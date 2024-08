Šichtařová promluvila o letech domácího násilí. Pikora se brání, věc chce hnát k soudu

Podle jejího vyjádření zahrnovaly jejich soužití zákazy, výhrůžky, domácí násilí a utrpení jak její, tak jejich dětí. Pikora tato obvinění odmítá, označuje je za zradu a hodlá se bránit právní cestou.

Šichtařová obvinila Pikoru z týrání, které vyústilo v její útěk z domova spolu s dětmi. Popsala také problémy spojené s jeho obsedantně kompulzivní poruchou, která se projevovala tím, že v domácnosti označoval různé předměty za kontaminované, nejprve mikroby a později i radioaktivitou. Pikora se jich nesměl dotýkat a totéž vyžadoval i od zbytku rodiny.

"Když prožijete něco tvrdého, nějakou dobu vám trvá, než to v sobě zpracujete. V první fázi o tom nemůžete mluvit vůbec. Potom dokážete některé věci říct nejbližšímu člověku, ale třeba ne všechny. Pak se to snažíte říct dalším lidem. V určité chvíli něco říct potřebujete, protože když to neuděláte, okolí má sklony vás stigmatizovat, jelikož vám nerozumí," vysvětlovala Šichtařová, proč o situaci v rodině promluvila až nyní.

"Když jsem se dnes ráno dozvěděl, co vše jsem údajně své exmanželce udělal, byl jsem v šoku. Nechci to komentovat, protože jediný, kdo tím utrpí, je našich sedm dětí. Jsem milující otec a nechci jim ubližovat. Přesto se musím vyjádřit," napsal Pikora v reakci na Facebooku.

"Mnohé z těch nehorázných lží, které vůči mě Markéta Šichtařová použila, aby si zajistila místo v médiích kvůli své politické kariéře, jsem už slyšel, byť jejich dnešní koncentrace přesahuje veškeré meze. Celé tři roky našeho probíhajícího rozvodového stání se těmito pomluvami snaží operovat u soudu. Nic z toho ale nepotvrdily ani výpovědi našich dětí ani psychologické posudky, které jsem v rozvodovém řízení musel podstoupit," dodal.

"Pravda je taková, že to paní Šichtařová si našla milence, s nímž udržovala vztah již v době, kdy byla těhotná s naším posledním dítětem. Pravda je taková, že jsem v závěru našeho vztahu, když jsem ještě netušil nic o jejím plánu, jak se mě zbavit, přepsal všechny svoje firmy právě na ni. To je ukázková „tyranie”. Pravda je taková, že mne následně poté ihned vyhodila z našeho domu, zamezila mi přístup k účtům, odstavila mne od majetku a nyní se mi u soudu snaží zamezit i styku s dětmi. Doslova mi sdělila, že mne zničí," napsal dále s tím, že se všem "nehorázným nařčením" bude bránit právní cestou.