Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích

Libor Novák

11. února 2026 20:23

J. D. Vance
J. D. Vance Foto: MSC

Bílý dům smazal příspěvek na sociálních sítích, ve kterém viceprezident JD Vance označil historické masakry Arménů za genocidu. Tento krok vyvolal ostrou vlnu kritiky ze strany arménské diaspory i opozičních politiků po celých Spojených státech. Příspěvek byl zveřejněn během Vanceovy dvoudenní cesty do Arménie, kdy společně s manželkou Ushou navštívil památník obětí masového vyvražďování, kterému před více než stoletím podlehlo až 1,5 milionu Arménů.

Původní text na oficiálním viceprezidentově účtu na síti X uváděl, že návštěva památníku má uctít „oběti arménské genocidy“. Bylo to vůbec poprvé, kdy Trumpova administrativa použila termín genocida v souvislosti s těmito událostmi. Vanceův poradce později novinářům vysvětlil, že zpráva byla zveřejněna omylem personálem, který s viceprezidentem necestoval.

Vedení administrativy se na chybu podřízených odvolalo již podruhé během jednoho týdne. Předchozí incident se týkal rasistického videa, které sdílel prezident Donald Trump a které zobrazovalo Baracka a Michelle Obamovy jako opice. I tehdy prezident prohlásil, že příspěvek zveřejnil zaměstnanec nedopatřením.

JD Vance, který je prvním úřadujícím americkým prezidentem nebo viceprezidentem v historii, který Arménii navštívil, se v následných vyjádřeních pro tisk slovu genocida vyhnul. Atrocity místo toho popsal jako „velmi hroznou věc, která se stala před něco málo více než 100 lety“. Návštěvu označil za projev úcty k obětem a místní vládě, na jejíž žádost se cesta uskutečnila.

Dlouhodobým důvodem, proč se americké vlády používání termínu genocida bránily, byla snaha nepopudit Turecko, které je klíčovým spojencem v rámci NATO. Turecko soustavně zpochybňuje počty obětí a odmítá, že by zabíjení bylo prováděno systematicky. Tento postoj zvrátil až Joe Biden v roce 2021, kdy se stal prvním americkým prezidentem, který arménskou genocidu formálně uznal.

Trumpova administrativa se po svém nástupu vrátila k předchozí zdrženlivé rétorice, což potvrzuje i loňské prohlášení prezidenta k dubnovému dni památky, kde se termínu genocida rovněž vyhnul. Smazání Vanceova příspěvku proto zástupci arménských organizací vnímají jako urážku památky zemřelých a projev slabosti tváří v tvář zahraničnímu tlaku z Ankary.

Kritikou nešetřili ani demokratičtí zákonodárci. Kongresman Jim McGovern označil smazání příspěvku za „nechutné a patetické“ s tím, že arménská genocida je historickým faktem. Podle něj tímto krokem prezident i viceprezident ukázali, že jim na vztazích s autoritářskými spojenci záleží více než na historické pravdě.

před 1 hodinou

Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr

Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích

Bílý dům smazal příspěvek na sociálních sítích, ve kterém viceprezident JD Vance označil historické masakry Arménů za genocidu. Tento krok vyvolal ostrou vlnu kritiky ze strany arménské diaspory i opozičních politiků po celých Spojených státech. Příspěvek byl zveřejněn během Vanceovy dvoudenní cesty do Arménie, kdy společně s manželkou Ushou navštívil památník obětí masového vyvražďování, kterému před více než stoletím podlehlo až 1,5 milionu Arménů.

