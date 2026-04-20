Rozsáhlý požár v Brně. Hoří sklad výrobků z plastu, lidé nemají větrat

Jan Hrabě

20. dubna 2026 8:59

Hasiči zasahují u požáru v Brně. (20.4.2026) Foto: HZS Jihomoravského kraje

Hasiči od pondělního rána zasahují u rozsáhlého požáru skladu s plastovými výrobky v Brně. Budova byla evakuována, událost se zatím obešla bez zranění. Zásah záchranných složek na místě stále pokračuje. 

Jihomoravští hasiči v pondělí ráno informovali o zásahu u požáru v Brně-Přízřenicích na sociální síti Threads. Původně byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, který již byl zvýšen na třetí stupeň. Podle dostupných informací se jedná o požár skladu s plastovými výrobky.

Na místo byla vyslána chemická laboratoř, nasazeno bylo až 16 hasičských jednotek najednou. Do zásahu se zapojily také nejméně čtyři kusy výškové techniky a drony. Voda je na místo dovážena kyvadlově. 

Lidem v okolí je kvůli požáru doporučováno nevětrat. Evakuace z objektu proběhla již před příjezdem prvních hasičských jednotek, budovu opustilo celkem 24 osob. Nikomu se naštěstí nic nestalo. 

StarDance nevynechá ani tentokrát. Prágr je posledním potvrzeným účastníkem

před 29 minutami

Ropná rafinerie

Ceny ropy po uzavření Hormuzského průlivu opět strmě rostou

Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.

USS Lassen

Příměří se hroutí. USA zadržely íránský tanker, Teherán poslal na americká vojenská plavidla drony

Americké námořnictvo se zmocnilo íránské nákladní lodi M/V Touska, která se pokusila proplout americkou blokádou íránských přístavů. Během operace v Ománském zálivu zahájily americké síly palbu a poškodily strojovnu plavidla. Incident eskaloval po šesti hodinách, kdy loď nereagovala na opakovaná varování. Americké velitelství CENTCOM potvrdilo, že následně námořní pěchota na palubu vstoupila.

Markéta Vondroušová

Tenistce Vondroušové hrozí velký problém. Může dostat až čtyřletý trest

Nedávno se představila v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám a jednalo se o jeden z mála jejích startů v tomto roce, protože se v předešlé době trápila se zraněním ramene. Už to tak tovypadalo, že vítězka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová se pomalu začne vracet do pravidelného zápasového kolotoče, jenže nyní přišla nečekaná rána. České reprezentantce hrozí až čtyři roky zákazu činnosti poté, co vyšlo najevo, že loni v prosinci neodevzdala dopingový vzorek komisařce tak, jak podle pravidel měla.

Daně, ilustrační fotografie.

Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května

Už ve středu 1. dubna 2026 uplynula základní lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Nyní je možné podat daňové přiznání už jen elektronicky. Finanční správa zatím eviduje přes 1,6 milionu daňových přiznání. Podíl elektronických podání dosáhl více než 62 %, což potvrzuje pokračující trend digitalizace v oblasti správy daní. 

Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové

Počasí v Česku se bude během nedělního dne měnit. Po teplé dubnové sobotě přijde ochlazení. Na většině území zaprší, objeví se i bouřky, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v předpovědi na sociální síti X. 

