Smutná zpráva z Nepálu. Na Makalu zemřel český horolezec

Z Nepálu přišla v úterý velmi smutná zpráva. Ve věku 38 let zemřel český horolezec David Roubínek, informovala cestovní kancelář Expedition Club na facebooku. Roubínka v Himaláji postihly vážné zdravotní problémy.
Smutná zpráva se na facebookovém profilu cestovní kanceláře objevila v úterý odpoledne. "David Roubínek, účastník naší expedice na Makalu II, včera zemřel při sestupu z C3, s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic," uvedl Expedition Club.
Podle kanceláře se udělalo maximum pro záchranu horolezce, nepomohlo však poskytnutí kyslíku ani další medikace. "Ostatní členové expedice jsou v bezpečí v BC, případně v ABC, a jsme s nimi v kontaktu," dodala kancelář s tím, že poskytne další informace, jakmile to bude možné.
Expedice, jejíž součástí byl zesnulý dobrodruh, se podle dostupných informací měla pokusit o zdolání vrcholu Makalu II. Jednalo by se o československý prvovýstup. Někteří členové výpravy se chystali vystoupit na známější Makalu.
Zdroj: Libor Novák