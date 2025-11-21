Boj s fosilními palivy nabírá na intenzitě. Lula da Silva za něj pojede lobovat na summit G20

Libor Novák

21. listopadu 2025 12:36

Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva Foto: Facebook @ricardostuckertfotografo

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva oznámil delegátům na konferenci COP30, že svůj návrh plánu pro přechod od fosilních paliv vezme na summit G20 v Johannesburgu, kde za něj bude aktivně bojovat. Učinil tak i navzdory zprávám, že petrostáty plán odmítají přijmout. Před odletem z konference COP30 v Belému tato vůdčí postava globálního jihu sdělila zástupcům občanské společnosti, že je připraven bojovat za svůj návrh na postupné ukončení využívání ropy, uhlí a plynu na jakémkoli fóru, které bude nutné.

Marcio Astrini, ředitel kampaně Climate Observatory, uvedl, že mu Lula řekl, že "je zcela pro plán" a že za něj bude bojovat všude, ať už na G7 nebo G20. Uvedl také, že je to jeho vlastní návrh a že se obává o ty, kteří jsou ohroženi extrémními klimatickými jevy. Právě to ho motivuje, jelikož rozumí, že klimatická krize je mechanismus, který zhoršuje chudobu a nerovnost.

Klimatické konference jsou vždy hrou trojrozměrného šachu, kde vlády žonglují s prioritami a dohadují se o závazcích. Vyhlídka na to, že Lula otevře novou frontu pro svou kampaň v Johannesburgu, však přidává zajímavý transkontinentální zvrat. Tím by se zvýšily sázky. G20 totiž sdružuje mocnější světové lídry než konference COP, kde jednání vedou převážně ministři.

Potřeba nového impulsu je zřejmá. V úterý sice osmdesát dva vlád plán podepsalo, ale tyto země představují pouhých 7 % celosvětové produkce fosilních paliv. Plán nicméně mezitím narazil na problémy. Zdroje blízké jednáním uvádějí, že Rusko, Čína, Indie a Jihoafrická republika brazilskému předsednictví COP společně sdělily, že plán neakceptují.

Skupina "podobně smýšlejících rozvojových zemí," kam patří i producenti uhlí a ropy, rovněž vyjádřila výhrady. Důsledkem toho byl návrh plánu podle informací The Guardianu odstraněn z nejnovějšího návrhu hlavního jednacího textu. Jiné zdroje dokonce hovoří o tom, že je celý plán "zničen."

Nikdo si není jistý, jelikož brazilské předsednictví přešlo do utajovaného režimu. Přestože bylo slibováno transparentní kolektivní vyjednávání ("mutirão"), pozorovatelé uvádějí, že jednání probíhala hlavně za zavřenými dveřmi. Hostitelé prý ukazovali různé části textu jen jednotlivým skupinám zemí.

Zůstává však prostor pro manévrování. Při soukromých diskusích mimo oficiální jednání předsednictví zdroje uvedly, že diplomaté Saúdské Arábie a Číny projevili otevřenost myšlence plánu, pokud si každá země bude moci zvolit vlastní cestu. Indie je údajně obezřetnější. Méně rozvinuté země by také mohly být přesvědčeny k přijetí plánu, pokud by Evropská unie a další průmyslové země učinily jasnější závazek ohledně financí. EU naznačila, že plán je červenou linií, kterou je ochotna bránit, ale musí být rovněž ochotna zaplatit.

Další úroveň složitosti do situace vnášejí rozpory uvnitř Brazílie, kde je Lulův manévrovací prostor omezen silnou petrochemickou a zemědělskou lobby. Rozdílné ambice pro COP30 panují i mezi jednotlivými ministerstvy jeho vlády. Dosud byla hlavní hybnou silou ministryně životního prostředí Marina Silva, která Lulovi myšlenku plánu v Belému prosadila. Ministerstvo zahraničí, zastoupené prezidentem COP Andrém Corrêa do Lago, je však opatrnější. Několik zdrojů uvedlo, že plán nepodporují kvůli riziku neúspěchu a raději by se zaměřili na menší, snadněji dosažitelné úspěchy, které by udržely mnohostranný proces při životě.

Další verze jednacího textu se očekávala pozdě ve čtvrtek, ale plány byly narušeny, když brzy odpoledne vypukl požár v pavilonové části konferenčního centra. Delegace, které měly v blízkých místnostech schůzky, byly evakuovány. OSN potvrdila, že nikdo nebyl zraněn. Hasiči požár dostali pod kontrolu, ale celé místo muselo být krátce po 14. hodině vyklizeno. Očekává se, že potrvá nejméně několik hodin, než se delegáti budou moci vrátit. Tento incident narušil pečlivě připravenou sérii schůzek. Zrušena byla schůzka Aliance malých ostrovních států s předsednictvím a pochybnosti panují i nad časovým plánem jednání EU. Závažnost narušení v této fázi jednání pravděpodobně znemožní dodržet brazilský časový plán a může posunout jednání do prodloužení.

včera

Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?

Související

COP30

COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci

Domorodí protestující zablokovali hlavní vchod na klimatický summit COP30 v brazilském Belému. Požadovali rázné kroky v oblasti klimatu a přímé uznání svých práv. Brazílie se ujala hostování letošních klimatických rozhovorů OSN s příslibem, že se zaměří na domorodé národy, jejichž životní styl je závislý na amazonském deštném pralese. Tyto komunity nyní využívají příležitosti k prosazení svých požadavků.
uhlí

První návrh výsledku COP30 nečekaně oživuje myšlenku konce fosilních paliv

Objevil se první návrh textu možného výsledku konference COP30, který byl zveřejněn na webu OSN. Text, který formálně navazuje na „poznámku“ brazilského prezidenta Copu André Correa do Lago, je fascinující, protože obsahuje možnost odklonu od fosilních paliv. Jedná se o téma, které bylo sice dohodnuto jako klíčová rezoluce na COP28 v roce 2023, ale následně bylo v Baku a až dosud v Belému fakticky upozaděno a řešilo se jen na okrajových jednáních.

Více souvisejících

COP30 uhlí Luiz Inácio Lula da Silva

Aktuálně se děje

před 37 minutami

Luiz Inácio Lula da Silva

Boj s fosilními palivy nabírá na intenzitě. Lula da Silva za něj pojede lobovat na summit G20

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva oznámil delegátům na konferenci COP30, že svůj návrh plánu pro přechod od fosilních paliv vezme na summit G20 v Johannesburgu, kde za něj bude aktivně bojovat. Učinil tak i navzdory zprávám, že petrostáty plán odmítají přijmout. Před odletem z konference COP30 v Belému tato vůdčí postava globálního jihu sdělila zástupcům občanské společnosti, že je připraven bojovat za svůj návrh na postupné ukončení využívání ropy, uhlí a plynu na jakémkoli fóru, které bude nutné.

před 1 hodinou

Friedrich Merz (CDU)

Americký mírový plán je pro Evropu blesk z čistého nebe. Lídři chtějí naléhavě mluvit se Zelenským

Předseda Evropské rady António Costa otevřeně přiznal, že Evropská unie nebyla o americkém plánu pro ukončení války na Ukrajině informována. Z tohoto důvodu podle něj "nedává smysl" se k němu vyjadřovat. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová však reagovala o něco diplomatičtěji, když uvedla, že EU úzce spolupracuje se Zelenským a "Koalicí ochotných" na dosažení spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu.

před 2 hodinami

Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Evropa vzkazuje Trumpovi: Váš mírový plán není plán, ale seznam Putinových přání

Evropští a ukrajinští představitelé odmítli nejnovější návrh Donalda Trumpa na mírovou dohodu, která by nepřiměřeně zvýhodňovala Moskvu. Varují, že ustupování Rusku jen povzbudí Vladimira Putina k dalším útokům, a to i na státy NATO. Kaja Kallasová, nejvyšší diplomatka Evropské unie, sdělila týmu amerického prezidenta, že jejich 28bodový plán příměří nemůže uspět bez podpory Kyjeva a evropských vlád. Ty jsou nyní největšími dárci pro ukrajinské válečné úsilí.

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Žádný TikTok, YouTube nebo Twitch. Jak bude fungovat celosvětově první zákaz sociálních sítí pro mladé?

Od 10. prosince budou společnosti provozující sociální média v Austrálii povinny přijmout "přiměřené kroky" k zajištění toho, aby si děti mladší 16 let nemohly na jejich platformách zakládat účty. Zároveň budou muset existující účty takových uživatelů deaktivovat nebo odstranit. Vláda tvrdí, že tento zákaz, který je celosvětově první svého druhu a mezi rodiči populární, má za cíl snížit "tlaky a rizika," kterým jsou děti na sociálních sítích vystaveny. Tato rizika plynou z designových funkcí, jež je nabádají trávit více času u obrazovek, a zároveň jim servírují obsah, který může poškodit jejich zdraví a pohodu.

před 4 hodinami

Marco Rubio

Spor o Trumpův mírový plán: Podle Kyjeva jej navrhli Rusové. Zapojili jsme do jednání i Ukrajince, reaguje Bílý dům

Mírový plán na ukončení války na Ukrajině, který představily Spojené státy, obsahuje mimo jiné požadavek, aby Kyjev postoupil Rusku oblasti Donbasu na východě země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek apeloval na dosažení "důstojného míru," přičemž Rusko ve stejný den oznámilo, že se mu podařilo dobýt strategicky významné město Kupjansk, což však Kyjev popřel.

před 4 hodinami

Luftwaffe, ilustrační fotografie

Opatrnost Německa po druhé světové válce je pryč. Rodí se nová nejsilnější armáda v Evropě

Německo opouští roli opatrného ekonomického giganta a míří k pozici hlavní vojenské síly Evropy. Politické vedení tlačí na rychlou přestavbu Bundeswehru, masivní nábory i bezprecedentní investice do zbrojního průmyslu. Tím ale nevyhnutelně mění rovnováhu na kontinentu, což zneklidňuje Francii, probouzí ostražitost Polska a posouvá těžiště evropské bezpečnosti směrem k Berlínu. Z Německa se může stát klíčová protiváha Rusku – a Evropa se tomu bude muset přizpůsobit.

před 4 hodinami

Kirill Alexandrovič Dmitriev je generálním ředitelem ruského fondu přímých investic, státního investičního fondu v hodnotě 10 miliard dolarů vytvořeného ruskou vládou za účelem spoluinvestování do ruské ekonomiky.

Kirill Dmitrijev: Putinův propagandista, nebo klíč k míru s Ukrajinou?

Kirill Dmitrijev představuje neobvyklý typ ruského diplomata. Ve svých 50 letech je poměrně mladý a díky několikaletému studiu a práci v USA má hluboké znalosti amerického prostředí. Je také zkušeným obchodníkem, neboť stojí v čele Ruského fondu přímých investic (RDIF), což ho činí vhodným protějškem pro zvláštního vyslance Trumpovy administrativy Steva Witkoffa.

před 6 hodinami

včera

Vláda ČR

Fialova vláda úřaduje i v demisi. Schválila vyšší úrok pro neplatiče výživného

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) v demisi na středečním zasedání schválila vyšší úrok z prodlení u neplaceného výživného. Schválila také nařízení, kterým stanovila území, na nichž nelze vymezovat tzv. akcelerační oblast pro zrychlenou výstavbu solárních a větrných elektráren a projednala návrhy rozpočtů Státního fondu audiovize a Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok.

včera

Zajíc, ilustrační fotografie.

V Česku se u zajíce potvrdila nemoc, kterou se může nakazit i člověk

Veterináře v Česku momentálně zaměstnává zejména ptačí chřipka, která se za poslední dny potvrdila hned na několika místech. Špatné zprávy ale přicházejí i z Kroměřížska, kde se u uhynulého zvířete potvrdila nemoc, která je potenciálně přenosná na člověka. Informoval o tom Český rozhlas. 

včera

Tenis, ilustrační fotografie.

Pála se rozloučil záchranou. Tenistky se udržely v elitní skupině Billie Jean King Cupu

Lepší a napínavější závěr své trenérské reprezentační kariéry si nehrající kapitán českého ženského tenisového týmu Petr Pála nemohl přát. V chorvatském Varaždinu se totiž podařilo českým tenistkám zůstat v elitní divizi Billie Jean King Cupu. Přestože nejprve nedělní první zápas Nikola Bartůňková prohrála, když na Petru Marčinkovou nestačila 3:6 a 6:7 (6:8), Češkám se nakonec podařilo barážový duel otočit poté, co Linda Nosková vyhrála nad Antonií Ružičovou 7:5 a 6:4 a závěrečnou napínavou čtyřhru zvládlo duo Linda Nosková-Lucie Havlíčková. Marčinkovou společně s Janou Fettovou porazili ve třech setech 6:2, 3:6 a 6:3.

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Češi na závěr kvalifikace zvládli s přehledem porazit Gibraltar

Česká fotbalová reprezentace byla zaslouženě pod palbou kritiky po přátelském zápase se San Marinem (1:0) za výkon i hubený výsledek. O svátečním pondělí mohla dojem napravit v závěrečném kvalifikačním duelu s podobně „těžkým“ soupeřem z Gibraltaru. Svěřencům dočasného trenéra Jaroslava Köstla, kteří už před tímto utkáním měli jistotu druhého místa v kvalifikační skupině, šlo především o umístění ve výhodnějším druhém výkonnostním koši pro nadcházející los jarní baráže o mistrovství světa. Už po prvním poločase vedli Češi 5:0. Po přestávce tempo opadlo a Gibraltar dokázal zabránit většímu gólovému rozdílu, přesto se šestý gól podařilo vstřelit Hranáčovi. 

včera

včera

včera

Radoslaw Sikorski

Sikorski: Polsko po Moskvou řízené sabotáži uzavírá poslední ruský konzulát v zemi

Ministr zahraničních věcí Polska, Radosław Sikorski, označil sabotážní útok na polskou železniční síť z minulého víkendu za akt státního terorismu řízený Ruskem. Zároveň oznámil, že Polsko uzavírá poslední zbývající ruský konzulát v zemi. Sikorski prohlásil, že jasným úmyslem víkendového bombového útoku bylo způsobit lidské oběti.

včera

Marco Rubio

Co obsahuje Trumpův mírový plán? Ukrajina by se musela kromě jiného vzdát Donbasu

Nový mírový návrh pro Ukrajinu, který vypracovala administrativa prezidenta Donalda Trumpa, by po Kyjevu požadoval územní ústupky a omezení velikosti armády výměnou za bezpečnostní záruky ze strany Spojených států. Podle západního představitele obeznámeného s dokumentem by Ukrajina musela postoupit Rusku východní Donbas, píše CNN.

včera

Křídou proti práskačství. Fico a spol. se na Slovensku se bojí o moc

Masové protesty v Bratislavě ukázaly, že odpor vůči vládě Roberta Fica roste a spolu s ním i obavy ze stále více otrávené politické atmosféry na Slovensku. Případ studenta Michala, předvolaného k výslechu kvůli křídovým vzkazům na chodníku, se proměnil v symbol širšího napětí. Vládní reakce působí spíše jako projev nejistoty než síly a naznačují, že Ficova mocenská pozice začíná ztrácet stabilitu.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy