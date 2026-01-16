Bílý dům: Evropské jednotky v Grónsku Trumpův názor nijak nezmění

Snahy evropských zemí o posílení bezpečnosti v Arktidě zatím narážejí na neoblomný postoj Washingtonu. Bílý dům ústy své mluvčí Karoline Leavittové potvrdil, že Donald Trump nehodlá ustoupit od svého záměru ovládnout Grónsko. Podle americké administrativy nemá vyslání vojáků z Evropy na toto strategické území žádný vliv na prezidentovy plány. Washington argumentuje tím, že převzetí ostrova je nezbytné kvůli rostoucímu vlivu Ruska a Číny v regionu.
K tomuto vyostření dochází v momentě, kdy Francie, Německo a další severské státy jako Švédsko či Finsko začaly do Grónska přesouvat své vojenské kontingenty. Tyto jednotky se účastní společného cvičení pod dánským vedením, přičemž Estonsko již přislíbilo svou pomoc při plánování i případném nasazení dalších sil. Celá aktivita je organizována na úrovni jednotlivých vlád a probíhá nezávisle na oficiálním velení NATO.
Emmanuel Macron v projevu k armádě zdůraznil, že Francie hodlá v oblasti nasadit široké spektrum sil, od pozemních až po námořní. Paříž zastává názor, že Evropa musí aktivně bránit svou suverenitu a zájmy kdekoli na světě, kde jsou ohroženy. Macron sice vyzval k postupu bez zbytečného vyvolávání konfliktů, zároveň však odmítl jakékoli kompromisy v otázce územní celistvosti spojenců.
Navzdory těmto krokům Spojené státy svou rétoriku spíše vyostřují. Prezident Trump se nechal slyšet, že v krajním případě nevylučuje ani použití síly k zajištění ostrova. Jednání mezi dánskou diplomacií a zástupci Bílého domu zatím nepřinesla žádný průlom. Zatímco Kodaň a Grónsko jakékoli snahy o prodej či předání území striktně odmítají, Washington jejich postoj označuje za nepochopení aktuálních hrozeb.
Velká Británie a Norsko se mezitím snaží napětí otupit návrhem na vznik nové mise Severoatlantické aliance s názvem Arctic Sentry. Tato iniciativa má Spojeným státům demonstrovat, že evropští partneři jsou ochotni převzít větší díl odpovědnosti za bezpečnost severu a investovat do ní nemalé prostředky. Aktuální reakce z Bílého domu ovšem naznačují, že ani tato nabídka zatím Trumpovu vizi o americkém Grónsku nezměnila.
Mobilizace evropských armád proběhla ve velmi krátkém čase. Německý Bundeswehr již do oblasti vyslal třináctičlenný průzkumný tým, který má připravit zázemí pro rozsáhlejší zapojení německých sil do ochrany pobřeží.
Podobně zareagovalo i Švédsko a Norsko, jejichž vojenští specialisté se už v Grónsku podílejí na plánování společných manévrů. Francouzský prezident Emmanuel Macron pak potvrdil, že první francouzské jednotky jsou již na místě a další posily budou následovat v nejbližších dnech.
K podpoře Dánska se přidala také Kanada, která deklarovala plnou podporu suverenitě ostrova a plánuje v Nuuku otevřít svůj konzulát. Kodaň v reakci na hrozby oznámila, že přítomnost aliančních vojsk, námořnictva i letectva se bude v regionu nadále zvyšovat.
I když dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen stále doufá, že přímý střet mezi spojenci v rámci NATO zůstává jen v teoretické rovině, označil masivní posílení vojenské přítomnosti za jedinou možnou odpověď na současné riskantní chování americké administrativy.
grónsko , Bílý dům USA , Donald Trump
Prezident USA Donald Trump v posledních dnech úzce propojil svou snahu o ovládnutí Grónska s budováním ambiciózního obranného systému Golden Dome (Zlatá kopule). Podle jeho slov je vlastnictví tohoto největšího ostrova světa „naprosto nezbytné“ pro národní bezpečnost a fungování nového protiraketového štítu. Odborníci na obranu a vojenští analytici však upozorňují, že tato argumentace stojí na hliněných nohách – Spojené státy totiž k vybudování své „kopule“ Grónsko vlastnit nemusí, a v mnoha ohledech ho k tomu dokonce ani nepotřebují.
Zdroj: Libor Novák