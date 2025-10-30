Francouzská policie dosáhla významného pokroku v případu krádeže šperků z muzea Louvre. Podle místních rozhlasových a televizních stanic bylo v uplynulých hodinách zadrženo několik dalších podezřelých. Strážci zákona už dříve zajistili dvojici mužů, jeden z nich se snažil odcestovat ze země.
Podle čtvrtečních informací rozhlasové stanice RTL bylo zadrženo celkem pět podezřelých osob. Televizní stanice BFM uvedla, že v pozdních středečních hodinách byl zadržen muž, který se v den krádeže měl nacházet na místě činu.
Úřady poskytly nové informace také ke dvěma dříve zadrženým. Podle prokuratury se oba muži částečně přiznali k účasti na trestném činu.
Podle dřívějších informací deníku Le Parisien pocházejí oba podezřelí z pařížského předměstí Seine-Saint-Denis. Jeden z nich se chystal na palubu letadla na pařížském letišti Charlesa de Gaullea. K zadržení mužů došlo v sobotu večer. Má jít o známé firmy, které policisté již dříve vyšetřovali kvůli předchozím krádežím.
Ke krádeži došlo předminulou neděli. Pachatelé použili vozidlo s žebříkem, aby se dostali do prostor muzea. Podle vyšetřovatelů strávili uvnitř pouze čtyři minuty a na dvou skútrech odjeli z místa činu krátce po půl desáté. Hodnota uloupených šperků byla vyčíslena na 88 milionů eur.
Francouzské úřady již konstatovaly, že selhaly bezpečnostní protokoly. Image Paříže ve světě tak značně utrpěla. Ukázalo se také, že jen jedna ze tří vyloupených místností v muzeu disponovala kamerami. Francie v reakci na nevídaný zločin zesílila bezpečnostní opatření v kulturních institucích.
Související
Policie pokročila s případem krádeže v Louvru. Zadržela dva podezřelé
Šéfa Telegramu zatkli. Francii došla trpělivost s tím, co se na platformě děje
Policie Francie , Muzeum Louvre , krádeže , Francie
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Novinky v případu krádeže šperků v Louvru. Policie dosáhla pokroku
před 1 hodinou
Wilders ztratil půdu pod nohama. Nizozemsko se po volbách vrací k umírněnému středu
před 2 hodinami
Teplejší počasí má přetrvat i po víkendu, ukazuje předpověď
včera
Případ, jaký policisté nepamatují. Na Strakonicku vyšetřují zneužití kozy
včera
Obchody se letos ještě podřídí zákonu. Znovu zavřeno bude v prosinci
včera
Babiš může přijít na Hrad s návrhem na jmenování Turka. Rozhodoval by Pavel
včera
Tragický případ na Karvinsku. Policie má podezření na vraždu a sebevraždu
včera
Jurečka chce, aby Pavel promluvil hnutí ANO do duše ohledně důchodů
včera
Učitelé si od ledna polepší, rozhodla končící Fialova vláda
včera
Babišova vláda má definitivně hotový program, oznámil Havlíček
včera
Trump může na cestě po Asii změnit svět. Tváří se jako revolucionář, navazuje na předchůdce
včera
Listopad začne teplejším počasím. Podzim zase nastaví vlídnější tvář
včera
Odhodlání větší než kdy dřív. Putin chce pokračovat ve válce, zní z USA
včera
Pozoruhodná novinka na Slovensku. Chodcům stanovili maximální rychlost
včera
Peking poprvé potvrdil, že čínský prezident bude jednat s Trumpem
včera
Rodinná oslava se zvrtla. Policie vyjížděla k vraždě, podezřelým je mladík
včera
Hurikán Melissa udeřil. Může ovlivnit i počasí v Evropě, meteorologové ho sledují
včera
Kam se poděla národní hrdost? Ceremoniál na Hradě ukázal, jak se politici vzdálili od občanů – a užívají si to
včera
Ukrajina napodobila Rusko. Novou raketu otestovala v boji, potvrdil Zelenskyj
včera
Babiš prozradil, kdy strany nové vlády podepíšou koaliční smlouvu
Koaliční smlouvu hodlají uskupení zastoupená v nové vládě podepsat na začátku příštího týdne, uvedl pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu v pravidelném hlášení. Podle jeho slov se má nyní jednat o sněmovním jednacím řádu.
Zdroj: Jan Hrabě