Politico: Válka mezi USA a Íránem se pro EU mění z ekonomického šoku v závažnou krizi

Libor Novák

27. dubna 2026 10:05

Evropská unie
Evropská unie Foto: Depositphotos

Střet mezi Spojenými státy a Íránem se pro Evropskou unii mění z ekonomického šoku v závažnou politickou krizi. S rostoucími cenami energií a stagnujícím ekonomickým růstem se evropští lídři ocitají v situaci, kdy mají jen velmi omezené možnosti, jak chránit voliče před dopady této situace. Tento vývoj ohrožuje stabilitu politického hlavního proudu v celém bloku.

Rostoucí náklady na energie se postupně promítají do cen potravin, dopravy a bydlení, což nejvíce doléhá na domácnosti s nízkými a středními příjmy. V politické rovině toto napětí vytváří prostor pro nedůvěru nejen vůči vnitrostátním vládám, ale i vůči schopnosti evropských institucí ochránit občany před vnějšími šoky. Pole webu Politico existuje reálné riziko, že tato situace urychlí podporu protekcionistických a izolacionistických tendencí.

Napříč Evropou nyní čelí nepopulární vlády vzestupu populistických hnutí, která z obtížné ekonomické situace těží. Tento trend vyvolává obavy z narušení stávající politické scény, přičemž příklady z jednotlivých členských států naznačují, že dopady mohou být značné. Vládní koalice v různých částech unie se tak ocitají pod tlakem, který zpochybňuje jejich dosavadní politickou agendu.

Hlavním spouštěčem aktuálních ekonomických problémů je přetrvávající napětí v Hormuzském průlivu, který zůstává pro většinu komerční námořní dopravy uzavřen. Tato blokáda udržuje ceny ropy trvale nad hranicí sta dolarů za barel, což dále prohlubuje ekonomické problémy kontinentu. Evropská ekonomika, která již dříve trpěla strukturálními slabinami, se tak dostává do ještě obtížnější situace.

Evropští představitelé nyní otevřeně varují, že blok čelí fenoménu stagflace, tedy kombinaci ekonomického zpomalení a rostoucí inflace. Tyto efekty již nejsou vnímány jako dočasné, ale jako jevy s dlouhodobějšími dopady, které se šíří napříč celým hospodářstvím. Instituce jsou proto nuceny přistoupit k revizi svých ekonomických předpovědí směrem dolů.

Ministři financí členských zemí EU se setkávají v Bruselu a Aténách, aby hledali způsoby, jak zmírnit dopady této krize, aniž by tím prohloubili hrozbu dluhové krize. Manévrovací prostor pro vládní zásahy je však výrazně omezenější, než tomu bylo v době pandemie covidu-19 nebo na začátku energetické krize v roce 2022, kdy měly státy k dispozici větší fiskální kapacitu.

Ekonomické obtíže zároveň oživily staré spory uvnitř unie, zejména mezi fiskálně konzervativními severními státy a zeměmi na jihu, které požadují intenzivnější podporu ze strany Bruselu. Vyjednávání o dlouhodobém rozpočtu EU se stalo bojištěm o priority, kde proti sobě stojí potřeba omezovat výdaje na straně jedné a nutnost ekonomické pomoci či investic do obrany na straně druhé.

Situaci komplikuje také otázka společného dluhu, který byl vydán v reakci na pandemii. Řada evropských lídrů, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kritizuje tlak na rychlé splácení těchto závazků. Požadavky na rychlé vyrovnání dluhů v době, kdy se ekonomika potýká s novými krizemi, jsou podle nich kontraproduktivní a neúčelné.

Evropští lídři si jsou vědomi, že se nacházejí v jedinečném historickém okamžiku, kdy zájmy hlavních globálních mocností, jako jsou Spojené státy, Rusko a Čína, přímo odporují zájmům Evropy. Současná krize tak představuje pro unii nejen ekonomickou zátěž, ale i zásadní zkoušku politické soudržnosti a schopnosti jednotného postupu v nejistém globálním prostředí.

před 4 minutami

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Britům dochází trpělivost. Tlačí na Starmera, aby proti Trumpovi vytvořil vlastní verzi evropské obchodní bazuky

Britská podnikatelská sféra naléhavě žádá vládu, aby vytvořila obdobu evropské „obchodní bazuky“, který by chránil britské zájmy v reakci na aktuální hrozby Donalda Trumpa ohledně uvalení cel. Podle zástupců British Chambers of Commerce (BCC) současná nedostatečná ekonomická bezpečnost přímo ohrožuje hospodářský růst a pracovní místa v zemi.

před 49 minutami

Evropská unie

Politico: Válka mezi USA a Íránem se pro EU mění z ekonomického šoku v závažnou krizi

Střet mezi Spojenými státy a Íránem se pro Evropskou unii mění z ekonomického šoku v závažnou politickou krizi. S rostoucími cenami energií a stagnujícím ekonomickým růstem se evropští lídři ocitají v situaci, kdy mají jen velmi omezené možnosti, jak chránit voliče před dopady této situace. Tento vývoj ohrožuje stabilitu politického hlavního proudu v celém bloku.

Černobyl

Nejhorší jaderná katastrofa v dějinách. Okolí Černobylu může být neobyvatelné i tisíce let

Dnes uplynulo přesně 40 let od nejhorší jaderné katastrofy v dějinách lidstva. V roce 1986 došlo v tehdejším Sovětském svazu na území dnešní Ukrajiny k explozi reaktoru číslo 4 v černobylské jaderné elektrárně. Tato událost, která kontaminovala téměř 50 000 kilometrů čtverečních půdy a ovlivnila životy více než 3,5 milionu lidí, zůstává dodnes mementem jaderné bezpečnosti.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy rozpoutal v Německu bouři. Vědci mluví o týrání, konspirační teoretici vytváří kolem velryby auru

Přípravy na záchrannou operaci pro dvanáctitunového keporkaka, který již téměř měsíc uvízl v mělkých a málo slaných vodách u německého ostrova Poel, vrcholí. Soukromá iniciativa financovaná dvěma bohatými mecenáři plánuje přepravit zvíře přezdívané Timmy na speciálním pontonu se vzduchovými polštáři čtyřicet kilometrů směrem do Severního moře, odkud by se keporkak mohl vrátit zpět do Atlantiku. 

Cole Tomas Allen

„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest

Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu odhaluje mrazivé detaily o motivaci a plánech podezřelého jednatřicetiletého Colea Tomase Allena. Podle nejnovějších informací, které úřady získaly, si Allen vedl podrobný „manifest“, v němž jasně definoval své cíle. Dokument naznačuje, že jeho primárním záměrem bylo zasáhnout nejvyšší představitele administrativy Donalda Trumpa.

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Evropští lídři se poprvé vyjádřili ke střelbě v USA. Neskrývají zděšení

Evropští lídři v neděli vyjádřili své zděšení a odsoudili politické násilí v návaznosti na střelbu, ke které došlo během sobotního večera na výroční večeři Asociace zpravodajů Bílého domu ve Washingtonu. Útok, při kterém ozbrojenec pronikl bezpečnostním kontrolním stanovištěm a zahájil palbu, vyvolal v sále naprostý chaos a vynutil si evakuaci prezidenta Donalda Trumpa i všech přítomných hostů.

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Cílem útoku zřejmě měl být Trump. Střelec je vysoce vzdělaný, s úřady nespolupracuje

Vyšetřování střelby na prestižní večeři Asociace zpravodajů Bílého domu (WHCA) nabírá na obrátkách. Úřadující generální prokurátor USA Todd Blanche potvrdil, že podle předběžných výsledků vyšetřování byl hlavním cílem útoku „pravděpodobně“ prezident Donald Trump a další vysoce postavení členové jeho administrativy. Podezřelý se podle prokurátora pokusil proniknout bezpečnostním perimetrem, ale díky rychlému zásahu se nedostal daleko.

Černobyl, ilustrační fotografie.

40 let od Černobylu. Proč jedna katastrofa nevysvětluje rozpad SSSR

Před 40 lety, 26. dubna 1986, došlo k zatím nejzávažnější havárii v historii jaderné energetiky. Série pochybení operátorů čtvrtého bloku elektrárny Černobyl na tehdy sovětské Ukrajině, ignorování bezpečnostních předpisů i nedostatky v designu tamního reaktoru vedly k jeho explozi. Masivní únik radiace následně zasáhl velkou část Evropy. Následky události byly tak dalekosáhlé, že podle některých tvrzení vedly ke kolapsu Sovětského svazu. Obstojí taková interpretace ve světle stávajících historických poznatků?

Mark Rutte a Andrej Babiš

Závazky NATO nesplníme, stejně jako minulá vláda, prohlásil Babiš. Lže, zní od Černochové a Fialy

Česká republika podle všeho ani v letošním roce nedosáhne na spojenecký závazek vynaložit dvě procenta HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš v neděli na svém profilu na síti X uvedl, že podle nejnovějších dat ze Severoatlantické aliance bude uznaná výše výdajů činit pouze 1,78 procenta. Babiš se zároveň ohradil proti kritice své minulé vlády a upozornil, že dvě procenta nepředložil ani předchozí kabinet Petra Fialy.

Předseda SPD Tomio Okamura

Nepleťte do debaty o bezpečnosti neustále Rusko, perlil Okamura v televizi

V televizním pořadu Partie Terezie Tománkové se střetli předseda Pirátů Zdeněk Hřib a lídr hnutí SPD Tomio Okamura. Předmětem jejich ostré diskuse byla energetická bezpečnost České republiky. Politici se zásadně neshodli na tom, jakým směrem by se měla česká energetika v budoucnu ubírat.

Hosté a očití svědci prestižní večeře se schovávají před útočníkem

Jak mohlo dojít ke střelbě? Bezpečnostní opatření selhala, detektor kovu pípal, ale ochranku to nezajímalo

Hosté a očití svědci prestižní večeře korespondentů Bílého domu popsali dramatické okamžiky, kdy se slavnostní galavečer v hotelu Washington Hilton změnil v dějiště útoku. Mezi přítomnými byla řada známých novinářů, kteří museli bleskově hledat úkryt, zatímco se sálem šířil chaos a strach. Svět se nyní ptá, jak vůbec mohlo na takové akci dojít ke střelbě. Odpověď přináší reportéři webu BBC, podle nichž se ochranka při vstupu o bezpečnost příliš nezajímala.

Střelba na výroční večeři korespondentů Bílého domu

Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě

Prezident Donald Trump po incidentu na večeři korespondentů prohlásil, že žádná země není imunní vůči politickému násilí. Na tiskové konferenci v Bílém domě zdůraznil, že ani nejlepší zabezpečení na světě nedokáže zcela zastavit vyšinuté jedince s narušeným myšlením. Podle jeho slov stačí jeden takový člověk, aby způsobil vážné potíže. Na dotaz ohledně svého poselství světu odpověděl, že násilí je v politice přítomné globálně a Amerika není výjimkou.

Evakuace Donalda Trumpa

Na akci Bílého domu se poblíž Trumpa střílelo. Prezidenta evakuovali

Výroční večeře korespondentů Bílého domu ve Washingtonu byla náhle přerušena střelbou. Prezident Donald Trump a jeho manželka Melania museli být urychleně evakuováni z hlavního sálu hotelu Washington Hilton. Celý incident vyvolal v budově značný chaos a zmatek mezi přítomnými hosty.

Počasí příští týden: V noci může ještě mrznout, pak dorazí téměř letní teploty

Následující dny přinesou na území České republiky převážně jasnou až polojasnou oblohu beze srážek. Zatímco začátek týdne bude chladnější a na některých místech se v noci objeví přízemní mrazíky, s postupem času se začne oteplovat a během víkendu mohou denní teploty vystoupat až k letním hodnotám.

Zdroj: Libor Novák

