Francouzská policie zadržela dva podezřelé v případu krádeže šperků z pařížského muzea Louvre. S odkazem na místní média o tom informovala BBC. Jeden z mužů se chtěl pokusit vycestovat ze země. Při krádeži zmizely šperky za desítky milionů eur.
Podle deníku Le Parisien pocházejí oba podezřelí z pařížského předměstí Seine-Saint-Denis. Jeden z nich se chystal na palubu letadla na pařížském letišti Charlesa de Gaullea. K zadržení mužů došlo v sobotu večer. Má jít o známé firmy, které policisté již dříve vyšetřovali kvůli předchozím krádežím.
Ke krádeži došlo na den přesně před týdnem. Pachatelé použili vozidlo s žebříkem, aby se dostali do prostor muzea. Podle vyšetřovatelů strávili uvnitř pouze čtyři minuty a na dvou skútrech odjeli z místa činu krátce po půl desáté. Hodnota uloupených šperků byla vyčíslena na 88 milionů eur.
Francouzské úřady již konstatovaly, že selhaly bezpečnostní protokoly. Image Paříže ve světě tak značně utrpěla. Ukázalo se také, že jen jedna ze tří vyloupených místností v muzeu disponovali kamerami. Francie v reakci na nevídaný zločin zesílila bezpečnostní opatření v kulturních institucích.
Související
Šéfa Telegramu zatkli. Francii došla trpělivost s tím, co se na platformě děje
Exploze před synagogou ve Francii. Je to teroristický útok, konstatoval ministr
Policie Francie , Muzeum Louvre , krádeže , Francie
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Policie pokročila s případem krádeže v Louvru. Zadržela dva podezřelé
před 54 minutami
Noční ruské útoky na Ukrajinu nepolevují. Zemřeli tři lidé, mezi zraněnými jsou děti
před 1 hodinou
Burevestnik. Rusové otestovali novou raketu s jaderným pohonem
před 2 hodinami
Babiš potvrdil, že úvahy o zrušení jednoho z ministerstev se nenaplní
před 3 hodinami
Zklamaný Trump se teď s Putinem nesetká. Pro příští jednání má jasnou podmínku
před 4 hodinami
Víkendové počasí. Meteorologové tuší, jak bude za týden
včera
Soucitem proti nenávisti. Pekarová Adamová prozradila, jak reaguje na osobní útoky
včera
Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS
včera
Jurečka podrobil sliby ANO kritice. Na vyšší důchody nemáme, vzkázal lidem
včera
Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici
včera
Zemřel známý sběratel lidových písní Zdeněk Bláha. Ocenilo ho i ministerstvo
včera
Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad
včera
Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna
včera
Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem
včera
Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem
včera
Policie vyšetřuje napadení dívky ve Vimperku. O pomoc žádá svědky
včera
Kdo povede ODS po Fialovi? První z favoritů potvrdil kandidaturu, druhý zatím váhá
včera
Mrtví a desítky zraněných. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku
včera
Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu
Aktualizováno včera
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
Po Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) přišla s osobní zpovědí o zdravotních potížích další výrazná česká politička. Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) odhalila, že se už dvě dekády potýká s vážnou nemocí.
Zdroj: Jan Hrabě