Politico: Válka mezi USA a Íránem se pro EU mění z ekonomického šoku v závažnou krizi

Střet mezi Spojenými státy a Íránem se pro Evropskou unii mění z ekonomického šoku v závažnou politickou krizi. S rostoucími cenami energií a stagnujícím ekonomickým růstem se evropští lídři ocitají v situaci, kdy mají jen velmi omezené možnosti, jak chránit voliče před dopady této situace. Tento vývoj ohrožuje stabilitu politického hlavního proudu v celém bloku.
Rostoucí náklady na energie se postupně promítají do cen potravin, dopravy a bydlení, což nejvíce doléhá na domácnosti s nízkými a středními příjmy. V politické rovině toto napětí vytváří prostor pro nedůvěru nejen vůči vnitrostátním vládám, ale i vůči schopnosti evropských institucí ochránit občany před vnějšími šoky. Pole webu Politico existuje reálné riziko, že tato situace urychlí podporu protekcionistických a izolacionistických tendencí.
Napříč Evropou nyní čelí nepopulární vlády vzestupu populistických hnutí, která z obtížné ekonomické situace těží. Tento trend vyvolává obavy z narušení stávající politické scény, přičemž příklady z jednotlivých členských států naznačují, že dopady mohou být značné. Vládní koalice v různých částech unie se tak ocitají pod tlakem, který zpochybňuje jejich dosavadní politickou agendu.
Hlavním spouštěčem aktuálních ekonomických problémů je přetrvávající napětí v Hormuzském průlivu, který zůstává pro většinu komerční námořní dopravy uzavřen. Tato blokáda udržuje ceny ropy trvale nad hranicí sta dolarů za barel, což dále prohlubuje ekonomické problémy kontinentu. Evropská ekonomika, která již dříve trpěla strukturálními slabinami, se tak dostává do ještě obtížnější situace.
Evropští představitelé nyní otevřeně varují, že blok čelí fenoménu stagflace, tedy kombinaci ekonomického zpomalení a rostoucí inflace. Tyto efekty již nejsou vnímány jako dočasné, ale jako jevy s dlouhodobějšími dopady, které se šíří napříč celým hospodářstvím. Instituce jsou proto nuceny přistoupit k revizi svých ekonomických předpovědí směrem dolů.
Ministři financí členských zemí EU se setkávají v Bruselu a Aténách, aby hledali způsoby, jak zmírnit dopady této krize, aniž by tím prohloubili hrozbu dluhové krize. Manévrovací prostor pro vládní zásahy je však výrazně omezenější, než tomu bylo v době pandemie covidu-19 nebo na začátku energetické krize v roce 2022, kdy měly státy k dispozici větší fiskální kapacitu.
Ekonomické obtíže zároveň oživily staré spory uvnitř unie, zejména mezi fiskálně konzervativními severními státy a zeměmi na jihu, které požadují intenzivnější podporu ze strany Bruselu. Vyjednávání o dlouhodobém rozpočtu EU se stalo bojištěm o priority, kde proti sobě stojí potřeba omezovat výdaje na straně jedné a nutnost ekonomické pomoci či investic do obrany na straně druhé.
Situaci komplikuje také otázka společného dluhu, který byl vydán v reakci na pandemii. Řada evropských lídrů, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kritizuje tlak na rychlé splácení těchto závazků. Požadavky na rychlé vyrovnání dluhů v době, kdy se ekonomika potýká s novými krizemi, jsou podle nich kontraproduktivní a neúčelné.
Evropští lídři si jsou vědomi, že se nacházejí v jedinečném historickém okamžiku, kdy zájmy hlavních globálních mocností, jako jsou Spojené státy, Rusko a Čína, přímo odporují zájmům Evropy. Současná krize tak představuje pro unii nejen ekonomickou zátěž, ale i zásadní zkoušku politické soudržnosti a schopnosti jednotného postupu v nejistém globálním prostředí.
Babiš opět píše do Bruselu. Premiér prozradil, co se Česku nelíbí
Lídři EU se sejdou se Zelenským na Kypru. Potvrdí 90miliardovou půjčku Ukrajině
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Britům dochází trpělivost. Tlačí na Starmera, aby proti Trumpovi vytvořil vlastní verzi evropské obchodní bazuky
před 49 minutami
Politico: Válka mezi USA a Íránem se pro EU mění z ekonomického šoku v závažnou krizi
před 1 hodinou
Kim Čong-un ocenil vojáky bojující na Ukrajině. Národu je představil jako symboly oběti a loajality
před 2 hodinami
Motivem útočníka zřejmě byla nenávist k Trumpovi. Vyjma politiků nechtěl nikoho zranit
před 3 hodinami
Počasí se pořádně oteplí. O prodlouženém víkendu dorazí téměř letní teploty
včera
Nejhorší jaderná katastrofa v dějinách. Okolí Černobylu může být neobyvatelné i tisíce let
včera
Timmy rozpoutal v Německu bouři. Vědci mluví o týrání, konspirační teoretici vytváří kolem velryby auru
včera
„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest
včera
Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení
včera
Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje
včera
40 let od Černobylu. Proč jedna katastrofa nevysvětluje rozpad SSSR
včera
Babiš se inspiroval v Izraeli. Nemocnice v Letňanech bude vojenská
včera
Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy
včera
Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi
včera
Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo
včera
Ze světa přichází první reakce na střelbu. Lídři útok odsoudili
včera
Chtěl střílet na Trumpovy úředníky. Útočníkem je jednatřicetiletý učitel, v pondělí jde před soud
včera
Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě
včera
Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali
včera
Počasí příští týden: V noci může ještě mrznout, pak dorazí téměř letní teploty
Následující dny přinesou na území České republiky převážně jasnou až polojasnou oblohu beze srážek. Zatímco začátek týdne bude chladnější a na některých místech se v noci objeví přízemní mrazíky, s postupem času se začne oteplovat a během víkendu mohou denní teploty vystoupat až k letním hodnotám.
