Ukrajina obnovila čerpání ropy ropovodem Družba na Slovensko

Ukrajinský provozovatel Ukrtransnafta potvrdil, že zahájil čerpání ropy prostřednictvím ropovodu Družba. Dodávky na Slovensko by podle dostupných informací měly být obnoveny během čtvrtečního rána.
Tuto zprávu potvrdila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Podobné informace přicházejí také ze zdrojů v Kyjevě, které avizují, že k obnovení toku ropy v potrubí dojde v řádu několika hodin.
Situace kolem ropovodu se přímo prolíná s jednáním Evropské unie o klíčové finanční pomoci pro Ukrajinu. Členské státy dnes debatují o uvolnění úvěru v celkové výši 90 miliard eur, který má zemi podpořit.
O tomto finančním balíčku se jedná již čtyři měsíce, během nichž panovaly veřejné neshody mezi Ukrajinou a Maďarskem. Proces byl dosud blokován maďarskou stranou, která podmínila svůj souhlas s výplatou peněz obnovením dodávek ropy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera potvrdil, že technické opravy ropovodu poškozeného ruským raketovým útokem jsou dokončeny. Potrubí je podle něj nyní plně připraveno k opětovnému využití a přepravě surovin.
Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas vyjádřila očekávání, že v nejbližších hodinách padne pozitivní rozhodnutí. Diplomati z 27 členských států se dnes sešli, aby projednali finální kroky vedoucí k uvolnění prostředků.
Původní dohoda o úvěru byla uzavřena již v prosinci, ale maďarská administrativa v čele s odcházejícím premiérem Viktorem Orbánem platby zablokovala. Tento postoj zastává i nastupující vláda Pétera Magyara, která v politice předchozí garnitury pokračuje.
Maďarsko trvá na tom, že dokud nebude ropa fyzicky proudit do země, nebude souhlasit s uvolněním finanční pomoci. Jde o klíčovou podmínku, na které obě strany musí najít shodu pro další postup.
Ukrajina potřebuje tyto finance velmi naléhavě pro zajištění své obrany proti ruské agresi. Prezident Zelenskyj o těchto prioritách včera jednal s řadou lídrů zemí Evropské unie, aby zdůraznil kritický význam pomoci.
Pozornost se dnes obrací také k energetické bezpečnosti v širším kontextu. Evropský komisař pro energetiku Dan Jørgensen by měl vystoupit s vyjádřením k dopadům současné krize na Blízkém východě na evropský trh s energiemi.
Ukrajina obnovila čerpání ropy ropovodem Družba na Slovensko
Péter Magyar vedl telefonický hovor se slovenským premiérem Robertem Ficem. V rámci tohoto rozhovoru jasně vymezil podmínky, za kterých je ochoten jednat o budoucí spolupráci mezi oběma zeměmi.
Zdroj: Libor Novák