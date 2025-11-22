Dohoda na summitu COP30 schválena. Zachovává cíl 1,5°C a zahajuje plán konce fosilních paliv

Přípravy na COP30
Dohoda ze summitu COP30 o klimatu, na které se shodlo 193 zemí, byla schválena, a ministr energetiky Velké Británie Ed Miliband ji přivítal s tím, že státy za tento výsledek tvrdě bojovaly. Připustil sice, že dokument „neobsahuje veškerou ambici, kterou bychom si přáli“, ale zdůraznil, že zachovává cíl 1,5°C, zahajuje plán přechodu od fosilních paliv a podniká kroky v oblasti adaptace a lesů.

Prezident COP30 André Corrêa do Lago na závěrečném zasedání reflektoval to, co v dohodě chybí. Přiznal, že si je vědom, že někteří účastníci měli větší ambice, a slíbil, že se v průběhu svého předsednictví pokusí nezklamat mládež a občanskou společnost, která požaduje více v boji proti změně klimatu.

Do Lago navázal na slova brazilského prezidenta Luly, který na úvod summitu požadoval vytvoření plánů, které umožní lidstvu překonat závislost na fosilních palivech, zastavit odlesňování a mobilizovat zdroje spravedlivým a plánovaným způsobem. Prezident COP30 slíbil vytvořit dva plány zaměřené na tyto cíle.

Navzdory tomu, že se summit konal v brazilském Belému, bráně do Amazonie, dohoda se dotýká ochrany lesů jen velmi vlažně. Obsahuje pouze jedinou zmínku o odlesňování, a to jednoduché zopakování závazku z COP26 ve Glasgow zkusit zastavit kácení stromů do roku 2030. Žádné nové kroky ani konkrétní plán pro zastavení odlesňování nebyly přijaty, což vyvolalo velké zklamání.

Podle Damiana Fleminga z WWF je neschopnost dosáhnout formálního výsledku ohledně lesů na summitu v Amazonii zklamáním jak pro lesy, tak pro klima. Uvedl, že je nevysvětlitelné, že znění o lesích je v textu tak slabé, v situaci, kdy se řítíme k nezvratným zlomovým bodům, včetně těch v Amazonii.

Klíčová dohoda, známá jako Global Mutirão, byla schválena za doprovodu skandování a potlesku. Jednání začala s velkými ambicemi skupiny nejméně 83 zemí dohodnout silnější text o odklonu od fosilních paliv. Po ostré hádce však byla silná formulace z konečného znění vyškrtnuta.

Dohoda „potvrzuje“ závazek zemí omezit globální nárůst teploty na 1,5 °C nad předindustriální úrovní. Nicméně v pěti oddělených částech dokumentu se zmiňuje pouze o udržení dlouhodobého cíle 1,5 °C „na dosah“. To naznačuje, že cíl bude alespoň dočasně minout, což je důsledek skutečnosti, že emise uhlíku zůstávají na rekordní úrovni.

Dokument také odkazuje na snahu „omezit jak rozsah, tak dobu trvání případného překročení teploty“. To jednoduše znamená zajistit, aby v případě překročení 1,5 °C k tomu došlo jen o malý rozdíl a na krátkou dobu. OSN doufá, že by to umožnilo navrátit teploty zpět k cíli 1,5 °C, i když to bude náročné.

COP30

