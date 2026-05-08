Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA

Libor Novák

8. května 2026 17:22

Spojené státy americké v současné době napjatě očekávají reakci Teheránu na nejnovější mírový návrh, který má za cíl ukončit probíhající válečný konflikt. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek dopoledne uvedl, že Washington předpokládá obdržení odpovědi ještě během dnešního dne. Rubio zdůraznil, že administrativa doufá v seriózní nabídku ze strany Íránu, která by umožnila posun v diplomatických jednáních.

Situace v regionu je však i přes probíhající rozhovory velmi vyostřená. V okolí strategicky významného Hormuzského průlivu byly hlášeny exploze a střelba. Podle informací íránské polooficiální agentury Tasnim se americké a íránské síly zapojily do omezené výměny palby. Tento střet následoval krátce poté, co americká armáda zaútočila na dvě plavidla napojená na Írán, která se pokoušela prorazit stávající námořní blokádu.

Americká strana potvrdila, že její údery byly přesně cíleny na íránská vojenská zařízení. Ta měla být podle Washingtonu zodpovědná za předchozí útoky na americké válečné lodě v oblasti. Teherán však tyto vojenské operace ostře odsoudil. Íránský ministr zahraničí označil postup USA za bezohledné vojenské dobrodružství a tvrdí, že americké rakety zasáhly také civilní oblasti, což dále komplikuje snahy o dosažení smíru.

Prezident Donald Trump se snaží situaci uklidnit prohlášením, že dříve dohodnutý klid zbraní zůstává i přes tyto incidenty nadále v platnosti. Navzdory tomuto optimismu však americké letectvo a námořnictvo dnes zasáhlo proti dvěma íránským ropným tankerům. Tyto lodě se podle hlášení amerického velení snažily obejít blokádu, což vedlo k dalšímu kolu ozbrojené konfrontace přímo v Hormuzském průlivu.

O velké míře napětí svědčí také uniklá audionahrávka, kterou získala stanice CNN. Na záznamu je slyšet hlas příslušníka námořnictva íránských revolučních gard, který varuje ostatní lodě, aby se držely v bezpečné vzdálenosti od amerických plavidel. V nahrávce zaznívají i výhrůžky o tom, že je občas nutné dát Američanům lekci pomocí raket a bezpilotních letounů, což podkopává oficiální prohlášení o vůli k míru.

Konflikt se navíc dotýká i dalších zemí v regionu. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů oznámilo, že při nových íránských útocích byli na jejich území zraněni tři lidé. Celá oblast Perského zálivu se tak nachází v kritickém bodě, kdy na jedné straně probíhají pokusy o diplomatickou dohodu, ale na straně druhé pokračují nebezpečné vojenské provokace, které mohou kdykoli přerůst v nekontrolovanou eskalaci.

Trump lituje úmrtí zakladatele CNN Turnera. Byl to přítel, svěřil se prezident

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří s Íránem nadále trvá, přestože v Hormuzském průlivu došlo ke střetu mezi íránskými silami a americkými torpédoborci. Obě strany se z vyvolání incidentu vzájemně obviňují. Spojené státy označily akci za nevyprovokovaný útok, při kterém Írán použil rakety, drony a malé čluny proti třem americkým plavidlům. Trump v této souvislosti uvedl, že si s nimi Írán zahrává.

Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní

Válka v Íránu sice trvá již více než dva měsíce, ale běžní evropští zákazníci zatím při pohledu na účtenky v supermarketech žádné dramatické změny nepociťují. Velké řetězce jako Carrefour nebo Aldi uvádějí, že ceny základních potravin zůstávají stabilní. Podle odborníků oslovených webem Politico však jde o pověstný klid před bouří, protože potravinový řetězec reaguje na geopolitické otřesy s výrazným zpožděním.

Je třeba se obávat hantaviru? Ročně se jím nakazí 100 tisíc lidí, současný kmen je ale extrémně vzácný

Světové zdravotnické úřady jsou v pohotovosti kvůli nečekanému ohnisku hantaviru, které se rozšířilo mezi lidmi spojenými s výletní lodí MV Hondius. Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila pět případů nákazy, přičemž existuje podezření, že se virus mohl šířit přímo mezi lidmi na palubě. Od poloviny dubna již v souvislosti s touto lodí zemřeli tři lidé.

OBRAZEM: Česko si připomíná konec války. Pavel varoval na Vítkově před rezignací

Páteční dopoledne na pražském Vítkově patřilo vzpomínce na jeden z nejdůležitějších milníků moderních dějin. Armáda České republiky zde uspořádala slavnostní nástup, aby si připomněla 81. výročí konce druhé světové války na evropském kontinentu. Tato tradiční pieta u Národního památníku je každoročně symbolem úcty k těm, kteří položili životy za svobodu a konec nacistické tyranie.

Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem

Americký lékař Stephen Kornfeld z Oregonu se vydal na palubu lodi MV Hondius v naději, že prožije životní dobrodružství při zkoumání Antarktidy a pozorování velryb. Místo zasloužené dovolené se však nečekaně stal hlavním zdravotníkem plavidla, které zasáhla smrtící nákaza hantaviru. Epidemie, která se na lodi rozšířila, vyřadila z provozu i oficiálního lodního lékaře a vyžádala si již tři oběti.

Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě

Páteční schůzka na Pražském hradě začala pro premiéra Andreje Babiše drobným napomenutím. Předseda vlády totiž na jednání s prezidentem Petrem Pavlem dorazil o patnáct minut později, než bylo domluveno. Prezident na zpoždění upozornil hned při přivítání, na což premiér reagoval pouze stručnou poznámkou, že mu to časově nevyšlo, aniž by se za pozdní příchod omluvil.

Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu

Nepříjemný a zároveň nečekaný začátek přípravy na závěrečný turnaj před blížícím se mistrovstvím světa, tedy na Švédské hokejové hry, zažili čeští hokejisté. Nejprve v tréninkové hale Caratana Arena ve švédském Ängelholmu hledali někoho, aby v hale rozsvítil. Když se nakonec rozsvítit povedlo, byla odhalena díra v ledu. Nakonec byl tento původně naplánovaný trénink zrušen, aby mohl být nahrazen čtvrtečním ranním.

WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula

Představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO) vnesli více světla do probíhajícího vyšetřování nákazy na palubě výletní lodi MV Hondius. Šéf organizace podrobně zrekapituloval dosud známé a potvrzené případy, které odstartovaly mezinárodní zdravotní pohotovost. Celý řetězec tragických událostí začal u muže, u něhož se první příznaky objevily již 6. dubna a který nemoci podlehl o pět dní později.

Hantavirem se zřejmě nakazila i letuška. Na palubě letadla bylo téměř 400 lidí

Letecká společnost KLM potvrdila, že na palubě letu z jihoafrického Johannesburgu do Amsterdamu, kterým měla cestovat žena nakažená hantavirem, se nacházelo celkem 388 osob. Incident se odehrál 25. dubna a vyvolal rozsáhlá preventivní opatření ze strany nizozemských zdravotnických úřadů. Mezi lidmi na palubě bylo kromě cestujících také čtrnáct členů posádky.

NBC: Trump musel zastavit operaci Projekt Svoboda kvůli Saúdům. Zablokovali Američanům vzdušný prostor

Americký prezident Donald Trump musel nečekaně zastavit operaci „Projekt Svoboda“, jejímž cílem bylo prolomit íránskou blokádu v Hormuzském průlivu a zajistit bezpečný průjezd lodí. K tomuto náhlému obratu došlo pouhých 36 hodin po spuštění akce poté, co klíčový spojenec v Perském zálivu – Saúdská Arábie – zablokoval americké armádě přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru.

