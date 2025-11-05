Na francouzském ostrově Île d'Oléron, který leží u západního pobřeží, došlo k vážnému incidentu, kdy řidič osobního auta najel do skupiny chodců a cyklistů. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez potvrdil, že při neštěstí bylo zraněno několik osob, přičemž dvě jsou v intenzivní péči.
Ministr Nuñez informoval, že na základě pokynů premiéra míří na místo události. Muž, který stojí za incidentem, byl zadržen.
Starosta města Dolus-d'Oléron, Thibault Brechkoff, sdělil televizní stanici BFMTV, že podezřelý ve věku kolem třiceti let při zadržení křičel „Allahu Akbar“ (arabsky „Bůh je největší“).
Francouzská média uvedla, že při incident mohl být zraněno až deset lidí. List Le Figaro s odvoláním na zdroje blízké vyšetřování naznačil, že řidič najel do lidí „úmyslně“.
Server Sud-Ouest později upřesnily, že při incidentu bylo zraněno deset osob, z nichž čtyři byly v kritickém stavu. Nyní se ale hovoří už jen o dvou vážně zraněných osobách.
Státní zástupce v La Rochelle, Arnaud Laraize, potvrdil listu Sud Ouest, že podezřelý kladl odpor při zatýkání a musel být zneškodněn pomocí taseru.
Podle něj byl zadržený muž známý kvůli menším trestným činům, jako jsou krádeže. Zároveň však potvrdil, že nefiguroval na seznamu osob považovaných za hrozbu pro národní bezpečnost.
Související
Marie Antoinetta se narodila před 270 lety. Život dcery Marie Terezie vyhasl na popravišti
Novinky v případu krádeže šperků v Louvru. Policie dosáhla pokroku
Francie , auto vjelo do davu lidí (obecně) , Policie Francie
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Na francouzském ostrově najelo auto do davu lidí. Řidič křičel Alláhu Akbar
před 1 hodinou
Nově volená Sněmovna si vybírá vedení. Okamura je bezpečnostní riziko, varují politici
před 1 hodinou
Režisérka Eva Toulová představuje první záběry z Deníku shopaholičky
před 3 hodinami
Pozadí nečekaného zvratu: Jak dokázal Zohran Mamdani porazit Trumpova kandidáta?
před 4 hodinami
Nejmladší starosta za sto let. New York povede muslim Zohran Mamdani, Trumpova noční můra
před 4 hodinami
Na letišti v Louisville se krátce po startu zřítilo letadlo
před 6 hodinami
Podzimní počasí bude panovat i po víkendu. Mají ale hrozit mrazíky
včera
V metru se omezí provoz i o víkendu. Rekonstrukce zapříčiní výluku na jedné z linek
včera
Chýlí se polský zázrak ke konci? Trumpova politika nutí Varšavu přehodnocovat budoucnost
včera
Útočník z vlaku možná pobodal i teenagera ve městě. Policie to prověřuje
včera
Policie obvinila vězně z vraždy. Kolegu v cele uškrtil
včera
Turek novým šéfem diplomacie nebude, myslí si Rychetský
včera
Výhled počasí do konce listopadu. Teploty se budou vyvíjet podle očekávání
včera
Pandořina skříňka. Trump řečmi o jaderných testech vyvolal pozdvižení ve vlastní vládě
včera
Viníci jsou tři. Policie popsala, jak došlo ke kolapsu železniční dopravy
včera
Pokrovsk i Kupjansk v „šedé zóně“. Rusové stupňují úsilí, situaci na frontě ale asi nezmění
včera
Zemřel Dick Cheney, Bushův viceprezident a republikánský jestřáb
včera
Pavel si vážil jeho klidné autority. Duka výrazně ovlivnil dobu, uvedl prezident
včera
Tragédie zastavila provoz. Metro C srazilo člověka
včera
Masakr v Súdánu je vidět z vesmíru. Svět nadále sedí se založenýma rukama
V súdánském Dárfúru se odehrává jedna z nejhorších humanitárních katastrof současnosti. Po pádu města al-Fašír do rukou polovojenských jednotek RSF byly zabity tisíce civilistů, celé čtvrti leží v rozvalinách a satelitní snímky zachycují ulice pokryté mrtvými těly. Mezinárodní společenství situaci sleduje zpovzdálí, stejně jako při genocidě ve Rwandě v roce 1994. Ponaučení však nikde.
Zdroj: Jakub Jurek