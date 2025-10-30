Novinky v případu krádeže šperků v Louvru. Policie dosáhla pokroku

Lucie Podzimková

30. října 2025 8:59

Francouzská policie
Francouzská policie Foto: Wikipedia

Francouzská policie dosáhla významného pokroku v případu krádeže šperků z muzea Louvre. Podle místních rozhlasových a televizních stanic bylo v uplynulých hodinách zadrženo několik dalších podezřelých. Strážci zákona už dříve zajistili dvojici mužů, jeden z nich se snažil odcestovat ze země. 

Podle čtvrtečních informací rozhlasové stanice RTL bylo zadrženo celkem pět podezřelých osob. Televizní stanice BFM uvedla, že v pozdních středečních hodinách byl zadržen muž, který se v den krádeže měl nacházet na místě činu.  

Úřady poskytly nové informace také ke dvěma dříve zadrženým. Podle prokuratury se oba muži částečně přiznali k účasti na trestném činu.  

Podle dřívějších informací deníku Le Parisien pocházejí oba podezřelí z pařížského předměstí Seine-Saint-Denis. Jeden z nich se chystal na palubu letadla na pařížském letišti Charlesa de Gaullea. K zadržení mužů došlo v sobotu večer. Má jít o známé firmy, které policisté již dříve vyšetřovali kvůli předchozím krádežím. 

Ke krádeži došlo předminulou neděli. Pachatelé použili vozidlo s žebříkem, aby se dostali do prostor muzea. Podle vyšetřovatelů strávili uvnitř pouze čtyři minuty a na dvou skútrech odjeli z místa činu krátce po půl desáté. Hodnota uloupených šperků byla vyčíslena na 88 milionů eur. 

Francouzské úřady již konstatovaly, že selhaly bezpečnostní protokoly. Image Paříže ve světě tak značně utrpěla. Ukázalo se také, že jen jedna ze tří vyloupených místností v muzeu disponovala kamerami. Francie v reakci na nevídaný zločin zesílila bezpečnostní opatření v kulturních institucích. 

před 1 hodinou

Wilders ztratil půdu pod nohama. Nizozemsko se po volbách vrací k umírněnému středu

Související

Pavel Durov

Šéfa Telegramu zatkli. Francii došla trpělivost s tím, co se na platformě děje

Francouzsko-ruský miliardář Pavel Durov, zakladatel a šéf platformy Telegram, byl v sobotu zadržen na letišti Bourget nedaleko Paříže, uvedl web France24 s odkazem na tamní média. Dnes by se měl objevit u soudu. Telegram vznikl před jedenácti lety a těší se popularitě zejména v Rusku, na Ukrajině a v dalších zemích bývalého Sovětského svazu. 

Více souvisejících

Policie Francie Muzeum Louvre krádeže Francie

Aktuálně se děje

před 34 minutami

Francouzská policie

Novinky v případu krádeže šperků v Louvru. Policie dosáhla pokroku

Francouzská policie dosáhla významného pokroku v případu krádeže šperků z muzea Louvre. Podle místních rozhlasových a televizních stanic bylo v uplynulých hodinách zadrženo několik dalších podezřelých. Strážci zákona už dříve zajistili dvojici mužů, jeden z nich se snažil odcestovat ze země. 

před 1 hodinou

Geert Wilders

Wilders ztratil půdu pod nohama. Nizozemsko se po volbách vrací k umírněnému středu

Po roce vnitropolitického chaosu se Nizozemsko zřejmě znovu vrací k umírněnému středu. Středeční předčasné parlamentní volby, které proběhly po téměř ročním období nejistoty a rozkladu, znamenaly zásadní obrat v náladě veřejnosti. Krajně pravicový populista Geert Wilders, který předloni s přehledem zvítězil, tentokrát ztratil téměř třetinu voličů, zatímco proevropský liberál Rob Jetten ze strany Demokracie 66 (D66) zaznamenal historický úspěch a má největší šanci stát se novým premiérem.

před 2 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Vláda ČR

Učitelé si od ledna polepší, rozhodla končící Fialova vláda

Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství a akademických pracovníků státních vysokých škol vzrostou od 1. ledna buď o pevnou částku 2 000 korun, nebo v případě 8. až 16. platové třídy o sedm procent. Příslušnou novelu nařízení schválila vláda na středečním zasedání. Potvrdila také novou politiku krajiny nebo tři koncepční materiály ministerstva spravedlnosti, které se týkají zásad trestní politiky v Česku, budoucnosti vězeňství a probační a mediační služby.

včera

Karel Havlíček

Babišova vláda má definitivně hotový program, oznámil Havlíček

ANO, SPD a Motoristé dokončili jednání ohledně programu příští české vlády, uvedl první místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček. Podle jeho slov nedošlo k žádným rozporům. Strany zatím nechtějí prozradit, koho do kabinetu nominují. Ministerstva si každopádně rozdělily již dříve.  

včera

Prezident Trump

Trump může na cestě po Asii změnit svět. Tváří se jako revolucionář, navazuje na předchůdce

Šéf Bílého domu Donald Trump vyrazil do Asie s misí, která může rozhodnout o budoucnosti globální rovnováhy. Jeho cesta ukazuje, že Washington už nevnímá region prizmatem demokracie, ale jako prostor mocenských dohod a ekonomických směn. Trump se profiluje jako transakční vyjednavač, který sází na osobní vztahy a tlak místo ideálů. Pokud se mu podaří znovu navázat pragmatické partnerství se Si Ťin-pchingem, může Spojeným státům vrátit ztracený vliv – nebo spustit novou éru globální konfrontace.

včera

včera

včera

Bratislava, Slovensko (centrum)

Pozoruhodná novinka na Slovensku. Chodcům stanovili maximální rychlost

Pozoruhodnou novelu zákona v úterý schválili slovenští poslanci. U našich sousedů se zavádí maximální rychlost pohybu na chodnících. Limit šest kilometrů za hodinu se týká nejen cyklistů či jezdců na koloběžkách, ale i chodců. Podle předkladatelů se má zvýšit právě jejich bezpečnost. 

včera

včera

včera

včera

Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem (28. října 2025)

Kam se poděla národní hrdost? Ceremoniál na Hradě ukázal, jak se politici vzdálili od občanů – a užívají si to

Státní vyznamenání prezidenta Petra Pavla opět ukázala nejen sílu tradice, ale i slabost politické reprezentace. Zatímco občané vnímají ceremoniál na Pražském hradě jako symbol úcty a sounáležitosti, pro část politiků se stal jen nepovinnou společenskou formalitou. Jejich neúčast není problémem sama o sobě, ale odrazem dlouhodobého trendu, kterým je ztráta respektu k institucím, které mají zosobňovat republiku. Politici se uzavírají do vlastního světa, vzdálení od lidí i symbolů státu, který by měli s hrdostí reprezentovat.

včera

včera

Babiš prozradil, kdy strany nové vlády podepíšou koaliční smlouvu

Koaliční smlouvu hodlají uskupení zastoupená v nové vládě podepsat na začátku příštího týdne, uvedl pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu v pravidelném hlášení. Podle jeho slov se má nyní jednat o sněmovním jednacím řádu. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy