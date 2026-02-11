Poslední rozloučení s Brejchovou má termín. Bude bez státních poct

Česko v uplynulém týdnu zasáhla smutná zpráva. Zemřela legendární herečka Jana Brejchová, bylo jí 86 let. Lidé se s ní budou moci rozloučit během příštího týdne. Rodina už totiž rozhodla o podobě posledního rozloučení.
Rozloučení proběhne v úterý 17. února v pražském kině Lucerna, uvedla dcera zesnulé Tereza Brodská podle webu iDnes.cz. Lidé budou moci přijít zavzpomínat na slavnou herečku do velkého sálu a zapsat se do kondolenční knihy mezi 8. a 13. hodinou.
Poslední rozloučení zorganizuje pouze rodina, ačkoliv se pokoušel zapojit i stát. Podle informací webu TN.cz měli členové vlády za Motoristy, konkrétně ministr kultury Oto Klempíř a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, přijít na pondělním jednání kabinetu s návrhem uspořádat obřad se státními poctami.
Brejchová, která před necelým měsícem oslavila 86. narozeniny, se v závěru života potýkala se zdravotními potížemi, takže její umělecká kariéra již nepokračovala. Přesto se během ní stihla objevit ve více než stovce celovečerních a televizních filmů.
K nejznámějším počinům zesnulé pražské rodačky patří role ve filmech Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba či Zánik samoty Berhof. Na kontě měla dva České lvy. Prvního získala v roce 2006 za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v Krásce v nesnázích. O tři roky později přibyla soška za dlouholetý umělecký přínos českému filmu.
