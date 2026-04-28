Výhled počasí na měsíc. Příští týden se ještě oteplí, tvrdí meteorologové

Poslední dny zbývají z letošního dubna, už v pátek se rozběhne květen. Není tak divu, že meteorologové už tuší, jak v Česku bude po většinu následujícího měsíce. Prozradili to v nejnovějším měsíčním výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Nynější týden na přelomu dubna a května má být teplotně podprůměrný. Postarají se o to zejména noční teploty, které budou při malé oblačnosti klesat k nule. Odpolední maxima postupně vystoupají z hodnot kolem 15 °C v první polovině týdne až nad 20 °C v jeho závěru.
"První květnový týden bude výrazně teplejší, zejména v minimálních teplotách, které se již budou držet v rozmezí mezi 11 až 7 °C, v maximech bude nejčastěji kolem nebo lehce nad 20 °C. V dlouhodobém průměru se tak budeme pohybovat slabě nad normálem. Teplota ve dvou dalších týdnech zůstane podobná a počasí se tak svým teplotním průběhem vrátí k dlouhodobému normálu," uvedli meteorologové v nejnovějším výhledu.
Co se týká srážek, bude tento týden podobně jako čtyři předchozí výrazně podnormální. "Srážky se vůbec nevyskytnou nebo jich bude velmi málo v podobě ojedinělých přeháněk v samotném závěru týdne," podotkli experti.
V následujících třech týdnech se má množství srážek přiblížit normálu. Očekávají se občasné deště nebo přeháňky. "I přesto očekáváme, že některý z týdnů může být opět na srážky velmi chudý. V celkovém kontextu následujících 4 týdnů tak předpokládáme spíše srážkově chudší, tedy normální až podnormální období," dodali meteorologové.
Související
Aktuálně se děje
Severokorejský vůdce Kim Čong-un veřejně ocenil vojáky ze své země, kteří před rokem bojovali po boku Ruska v Kurské oblasti. Učinil tak při příležitosti návštěvy ruské delegace v Pchjongjangu, která dorazila na zahájení ceremoniálu odhalení památníku věnovaného padlým vojákům. Kim se snaží tyto vojáky prezentovat jako symboly oběti a loajality, přičemž v rukou psaném vzkazu u památníku uvedl, že duše padlých budou žít věčně s velkou ctí, kterou bránili.
Zdroj: Libor Novák