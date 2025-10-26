Policie pokročila s případem krádeže v Louvru. Zadržela dva podezřelé

Lucie Podzimková

26. října 2025 11:41

Francouzská policie, ilustrační foto
Francouzská policie, ilustrační foto Foto: Pixabay

Francouzská policie zadržela dva podezřelé v případu krádeže šperků z pařížského muzea Louvre. S odkazem na místní média o tom informovala BBC. Jeden z mužů se chtěl pokusit vycestovat ze země. Při krádeži zmizely šperky za desítky milionů eur.

Podle deníku Le Parisien pocházejí oba podezřelí z pařížského předměstí Seine-Saint-Denis. Jeden z nich se chystal na palubu letadla na pařížském letišti Charlesa de Gaullea. K zadržení mužů došlo v sobotu večer. Má jít o známé firmy, které policisté již dříve vyšetřovali kvůli předchozím krádežím. 

Ke krádeži došlo na den přesně před týdnem. Pachatelé použili vozidlo s žebříkem, aby se dostali do prostor muzea. Podle vyšetřovatelů strávili uvnitř pouze čtyři minuty a na dvou skútrech odjeli z místa činu krátce po půl desáté. Hodnota uloupených šperků byla vyčíslena na 88 milionů eur. 

Francouzské úřady již konstatovaly, že selhaly bezpečnostní protokoly. Image Paříže ve světě tak značně utrpěla. Ukázalo se také, že jen jedna ze tří vyloupených místností v muzeu disponovali kamerami. Francie v reakci na nevídaný zločin zesílila bezpečnostní opatření v kulturních institucích. 

Policie Francie Muzeum Louvre krádeže Francie

