Rozsáhlý požár v Brně. Hoří sklad výrobků z plastu, lidé nemají větrat

Hasiči od pondělního rána zasahují u rozsáhlého požáru skladu s plastovými výrobky v Brně. Budova byla evakuována, událost se zatím obešla bez zranění. Zásah záchranných složek na místě stále pokračuje.
Jihomoravští hasiči v pondělí ráno informovali o zásahu u požáru v Brně-Přízřenicích na sociální síti Threads. Původně byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, který již byl zvýšen na třetí stupeň. Podle dostupných informací se jedná o požár skladu s plastovými výrobky.
Na místo byla vyslána chemická laboratoř, nasazeno bylo až 16 hasičských jednotek najednou. Do zásahu se zapojily také nejméně čtyři kusy výškové techniky a drony. Voda je na místo dovážena kyvadlově.
Lidem v okolí je kvůli požáru doporučováno nevětrat. Evakuace z objektu proběhla již před příjezdem prvních hasičských jednotek, budovu opustilo celkem 24 osob. Nikomu se naštěstí nic nestalo.
