Tragickou nehodu na Uherskohradišťsku nepřežila dívka. Pro řidičku letěl vrtulník

Tragická nehoda se na závěr uplynulého víkendu stala na Uherskohradišťsku. Spolujezdkyně z osobního automobilu nepřežila jeho náraz do stromu. Další mladou ženu přepravil vrtulník s vážným zraněním do nemocnice. Případ vyšetřuje policie.
Policisté k nehodě, která se stala na silnici II/495 u Uherského Ostrohu, vyjížděli v neděli před 21. hodinou. V havarovaném vozidle cestovaly dvě mladé ženy, život jedné z nich už se nepodařilo zachránit.
"Dvacetiletá řidička vozidla Ford Mondeo jedoucí na Moravský Písek vyjela z dosud nezjištěných příčin vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazila do vzrostlého stromu. Nárazem byla s vozidlem vymrštěna zpět na komunikaci. Osmnáctiletá spolujezdkyně utrpěla zranění, kterým i přes veškerou snahu záchranářů podlehla," řekl policejní mluvčí Radomír Šiška.
Vážné zranění utrpěla i řidička Fordu, kterou záchranářský vrtulník přepravil do nemocnice v Brně. Dechová zkouška u ní vyloučila přítomnost alkoholu. Případ se nadále vyšetřuje.
"Přesnou příčinu a okolnosti této tragické nehody šetří dopravní policisté společně s kriminalisty," dodal mluvčí Šiška.
