Dohoda na summitu COP30 schválena. Zachovává cíl 1,5°C a zahajuje plán konce fosilních paliv

Dohoda ze summitu COP30 o klimatu, na které se shodlo 193 zemí, byla schválena, a ministr energetiky Velké Británie Ed Miliband ji přivítal s tím, že státy za tento výsledek tvrdě bojovaly. Připustil sice, že dokument „neobsahuje veškerou ambici, kterou bychom si přáli“, ale zdůraznil, že zachovává cíl 1,5°C, zahajuje plán přechodu od fosilních paliv a podniká kroky v oblasti adaptace a lesů.
Prezident COP30 André Corrêa do Lago na závěrečném zasedání reflektoval to, co v dohodě chybí. Přiznal, že si je vědom, že někteří účastníci měli větší ambice, a slíbil, že se v průběhu svého předsednictví pokusí nezklamat mládež a občanskou společnost, která požaduje více v boji proti změně klimatu.
Do Lago navázal na slova brazilského prezidenta Luly, který na úvod summitu požadoval vytvoření plánů, které umožní lidstvu překonat závislost na fosilních palivech, zastavit odlesňování a mobilizovat zdroje spravedlivým a plánovaným způsobem. Prezident COP30 slíbil vytvořit dva plány zaměřené na tyto cíle.
Navzdory tomu, že se summit konal v brazilském Belému, bráně do Amazonie, dohoda se dotýká ochrany lesů jen velmi vlažně. Obsahuje pouze jedinou zmínku o odlesňování, a to jednoduché zopakování závazku z COP26 ve Glasgow zkusit zastavit kácení stromů do roku 2030. Žádné nové kroky ani konkrétní plán pro zastavení odlesňování nebyly přijaty, což vyvolalo velké zklamání.
Podle Damiana Fleminga z WWF je neschopnost dosáhnout formálního výsledku ohledně lesů na summitu v Amazonii zklamáním jak pro lesy, tak pro klima. Uvedl, že je nevysvětlitelné, že znění o lesích je v textu tak slabé, v situaci, kdy se řítíme k nezvratným zlomovým bodům, včetně těch v Amazonii.
Klíčová dohoda, známá jako Global Mutirão, byla schválena za doprovodu skandování a potlesku. Jednání začala s velkými ambicemi skupiny nejméně 83 zemí dohodnout silnější text o odklonu od fosilních paliv. Po ostré hádce však byla silná formulace z konečného znění vyškrtnuta.
Dohoda „potvrzuje“ závazek zemí omezit globální nárůst teploty na 1,5 °C nad předindustriální úrovní. Nicméně v pěti oddělených částech dokumentu se zmiňuje pouze o udržení dlouhodobého cíle 1,5 °C „na dosah“. To naznačuje, že cíl bude alespoň dočasně minout, což je důsledek skutečnosti, že emise uhlíku zůstávají na rekordní úrovni.
Dokument také odkazuje na snahu „omezit jak rozsah, tak dobu trvání případného překročení teploty“. To jednoduše znamená zajistit, aby v případě překročení 1,5 °C k tomu došlo jen o malý rozdíl a na krátkou dobu. OSN doufá, že by to umožnilo navrátit teploty zpět k cíli 1,5 °C, i když to bude náročné.
Související
Boj s fosilními palivy nabírá na intenzitě. Lula da Silva za něj pojede lobovat na summit G20
COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Dohoda na summitu COP30 schválena. Zachovává cíl 1,5°C a zahajuje plán konce fosilních paliv
před 1 hodinou
Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni
před 3 hodinami
Nečekaná ztráta spojence: Taylor Greene po útocích od Trumpa rezignuje, má strach o rodinu
před 4 hodinami
Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA
před 5 hodinami
USA tlačí na Ukrajinu: Pokud Zelenskyj nepodepíše novou dohodu, ta budoucí bude mnohem horší
před 7 hodinami
Do domu brazilského exprezidenta vtrhla policie, Bolsonara zatkla
před 8 hodinami
Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie
před 9 hodinami
Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka
před 10 hodinami
"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť
před 12 hodinami
Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán
včera
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
včera
Počasí začíná být příhodné pro lyžaře. Meteorologové řekli, kdy začne sezóna
včera
Na školním výletě v Kanadě zaútočil medvěd. Zranění školáci a učitelé bojují o život
včera
Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza
včera
Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu
včera
Japonsko se chystá restartovat provoz největší jaderné elektrárny na světě
včera
Peskov: Žádný návrh mírového plánu jsme od USA stále nedostali
včera
Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva
včera
Čínský odpor k Japonsku roste. Co stojí za tamní nenávistí vůči premiérce Takaichi?
včera
Boj s fosilními palivy nabírá na intenzitě. Lula da Silva za něj pojede lobovat na summit G20
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva oznámil delegátům na konferenci COP30, že svůj návrh plánu pro přechod od fosilních paliv vezme na summit G20 v Johannesburgu, kde za něj bude aktivně bojovat. Učinil tak i navzdory zprávám, že petrostáty plán odmítají přijmout. Před odletem z konference COP30 v Belému tato vůdčí postava globálního jihu sdělila zástupcům občanské společnosti, že je připraven bojovat za svůj návrh na postupné ukončení využívání ropy, uhlí a plynu na jakémkoli fóru, které bude nutné.
Zdroj: Libor Novák