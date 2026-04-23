Policie vyšetřuje tragédii ve Vsetíně. Důchodkyně nepřežila střet s autem

Smrtelnou nehodu ve Vsetíně se od středečních brzkých odpoledních hodin zabývají policisté. Důchodkyně nepřežila srážku s autem, jehož řidič je podezřelý z usmrcení z nedbalosti. Vyšetřování případu ale pokračuje.
Policie o tragické nehodě nedaleko centra města poprvé informovala ve středu před 14. hodinou na sociální síti X. "Střet chodkyně s automobilem, při kterém na místě zemřela šestasedmdesátiletá žena, nadále vyšetřují vsetínští kriminalisté," uvedla.
Další podrobnosti pak sdělila na webu, kde napsala, že ke smutné události došlo ve středu asi 20 minut po poledni. "Při střetu s osobním automobilem na místě nehody zemřela šestasedmdesátiletá chodkyně, která přecházela účelovou komunikaci nedaleko vsetínských městských lázní," popsal policejní mluvčí Petr Jaroš.
Policisté podezřívají třiačtyřicetiletého řidiče automobilu ze ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. Obvinění ale za tím nevznesli. "Přesnou příčinou dopravní nehody, bližšími okolnostmi a případně i mírou zavinění se nadále zabývají vsetínští kriminalisté," dodal mluvčí.
Německý ministr obrany Boris Pistorius představil první komplexní vojenskou strategii Bundeswehru, která reaguje na zásadní proměnu bezpečnostní situace v Evropě. K těmto změnám přispěl ruský útok na Ukrajinu, napětí ve vztazích s USA a aktuální konflikt na Blízkém východě. Berlín se nyní snaží jasně vytyčit svůj nový vojenský kurz, aby odpovídal aktuálním výzvám.
