činnosti.

V případu je podle dostupných informací obviněno celkem pět osob, kterým má hrozit trest odnětí svobody až na 18 let. 

