Trump znovu nepochopitelně kritizoval papeže. Rubio právě míří do Vatikánu

Americký prezident Donald Trump opět nařkl papeže Lva XIV. z toho, že mu přijde v pořádku, pokud Írán bude disponovat jadernou zbraní, ačkoliv svatý otec nic takového neřekl. Uvedla to BBC. Za papežem se v těchto dnech chystá ministr zahraničí Marco Rubio.
Trump opět slovně napadl papeže ve vysílání rádia, kde byl hostem konzervativního moderátora Hugha Hewitta. Americký prezident prohlásil, že svatý otec ohrožuje katolíky i jiné lidi, protože si myslí, že je v pořádku, aby měl Írán jadernou zbraň. Lev XIV. ale nikdy nic takového neřekl, zdůraznila BBC.
Papež pouze odsoudil válku mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně, což je u nejvyššího představitele katolické církve běžné, že má problém s jakýmkoliv konfliktem. V úterý proto znovu vyzval k míru.
"Misí církve je říkat modlitbu, modlit se za mír. Pokud mě za to někdo chce kritizovat... Doufám, že mi budou naslouchat kvůli síle Božího slova," řekl původem americký duchovní.
Americký velvyslanec ve Vatikánu Brian Burch řekl novinářům, že navzdory podobným výměnám názorů nepanuje žádný hluboký spor mezi oběma státy. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ostatně v tomto týdnu navštíví Svatý stolec.
Podle ministerstva zahraničí má Rubio na cestě na Apeninský poloostrov řešit bilaterální vztahy s Itálií i Vatikánem, diskutovat o situaci na Blízkém východě a společných zájmech zemí na západní polokouli. Kromě papeže se podle dostupných informací setká i s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
