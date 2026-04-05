U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany

V blízkosti maďarských hranic došlo k závažnému bezpečnostnímu incidentu, který si vyžádal okamžitou reakci nejvyšších státních představitelů. V bezprostřední blízkosti strategicky významné plynové stanice na srbské straně byly nalezeny předměty připomínající výbušniny. Maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na tuto hrozbu a po konzultaci se srbskou stranou svolal na nedělní odpoledne mimořádné zasedání Rady obrany státu.
V srbském městě Kanjiža (Magyarkanizsa) a jeho okolí byly již od časných nedělních ranních hodin uzavřeny silnice. Rozsáhlou pátrací akci v terénu provádějí společně jednotky policie a armády. Podle oficiálních informací probíhá operace se souhlasem vyššího státního zastupitelství v Subotici a účastní se jí kriminální policie, vojenská policie a další složky srbských ozbrojených sil.
Cílem tohoto rozsáhlého nasazení je vyhledání všech zakázaných látek a předmětů, které by mohly představovat riziko pro životy obyvatel nebo pro klíčová infrastrukturní zařízení v regionu. Podle dostupných zpráv maďarských médií byly přímo u plynové infrastruktury nalezeny podezřelé tašky, jejichž obsah je podrobně zkoumán. Politický ředitel maďarského premiéra Balázs Orbán na sociálních sítích hovořil o nálezu výbušnin s ničivým účinkem.
Kontrola terénu probíhá za nasazení pozemních jednotek, zatímco ze vzduchu operaci koordinují a monitorují vrtulníky. Na místě zasahuje veškerý dostupný personál a technika. Do pátrání byly nasazeny drony, speciálně vycvičení psi, termokamery, pyrotechnické týmy a sanitky. Nasazení takto širokého spektra specializovaného vybavení podtrhuje vážnost celé situace.
Premiér Viktor Orbán o vývoji událostí v neděli dopoledne telefonicky hovořil se srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem. Právě na základě těchto informací a vyhodnocení rizik se rozhodl aktivovat Radu obrany. Tento krok naznačuje, že maďarská vláda považuje incident za přímé ohrožení energetické bezpečnosti země a stability v pohraničí.
Předseda Svazu vojvodinských Maďarů Pásztor Bálint uvedl, že se úřadům pravděpodobně podařilo překazit plánovaný teroristický útok. Podle jeho vyjádření byl cílem plynovod TurkStream (Déli Áramlat), jehož poškození by vážně ochromilo dodávky plynu do Srbska i Maďarska. Bálint potvrdil, že během vyšetřování byly nalezeny dvě velké tašky plné výbušnin.
Politik zdůraznil, že následky případného výbuchu by byly katastrofální. Nešlo by jen o přerušení energetických dodávek pro severní Vojvodinu a Maďarsko, ale v přímém ohrožení by byly i životy lidí v obci Kanjiža. Pásztor poděkoval srbskému prezidentovi, armádě, policii i tajným službám za včasný zásah, který zabránil nejhoršímu.
Ve svém prohlášení Pásztor Bálint dále spekuloval o politickém pozadí incidentu. Naznačil, že pokud by se prokázalo, že primárním cílem bylo ochromení dodávek pro Maďarsko, mohl být útok připravován s cílem destabilizovat vládu Viktora Orbána. Podle něj dnešní události dokazují, že současná doba vyžaduje zkušené lídry, kteří dokáží zajistit klid, bezpečnost a předvídatelnost.
Srbský prezident Aleksandar Vučić průběžně informuje maďarského premiéra o postupu vyšetřování. Potvrdil, že první výsledky šetření vojenských a policejních orgánů jasně ukazují na ohrožení kritické plynové infrastruktury spojující obě země. Podle prezidenta byly nalezeny nejen ničivé výbušniny, ale i zařízení potřebná k jejich aktivaci.
Prezident Vučić v rozhovorech s novináři zdůraznil, že nalezené nálože měly takovou sílu, že by exploze zasáhla i okolní obydlené oblasti. Srbsko podle něj bude postupovat naprosto nekompromisně proti každému, kdo se pokusí poškodit životně důležité zájmy republiky. Vyzdvihl také fakt, že se útoku podařilo zabránit bez obětí na životech.
Plynová kompresní stanice, u které k nálezu došlo, byla postavena v roce 2021 a je naprosto nezbytná pro tranzit ruského plynu z Turecka směrem do Maďarska. Již koncem března bylo na základě rozhodnutí prezidenta a velení armády nařízeno posílení ochrany těchto strategických bodů, včetně stanice u Velika Plana. Ochrana zahrnuje jak pozemní zajištění, tak protivzdušnou obranu.
Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti
Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi
Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily
včera
Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď
včera
Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti
včera
USA mohou zítra uzavřít dohodu s Íránem, tvrdí Trump. Teherán řekl, za jakých okolností otevře Hormuzský průliv
včera
Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu
včera
U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany
včera
OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce
včera
Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi
včera
Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou
včera
Ovládli jsme Luhanskou oblast, opakuje stále dokola Rusko. Podle expertů i Kyjeva je to aprílový žert
včera
Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem
včera
Americké síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi v Íránu. Našli ztraceného letce
včera
Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá
4. dubna 2026 22:01
Režim v Íránu se nezměnil. Po Trumpových útocích je naopak ještě tvrdší, míní analytici
4. dubna 2026 20:47
Podpora Putina je nejnižší od začátku invaze na Ukrajinu
4. dubna 2026 19:30
Rutte poletí kvůli útokům na členy NATO za Trumpem
4. dubna 2026 18:18
Záchranné týmy amerického letectva provádějí jednu z nejnebezpečnějších operací moderní historie
4. dubna 2026 16:58
Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině
4. dubna 2026 15:47
Jako z filmu Terminátor. Frontovou linii na Ukrajině začínají ovládat drony a roboti
4. dubna 2026 14:26
Politico: Magyara čeká očistec. Orbánův systém učinil Maďarsko prakticky neovladatelné
I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí", které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
