Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA

Spojené státy americké v současné době napjatě očekávají reakci Teheránu na nejnovější mírový návrh, který má za cíl ukončit probíhající válečný konflikt. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek dopoledne uvedl, že Washington předpokládá obdržení odpovědi ještě během dnešního dne. Rubio zdůraznil, že administrativa doufá v seriózní nabídku ze strany Íránu, která by umožnila posun v diplomatických jednáních.
Situace v regionu je však i přes probíhající rozhovory velmi vyostřená. V okolí strategicky významného Hormuzského průlivu byly hlášeny exploze a střelba. Podle informací íránské polooficiální agentury Tasnim se americké a íránské síly zapojily do omezené výměny palby. Tento střet následoval krátce poté, co americká armáda zaútočila na dvě plavidla napojená na Írán, která se pokoušela prorazit stávající námořní blokádu.
Americká strana potvrdila, že její údery byly přesně cíleny na íránská vojenská zařízení. Ta měla být podle Washingtonu zodpovědná za předchozí útoky na americké válečné lodě v oblasti. Teherán však tyto vojenské operace ostře odsoudil. Íránský ministr zahraničí označil postup USA za bezohledné vojenské dobrodružství a tvrdí, že americké rakety zasáhly také civilní oblasti, což dále komplikuje snahy o dosažení smíru.
Prezident Donald Trump se snaží situaci uklidnit prohlášením, že dříve dohodnutý klid zbraní zůstává i přes tyto incidenty nadále v platnosti. Navzdory tomuto optimismu však americké letectvo a námořnictvo dnes zasáhlo proti dvěma íránským ropným tankerům. Tyto lodě se podle hlášení amerického velení snažily obejít blokádu, což vedlo k dalšímu kolu ozbrojené konfrontace přímo v Hormuzském průlivu.
O velké míře napětí svědčí také uniklá audionahrávka, kterou získala stanice CNN. Na záznamu je slyšet hlas příslušníka námořnictva íránských revolučních gard, který varuje ostatní lodě, aby se držely v bezpečné vzdálenosti od amerických plavidel. V nahrávce zaznívají i výhrůžky o tom, že je občas nutné dát Američanům lekci pomocí raket a bezpilotních letounů, což podkopává oficiální prohlášení o vůli k míru.
Konflikt se navíc dotýká i dalších zemí v regionu. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů oznámilo, že při nových íránských útocích byli na jejich území zraněni tři lidé. Celá oblast Perského zálivu se tak nachází v kritickém bodě, kdy na jedné straně probíhají pokusy o diplomatickou dohodu, ale na straně druhé pokračují nebezpečné vojenské provokace, které mohou kdykoli přerůst v nekontrolovanou eskalaci.
NBC: Trump musel zastavit operaci Projekt Svoboda kvůli Saúdům. Zablokovali Američanům vzdušný prostor
Americký prezident Donald Trump musel nečekaně zastavit operaci „Projekt Svoboda“, jejímž cílem bylo prolomit íránskou blokádu v Hormuzském průlivu a zajistit bezpečný průjezd lodí. K tomuto náhlému obratu došlo pouhých 36 hodin po spuštění akce poté, co klíčový spojenec v Perském zálivu – Saúdská Arábie – zablokoval americké armádě přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru.
Zdroj: Libor Novák