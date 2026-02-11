Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích

Bílý dům smazal příspěvek na sociálních sítích, ve kterém viceprezident JD Vance označil historické masakry Arménů za genocidu. Tento krok vyvolal ostrou vlnu kritiky ze strany arménské diaspory i opozičních politiků po celých Spojených státech. Příspěvek byl zveřejněn během Vanceovy dvoudenní cesty do Arménie, kdy společně s manželkou Ushou navštívil památník obětí masového vyvražďování, kterému před více než stoletím podlehlo až 1,5 milionu Arménů.
Původní text na oficiálním viceprezidentově účtu na síti X uváděl, že návštěva památníku má uctít „oběti arménské genocidy“. Bylo to vůbec poprvé, kdy Trumpova administrativa použila termín genocida v souvislosti s těmito událostmi. Vanceův poradce později novinářům vysvětlil, že zpráva byla zveřejněna omylem personálem, který s viceprezidentem necestoval.
Vedení administrativy se na chybu podřízených odvolalo již podruhé během jednoho týdne. Předchozí incident se týkal rasistického videa, které sdílel prezident Donald Trump a které zobrazovalo Baracka a Michelle Obamovy jako opice. I tehdy prezident prohlásil, že příspěvek zveřejnil zaměstnanec nedopatřením.
JD Vance, který je prvním úřadujícím americkým prezidentem nebo viceprezidentem v historii, který Arménii navštívil, se v následných vyjádřeních pro tisk slovu genocida vyhnul. Atrocity místo toho popsal jako „velmi hroznou věc, která se stala před něco málo více než 100 lety“. Návštěvu označil za projev úcty k obětem a místní vládě, na jejíž žádost se cesta uskutečnila.
Dlouhodobým důvodem, proč se americké vlády používání termínu genocida bránily, byla snaha nepopudit Turecko, které je klíčovým spojencem v rámci NATO. Turecko soustavně zpochybňuje počty obětí a odmítá, že by zabíjení bylo prováděno systematicky. Tento postoj zvrátil až Joe Biden v roce 2021, kdy se stal prvním americkým prezidentem, který arménskou genocidu formálně uznal.
Trumpova administrativa se po svém nástupu vrátila k předchozí zdrženlivé rétorice, což potvrzuje i loňské prohlášení prezidenta k dubnovému dni památky, kde se termínu genocida rovněž vyhnul. Smazání Vanceova příspěvku proto zástupci arménských organizací vnímají jako urážku památky zemřelých a projev slabosti tváří v tvář zahraničnímu tlaku z Ankary.
Kritikou nešetřili ani demokratičtí zákonodárci. Kongresman Jim McGovern označil smazání příspěvku za „nechutné a patetické“ s tím, že arménská genocida je historickým faktem. Podle něj tímto krokem prezident i viceprezident ukázali, že jim na vztazích s autoritářskými spojenci záleží více než na historické pravdě.
Související
Bílý dům: Evropské jednotky v Grónsku Trumpův názor nijak nezmění
Trump se dnes v Bílém domě setká s Machadovou
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích
před 1 hodinou
Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr
před 2 hodinami
Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení
před 3 hodinami
Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová
Aktualizováno před 3 hodinami
Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých
před 3 hodinami
Epidemické šíření chřipky v Česku. Odborníci vyhlížejí snižování aktivity
před 4 hodinami
Babiš v Rakousku a na Slovensku. S Ficem a Stockerem řešil evropské priority
před 5 hodinami
Extrémní počasí ve Španělsku. Padají rekordy, zemi trápí povodně
před 6 hodinami
Dobrá zpráva z Milána. Sáblíková se rozhodla nastoupit do příštího závodu
před 6 hodinami
Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu
před 7 hodinami
Fiala prozradil, jak bude pokračovat jeho politická kariéra
před 8 hodinami
Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku
před 8 hodinami
Pavel odhalil svůj program na Mnichovské konferenci. Jede tam i Macinka
před 9 hodinami
Napadení v Chrudimi. Osoby se znaly, kriminalisté vyšetřují případ jako vraždu
před 10 hodinami
Trump před lety mluvil s policií o Epsteinovi, odhalil dokument FBI
před 11 hodinami
Poslední rozloučení s Brejchovou má termín. Bude bez státních poct
před 11 hodinami
Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa
před 13 hodinami
K zimnímu počasí patří sníh. Meteorologové řekli, jaká je aktuální situace
včera
Tragickou nehodu na Šumpersku nepřežil důchodce. Žena utrpěla zranění
včera
Po potyčce cizinců v Chebu panuje podezření z pokusu o vraždu
Dva cizinci utrpěli zranění při potyčce, ke které o víkendu došlo v Chebu. Zatímco jeden z mužů zůstává v nemocnici, druhého zadrželi policisté, kteří případ kvalifikovali jako pokus o vraždu.
Zdroj: Jan Hrabě