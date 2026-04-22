Ukrajina obnovila čerpání ropy ropovodem Družba na Slovensko

Libor Novák

22. dubna 2026 9:59

Ilustrační foto Foto: Pixabay

Ukrajinský provozovatel Ukrtransnafta potvrdil, že zahájil čerpání ropy prostřednictvím ropovodu Družba. Dodávky na Slovensko by podle dostupných informací měly být obnoveny během čtvrtečního rána.

Tuto zprávu potvrdila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Podobné informace přicházejí také ze zdrojů v Kyjevě, které avizují, že k obnovení toku ropy v potrubí dojde v řádu několika hodin.

Situace kolem ropovodu se přímo prolíná s jednáním Evropské unie o klíčové finanční pomoci pro Ukrajinu. Členské státy dnes debatují o uvolnění úvěru v celkové výši 90 miliard eur, který má zemi podpořit.

O tomto finančním balíčku se jedná již čtyři měsíce, během nichž panovaly veřejné neshody mezi Ukrajinou a Maďarskem. Proces byl dosud blokován maďarskou stranou, která podmínila svůj souhlas s výplatou peněz obnovením dodávek ropy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera potvrdil, že technické opravy ropovodu poškozeného ruským raketovým útokem jsou dokončeny. Potrubí je podle něj nyní plně připraveno k opětovnému využití a přepravě surovin.

Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas vyjádřila očekávání, že v nejbližších hodinách padne pozitivní rozhodnutí. Diplomati z 27 členských států se dnes sešli, aby projednali finální kroky vedoucí k uvolnění prostředků.

Původní dohoda o úvěru byla uzavřena již v prosinci, ale maďarská administrativa v čele s odcházejícím premiérem Viktorem Orbánem platby zablokovala. Tento postoj zastává i nastupující vláda Pétera Magyara, která v politice předchozí garnitury pokračuje.

Maďarsko trvá na tom, že dokud nebude ropa fyzicky proudit do země, nebude souhlasit s uvolněním finanční pomoci. Jde o klíčovou podmínku, na které obě strany musí najít shodu pro další postup.

Ukrajina potřebuje tyto finance velmi naléhavě pro zajištění své obrany proti ruské agresi. Prezident Zelenskyj o těchto prioritách včera jednal s řadou lídrů zemí Evropské unie, aby zdůraznil kritický význam pomoci.

Pozornost se dnes obrací také k energetické bezpečnosti v širším kontextu. Evropský komisař pro energetiku Dan Jørgensen by měl vystoupit s vyjádřením k dopadům současné krize na Blízkém východě na evropský trh s energiemi.

Alžbětu II. by dnešní svět znepokojoval, naznačil král Karel III.

Evropská unie

EU by mohla schválit 90miliardovou půjčku Ukrajině už ve středu

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se připravují na středeční schůzi, během níž by mohli schválit finanční půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Tento klíčový krok je však podmíněn obnovením dodávek ruské ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba.
Donald Trump přijal Volodymyra Zelenského v rezidenci Mar-a-lago. (28.12.2025)

Už nejsou spolehlivý spojenec. Ukrajina definitivně odepsala USA, Zelenskyj zásadně mění rétoriku

Více než rok, od doby, kdy se Donald Trump vrátil do Bílého domu, se Ukrajina veřejně snažila získat jeho přízeň a udržet naději na spolupráci. Navzdory tomu, že americký prezident opakovaně projevoval sympatie k Vladimiru Putinovi a zastavil vojenskou pomoc Kyjevu, ukrajinské vedení dlouho volilo opatrnou strategii. Zelenskyj se účastnil Trumpových mírových jednání, která však byla jednostranně zaměřená na ústupky ve prospěch Ruska. Kyjev dokonce přistoupil na dohody o nerostných surovinách a nešetřil chválou na adresu amerického prezidenta v naději, že si tím zajistí jeho podporu.

Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak

Situace v Hormuzském průlivu se během dnešního dopoledne výrazně vyhrotila poté, co íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) zahájily sérii útoků na nákladní lodě v této klíčové námořní oblasti. Britské středisko pro námořní obchodní operace (UKMTO), vedené britským královským námořnictvem, potvrdilo, že došlo k několika incidentům, při nichž byly zasaženy nejméně tři různé nákladní lodě.

Česko obnovuje dotace pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se rozhodl obnovit administraci a vyplácení dotací pro koncern Agrofert. K tomuto kroku přistoupil na základě vlastních právních analýz, které si nechal vypracovat u externích advokátních kanceláří. 

Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí

Prezident Donald Trump se v úterý odpoledne sešel se svým týmem pro národní bezpečnost v Bílém domě, aby rozhodl o dalším postupu ve vztahu k Íránu. Termín vypršení příměří se neúprosně blížil a vládní letoun Air Force Two byl připraven na základně Andrews k odletu viceprezidenta JD Vance do Pákistánu. Administrativa se však potýkala s problémem v podobě naprostého mlčení ze strany Teheránu.

Výhled počasí do poloviny května. Sucho se má prohlubovat

Teprve sice začala poslední dubnová dekáda, ale meteorologové už mají tušení, jak bude do poloviny května. Úplně skvělé zprávy pro nás nemají, protože teploty nebudou šplhat moc vysoko. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane

Když bylo minulý týden oznámeno, že na post trenéra Unionu Berlín usedne jako historicky první žena-trenérka v mužské fotbalové bundeslize místo odvolaného Steffana Baumgarta Marie-Louise Etaová, strhla se mezi fanoušky značná vlna nevole. Přestože klub za svým rozhodnutím stojí a trenérku před kritickými hlasy chrání, jeho vedení už se nechalo slyšet, že stálou trenérkou se Etaová nestane. A to i v případě, kdyby se Etaové po zbytek této sezóny dařilo. Úvodní zápas v této roli už má Etaová za sebou. V zápase s Wolfsburgem však její Union Berlín prohrál 1:2.

Magyar zastaví vystoupení Maďarska z Mezinárodního trestního soudu. Vyslovil se pro zatčení Netanjahua

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar v pondělí oznámil zásadní změnu postoje své země vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu. Uvedl, že pokud by na maďarské území vstoupil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, bude muset být zatčen. Na Netanjahua vydal tento mezinárodní soud zatykač kvůli obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Babišova vláda neposkytne letoun Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. Poklonkování Číně, tvrdí opozice

Vláda premiéra Andreje Babiše odmítla poskytnout vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro jeho plánovanou pracovní cestu na Tchaj-wan. Předseda horní komory parlamentu měl v úmyslu vycestovat na přelomu května a června v doprovodu podnikatelské delegace. Podle vyjádření premiéra však vláda tento požadavek na využití armádního speciálu neschválila.

Trump razantně odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem

Prezident Donald Trump v nedávném rozhovoru pro televizi CNBC kategoricky odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem. Uvedl, že Spojené státy mají omezený časový prostor a nacházejí se ve velmi silné vyjednávací pozici. Podle jeho slov je cílem Washingtonu dosáhnout výhodné dohody, která by konflikt definitivně uzavřela.

Pohonné hmoty v úterý zdraží. Vláda zvýšila strop

Ministerstvo financí zvýšilo pro středu cenové stropy pohonných hmot. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,07 koruny za litr a naftu za 41,34 koruny za litr. V úterý přitom platily limity 40,64 koruny pro benzin a 40,86 koruny pro naftu.

Magyar měl první telefonický hovor s Ficem. Nadiktoval si podmínky, za jakých může spolupracovat se Slovenskem

Péter Magyar vedl telefonický hovor se slovenským premiérem Robertem Ficem. V rámci tohoto rozhovoru jasně vymezil podmínky, za kterých je ochoten jednat o budoucí spolupráci mezi oběma zeměmi.

Zdroj: Libor Novák

