Smrtelná nehoda ve středních Čechách. Zasahoval vrtulník

Tragické následky má nedělní nehoda na Kolínsku ve středních Čechách. Jeden člověk nepřežil havárii osobního auta, další dva lidé utrpěli zranění. Příčina události je předmětem vyšetřování. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
Tragická nehoda se stala v neděli po šesté hodině ráno v obci Krupá na Kolínsku. Řidič ze zatím nezjištěných důvodů nezvládl řízení osobního automobilu. Ve voze byli celkem tři lidé, jeden z nich podlehl svým zraněním na místě.
"Řidiče si do péče převzala letecká záchranná služba, v jeho případě jsme si vyžádali odběr krve pro případnou přítomnost alkoholu či jiných návykových látek," uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová pro Deník.
Šofér podle dostupných informací utrpěl středně těžká poranění a byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích. Jeden z pasažérů skončil s lehkým zraněním ve vinohradské nemocnici.
